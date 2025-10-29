1X Neo: Ev işlerini öğrenen 20 bin dolarlık insansı robot

NEO, günlük yaşamı kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen, sözlü komutlarla veya mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen bir ev robotu. Cihaz, kapı açma, eşyaları getirme ya da ışıkları açıp kapama gibi temel görevleri otonom şekilde yerine getirebilecek. Ancak kullanıcılar, robotun daha karmaşık veya özel görevleri yapmasını istediklerinde, bu işlemler uzaktan, bir insan operatör tarafından gerçekleştirilecek. Bu durum, operatörlerin robot kamerası aracılığıyla kullanıcıların evlerinin içini görebileceği anlamına geliyor.
Güvenlik ön planda
Kum rengi, gri ve koyu kahverengi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak NEO, 1X’in resmi web sitesi üzerinden 200 dolarlık depozito ile ön siparişe açıldı. Robot, erken erişim isteyen kullanıcılar için 20.000 dolar fiyatla satın alınabiliyor veya aylık 499 dolar abonelik modeliyle kiralanabiliyor.
Bulaşıkları 5 dakikada, çamaşırları 15 dakikada
1X, uzun vadede yüzbinlerce NEO üretmeyi planlıyor. Şirket, yalnızca ev kullanıcılarını değil, gelecekte ofis ve endüstriyel alanlara özel insansı robotlar geliştirmeyi de planlıyor. Rakipleri arasında Agility Robotics, Apptronik, Figure AI ve Tesla gibi devler yer alıyor. Ancak 1X’in farkı, NEO’yu tamamen ev ortamında çalışacak şekilde tasarlamış olması.
1X, NEO’nun yalnızca bir ev yardımcısı değil, aynı zamanda konuşulabilir bir dijital arkadaş olmasını hedefliyor. Robotun içinde görsel tanıma, sesli komut algılama ve hafızalı bir dil modeli (LLM) bulunuyor.
