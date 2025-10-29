1X Neo: Ev işlerini öğrenen 20 bin dolarlık insansı robot

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bu yılın başlarında merkezi ABD’de bulunan Norveçli robotik girişimi 1X Technologies, insansı robotu NEO’yu tanıtmış ve yılın ilerleyen dönemlerde evlerde hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu. Şimdi o an geldi. 1X, ev işlerini otomatikleştirmek üzere tasarlanan insansı robotu NEO için ön siparişleri almaya başladı. Şirket, 20.000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan robotun gelecek yıl sevkiyatına başlayacak.

İster satın alın, ister kiralayın

NEO, günlük yaşamı kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen, sözlü komutlarla veya mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen bir ev robotu. Cihaz, kapı açma, eşyaları getirme ya da ışıkları açıp kapama gibi temel görevleri otonom şekilde yerine getirebilecek. Ancak kullanıcılar, robotun daha karmaşık veya özel görevleri yapmasını istediklerinde, bu işlemler uzaktan, bir insan operatör tarafından gerçekleştirilecek. Bu durum, operatörlerin robot kamerası aracılığıyla kullanıcıların evlerinin içini görebileceği anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Şirket CEO’su Bernt Bornich, verdiği röportajda, NEO’nun yapay zeka sisteminin hâlâ gerçek dünya deneyimlerinden öğrenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bornich, robotun daha akıllı hale gelebilmesi için gerçek kullanıcı verilerinin kritik önemde olduğunu vurguladı.

Güvenlik ön planda

Tam Boyutta Gör İlk aşamada NEO’nun çoğu görevi teleoperatörler tarafından uzaktan gerçekleştirilecek. Robot da zamanla bu işlemleri öğrenebilecek. Kullanıcılar, robotun bağlı olduğu uygulama üzerinden teleoperatörün devreye gireceği zamanı ve yapılacak görevi belirleyebilecek. 1X, gizlilik konusunda kontrolün tamamen kullanıcılarda olduğunu söylüyor. Sistem, kişilerin bulanıklaştırılması, evde “yasaklı alanlar” oluşturulması ve operatörün izinsiz şekilde kontrolü devralamaması gibi güvenlik önlemleri içeriyor.

Tam Boyutta Gör Yine de olası siber güvenlik risklerine dikkat çeken Bornich, NEO’nun çok katmanlı güvenlik sistemleriyle donatıldığını ve kullanıcı güvenliğinin öncelikli olduğunu ifade etti.

Kum rengi, gri ve koyu kahverengi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak NEO, 1X’in resmi web sitesi üzerinden 200 dolarlık depozito ile ön siparişe açıldı. Robot, erken erişim isteyen kullanıcılar için 20.000 dolar fiyatla satın alınabiliyor veya aylık 499 dolar abonelik modeliyle kiralanabiliyor.

Bulaşıkları 5 dakikada, çamaşırları 15 dakikada

Tam Boyutta Gör 1X’in kurucusu ve CEO’suna göre NEO’nun yalnızca bir robot değil, insan emeğini dönüştürecek uzun vadeli bir yapay zeka projesi olduğunu söylüyor. Hedef ise bariz; NEO’nun insanların yapmak zorunda kaldığı tüm ev işlerini zamanla otonom biçimde üstlenmesi. CEO’ya göre bir bulaşık makinesini boşaltmak beş dakika, çamaşır katlamak 15 dakika civarında sürecek. Evet, bunlar uzun süreler ama özellikle yaşlılar için büyük fark yaratılabilir.

1X, uzun vadede yüzbinlerce NEO üretmeyi planlıyor. Şirket, yalnızca ev kullanıcılarını değil, gelecekte ofis ve endüstriyel alanlara özel insansı robotlar geliştirmeyi de planlıyor. Rakipleri arasında Agility Robotics, Apptronik, Figure AI ve Tesla gibi devler yer alıyor. Ancak 1X’in farkı, NEO’yu tamamen ev ortamında çalışacak şekilde tasarlamış olması.

Tam Boyutta Gör Bu arada NEO’nun boyu 168 cm ve yaklaşık 30 kg ağırlığa sahip. Robotun dış görünümünün altında ciddi bir mühendislik yatıyor. 1X’in kendi ürettiği motorlar, rakiplerinden beş kat daha yüksek torka sahip. NEO, bu sayede 70 kilograma kadar yük kaldırabiliyor ve 22 eklem serbestlik derecesine sahip elleriyle insan eline oldukça yakın hareketler yapabiliyor. Robot, tek şarj ile 4 saat kullanım sunuyor ve gerektiğinde kendi bataryasını otomatik olarak şarj edebiliyor.

1X, NEO’nun yalnızca bir ev yardımcısı değil, aynı zamanda konuşulabilir bir dijital arkadaş olmasını hedefliyor. Robotun içinde görsel tanıma, sesli komut algılama ve hafızalı bir dil modeli (LLM) bulunuyor.

