Cips üreticisi Lay's parmak yıkama makinesi çıkardı

Tanınmış cips üreticisi Lay's, parmaklardaki yağ kalıntılarını ve patates cipsi kırıntılarını temizlemeye yarayan bir makine tasarladı. Sarı renkteki cihaz ev tipi bir çamaşır makinesine benziyor ancak ciddi ölçüde küçültülmüş bir formda.
Parmak yıkama makinesi 15.24 x 10.92 cm boyutlarında. Cips yedikten sonra kapağını açıp parmaklarınızı içine sokuyorsunuz ve alkol bazlı antiseptik püskürtülerek sterilize ediliyor. Pille çalışan cihazın USB-C portu üzerinden şarj olduğunu belirtelim.
Sınırlı sayıda üretildi
Şirket parmak yıkama makinesinden sadece beş adet üretti. Bunlar da Japonya'da bir çekiliş aracılığı ile dağıtılacak. Islak mendile alternatif olarak geliştirilen cihazın ileyen dönemlerde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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