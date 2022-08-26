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    Cips üreticisi Lay's parmak yıkama makinesi çıkardı

    Ünlü cips üreticisi Lay's, cips sevenler için tasarladığı parmak yıkama makinesini tanıttı. Parmakları yağ kalıntılarından temizlemeye yarayan cihaz bir çamaşır makinesini andırıyor.
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    Cips üreticisi Lay's parmak yıkama makinesi çıkardı
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    Tanınmış cips üreticisi Lay's, parmaklardaki yağ kalıntılarını ve patates cipsi kırıntılarını temizlemeye yarayan bir makine tasarladı. Sarı renkteki cihaz ev tipi bir çamaşır makinesine benziyor ancak ciddi ölçüde küçültülmüş bir formda.

    Cips üreticisi Lay's parmak yıkama makinesi çıkardı
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    Parmak yıkama makinesi 15.24 x 10.92 cm boyutlarında. Cips yedikten sonra kapağını açıp parmaklarınızı içine sokuyorsunuz ve alkol bazlı antiseptik püskürtülerek sterilize ediliyor. Pille çalışan cihazın USB-C portu üzerinden şarj olduğunu belirtelim.

    Cips üreticisi Lay's parmak yıkama makinesi çıkardı
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    Sınırlı sayıda üretildi

    Şirket parmak yıkama makinesinden sadece beş adet üretti. Bunlar da Japonya'da bir çekiliş aracılığı ile dağıtılacak. Islak mendile alternatif olarak geliştirilen cihazın ileyen dönemlerde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 23 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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    cips, Lay's ve
    3 etiket daha parmak yıkama makinesi Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
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