Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    1X Neo: Ev işlerini öğrenen 20 bin dolarlık insansı robot

    1X’in yeni insansı robotu NEO, ev işlerini uzaktan öğrenerek yerine getirecek. 20 bin dolarlık fiyatıyla ön siparişe açılan robot, gizlilik önlemleriyle de dikkat çekiyor.

    1X Neo: Ev işlerini öğrenen 20 bin dolarlık insansı robot Tam Boyutta Gör
    Bu yılın başlarında merkezi ABD’de bulunan Norveçli robotik girişimi 1X Technologies, insansı robotu NEO’yu tanıtmış ve yılın ilerleyen dönemlerde evlerde hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu. Şimdi o an geldi. 1X, ev işlerini otomatikleştirmek üzere tasarlanan insansı robotu NEO için ön siparişleri almaya başladı. Şirket, 20.000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan robotun gelecek yıl sevkiyatına başlayacak.

    İster satın alın, ister kiralayın

    NEO, günlük yaşamı kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen, sözlü komutlarla veya mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen bir ev robotu. Cihaz, kapı açma, eşyaları getirme ya da ışıkları açıp kapama gibi temel görevleri otonom şekilde yerine getirebilecek. Ancak kullanıcılar, robotun daha karmaşık veya özel görevleri yapmasını istediklerinde, bu işlemler uzaktan, bir insan operatör tarafından gerçekleştirilecek. Bu durum, operatörlerin robot kamerası aracılığıyla kullanıcıların evlerinin içini görebileceği anlamına geliyor.

    1X Neo: Ev işlerini öğrenen 20 bin dolarlık insansı robot Tam Boyutta Gör
    Şirket CEO’su Bernt Bornich, verdiği röportajda, NEO’nun yapay zeka sisteminin hâlâ gerçek dünya deneyimlerinden öğrenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bornich, robotun daha akıllı hale gelebilmesi için gerçek kullanıcı verilerinin kritik önemde olduğunu vurguladı.

    Güvenlik ön planda

    1X Neo: Ev işlerini öğrenen 20 bin dolarlık insansı robot Tam Boyutta Gör
    İlk aşamada NEO’nun çoğu görevi teleoperatörler tarafından uzaktan gerçekleştirilecek. Robot da zamanla bu işlemleri öğrenebilecek. Kullanıcılar, robotun bağlı olduğu uygulama üzerinden teleoperatörün devreye gireceği zamanı ve yapılacak görevi belirleyebilecek. 1X, gizlilik konusunda kontrolün tamamen kullanıcılarda olduğunu söylüyor. Sistem, kişilerin bulanıklaştırılması, evde “yasaklı alanlar” oluşturulması ve operatörün izinsiz şekilde kontrolü devralamaması gibi güvenlik önlemleri içeriyor.
    1X Neo: Ev işlerini öğrenen 20 bin dolarlık insansı robot Tam Boyutta Gör
    Yine de olası siber güvenlik risklerine dikkat çeken Bornich, NEO’nun çok katmanlı güvenlik sistemleriyle donatıldığını ve kullanıcı güvenliğinin öncelikli olduğunu ifade etti.

    Kum rengi, gri ve koyu kahverengi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak NEO, 1X’in resmi web sitesi üzerinden 200 dolarlık depozito ile ön siparişe açıldı. Robot, erken erişim isteyen kullanıcılar için 20.000 dolar fiyatla satın alınabiliyor veya aylık 499 dolar abonelik modeliyle kiralanabiliyor.

    Bulaşıkları 5 dakikada, çamaşırları 15 dakikada

    1X Neo: Ev işlerini öğrenen 20 bin dolarlık insansı robot Tam Boyutta Gör
    1X’in kurucusu ve CEO’suna göre NEO’nun yalnızca bir robot değil, insan emeğini dönüştürecek uzun vadeli bir yapay zeka projesi olduğunu söylüyor. Hedef ise bariz; NEO’nun insanların yapmak zorunda kaldığı tüm ev işlerini zamanla otonom biçimde üstlenmesi. CEO’ya göre bir bulaşık makinesini boşaltmak beş dakika, çamaşır katlamak 15 dakika civarında sürecek. Evet, bunlar uzun süreler ama özellikle yaşlılar için büyük fark yaratılabilir.

    1X, uzun vadede yüzbinlerce NEO üretmeyi planlıyor. Şirket, yalnızca ev kullanıcılarını değil, gelecekte ofis ve endüstriyel alanlara özel insansı robotlar geliştirmeyi de planlıyor. Rakipleri arasında Agility Robotics, Apptronik, Figure AI ve Tesla gibi devler yer alıyor. Ancak 1X’in farkı, NEO’yu tamamen ev ortamında çalışacak şekilde tasarlamış olması.

    1X Neo: Ev işlerini öğrenen 20 bin dolarlık insansı robot Tam Boyutta Gör
    Bu arada NEO’nun boyu 168 cm ve yaklaşık 30 kg ağırlığa sahip. Robotun dış görünümünün altında ciddi bir mühendislik yatıyor. 1X’in kendi ürettiği motorlar, rakiplerinden beş kat daha yüksek torka sahip. NEO, bu sayede 70 kilograma kadar yük kaldırabiliyor ve 22 eklem serbestlik derecesine sahip elleriyle insan eline oldukça yakın hareketler yapabiliyor. Robot, tek şarj ile 4 saat kullanım sunuyor ve gerektiğinde kendi bataryasını otomatik olarak şarj edebiliyor.

    1X, NEO’nun yalnızca bir ev yardımcısı değil, aynı zamanda konuşulabilir bir dijital arkadaş olmasını hedefliyor. Robotun içinde görsel tanıma, sesli komut algılama ve hafızalı bir dil modeli (LLM) bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    temp sms taurus lastik bozuk kahve içersek ne olur iş sağlığı ve güvenliği okunur mu donnie darko ne anlatıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 16
    Lenovo Thinkbook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum