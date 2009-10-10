Cisco GPU tabanlı web sunucuları üzerinde çalışıyor

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Paralel işlem yetenekleri sayesinde merkezi işlem birimlerine (CPU) kıyasla daha düşük güç tüketim değerlerinde daha yüksek işlem gücü sunabilen grafik işlem birimlerinin (GPU) kullanım yaygınlığı farklı segmentler için yapılacak yeni girişimlerle artabilir. Bilindiği üzere özellikle son birkaç yıldır genel amaçlı GPU kullanımı (GPGPU) yaklaşımı ile ağırlıklı olarak video düzenleme yazılımları başta olmak üzere spesifik ihtiyaçları temel olan kimi uygulamalarda GPU tabanlı hızlandırma desteği sunularak CPU kullanımına kıyasla ciddi oranda performans kazanımları elde edilebildiğini biliyoruz.

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde GPGPU yarışında rekabetin farklı bir boyuta ulaşması ve pazarın büyümesi bekleniyor. Nvidia'nın CUDA, AMD-ATi'nin de Stream teknolojisi ile var olduğu GPGPU arenasına yakında liderliği hedefleyen üçüncü bir oyuncu olarak Intel'in de katılması bekleniyor. Tesla serisi profesyonel grafik çözümleriyle HPC yani yüksek performanslı bilgi işlem segmentinde iddialı olan Nvidia'nın yanı sıra işlem gücü açısından şu an için rakipsiz çözümlere sahip olan AMD-ATi'nin de Firestream serisi ile varlığını hissettirdiği segment, Larrabee projesi ile Intel'in de hedefinde.

Peki bu kadar bilgiyi neden verdik. Fermi ile CPU tasarımına en yakın GPU mimarisini hazırladığı belirtilen Nvidia'nın CUDA genel yöneticisi Sanford Russell, Cisco başta olmak üzere bazı firmaların GPU tabanlı web sunucusu hazırlığında olduğunu açıkladı. GPU tabanlı hızlandırma ile paralel işlem yeteneğinin sağladığı TeraFLOP+ seviyesindeki işlem gücünü daha düşük maliyetler ve daha düşük güç tüketim değerleriyle web sunucularında kullanmak isteyen hizmet sağlayıcıların ağ trafiğini yöneterek binlerce kullanıcıya hizmet verecek GPU tabanlı sunucular üzerinde çalıştıkları belirtiliyor.