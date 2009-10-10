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Cisco GPU tabanlı web sunucuları üzerinde çalışıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cisco GPU tabanlı web sunucuları üzerinde çalışıyor
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Paralel işlem yetenekleri sayesinde merkezi işlem birimlerine (CPU) kıyasla daha düşük güç tüketim değerlerinde daha yüksek işlem gücü sunabilen grafik işlem birimlerinin (GPU) kullanım yaygınlığı farklı segmentler için yapılacak yeni girişimlerle artabilir. Bilindiği üzere özellikle son birkaç yıldır genel amaçlı GPU kullanımı (GPGPU) yaklaşımı ile ağırlıklı olarak video düzenleme yazılımları başta olmak üzere spesifik ihtiyaçları temel olan kimi uygulamalarda GPU tabanlı hızlandırma desteği sunularak CPU kullanımına kıyasla ciddi oranda performans kazanımları elde edilebildiğini biliyoruz.

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde GPGPU yarışında rekabetin farklı bir boyuta ulaşması ve pazarın büyümesi bekleniyor. Nvidia'nın CUDA, AMD-ATi'nin de Stream teknolojisi ile var olduğu GPGPU arenasına yakında liderliği hedefleyen üçüncü bir oyuncu olarak Intel'in de katılması bekleniyor. Tesla serisi profesyonel grafik çözümleriyle HPC yani yüksek performanslı bilgi işlem segmentinde iddialı olan Nvidia'nın yanı sıra işlem gücü açısından şu an için rakipsiz çözümlere sahip olan AMD-ATi'nin de Firestream serisi ile varlığını hissettirdiği segment, Larrabee projesi ile Intel'in de hedefinde.

Peki bu kadar bilgiyi neden verdik. Fermi ile CPU tasarımına en yakın GPU mimarisini hazırladığı belirtilen Nvidia'nın CUDA genel yöneticisi Sanford Russell, Cisco başta olmak üzere bazı firmaların GPU tabanlı web sunucusu hazırlığında olduğunu açıkladı. GPU tabanlı hızlandırma ile paralel işlem yeteneğinin sağladığı TeraFLOP+ seviyesindeki işlem gücünü daha düşük maliyetler ve daha düşük güç tüketim değerleriyle web sunucularında kullanmak isteyen hizmet sağlayıcıların ağ trafiğini yöneterek binlerce kullanıcıya hizmet verecek GPU tabanlı sunucular üzerinde çalıştıkları belirtiliyor.


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memanet 10 yıl
@buraoca2
geçen gün donanımhaberde çımıştı hd5xxx serisinin intelin en son işlemcisi 975ten kat be kat hızlı olduğu haberi verilmişti demekki x86 larda sona yaklaşılıyor
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Reanimate 10 yıl
zaten windows 7 ile yani DX11 in getirdiği en büyük yenilik bu değilmi ? sistemi ekran kartı üzerindende belli programları çalıştırmak.
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buraoca2 10 yıl
@GrAy
GT300 yada HD 5870 X2 ile elde edeceğimiz performans Xenon'un kaç katı olur acaba :)
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GrAy 10 yıl
Bu gün aklımdan, ya PHP çekirdeğini neden cudaya uyarlamıyorlar diye geçti hatta baya aradım googleda varmı diye. SuperPi yi cudaya uyarlamayı bile düşünmüşler garip fikirler buldum forumlarda. Ama kimse düşünmemiş PHP yada apachi çekirdeğini cudaya port etmeyi. Oysaki bunlar cross platform neredeyse içinde işlemci olan her şeyde çalıştırılmışlar. Xeon lara dünya para vercemize 1 tane 9600 gt takmakla daha fazla performans elde etmek hayal ötesi bişey gerçekleşir umarım.
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sertacaygun 10 yıl
X86 lisansı zamanla bakkarda satılabilicek bi' lisans olacak. 7-8 yıl ömrü kaldı bu lisansın bu kadar değerli kalmasında.
Grafik işlemcileri iyi ki var yahu ! Ahh bir de yazılım desteği kartlarak aktarsa yazılımcılar....
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XivA 10 yıl
sanırım 5-10 yıl içinde cpu kavramı kalmayacak. amd olduğu gibi radeon a yüklenip işlemcilerde fazla birşey yapmıyor. hadi yapamıyor desek intelde labbreye geçiyor. artık gpu devri başlıyor. cisco boşa uğraşmaz.
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multeci 10 yıl
kokuşmuş x86 mimarisinden sıyrılmak lazım yavaş yavaş. physix, cuda bunlar önemli gelişmeler aslında. merkezi işlemcinin sırtından alınması lazım artık çoğu görevin ama nvidia nın elde edeceği güç de sıkıntı yaratabilir ilerisinde.
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@nano@ 10 yıl
iyi ya sunucular güçlendikçe internette bi nebzede olsa hızlanır
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sft67 10 yıl
cisco kalitesi asla tartışılamaz zaten.
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