- Cities: Skylines 2 için PC sistem gereksinimleri açıklandı
- Cities: Skylines 2 minimum sistem gereksinimleri
- Cities: Skylines 2 önerilen sistem gereksinimleri
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Cities: Skylines 2 için PC sistem gereksinimleri açıklandı
Aktarıldığı kadarıyla Cities: Skylines 2, serinin önceki oyununa kıyasla kısıtlı bir donanım yelpazesine destek sunacak. Öyle ki minimum ayarlar için 4 çekirdekli Intel Core i7-6700K, AMD Ryzen 5 2600X işlemci ve GeForce GTX 970 4GB ve RX580 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca oyuncuların minimum 8GB RAM ve Windows 10 işletim sistemine sahip olmaları gerekecek.
Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, Intel Core i5-12600K, AMD Ryzen 7 5800X işlemci, 16GB RAM ve GeForce GTX 3080 10GB, Radeon RX 6900 XT ekran kartları yer alıyor. Ayrıca bu ayarların FullHD çözünürlük için belirtildiğini hatırlatalım.
Daha önce Cities: Skylines 2'nin geliştiricisi Colossal Order, oyunun performans sıkıntıları olduğunu kabul etti. Ancak performans sorunlarına rağmen planlanan tarihte yani 24 Ekim'de PC için çıkış yapacak. Oyunun konsol versiyonları ise 2024 baharına ertelendi. Cities: Skylines 2, Steam üzerinden 425 TL’ye ön siparişe açılmış durumda.
Cities: Skylines 2 minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
- İşlemci: Intel Core i7-6700K, AMD Ryzen 5 2600X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 970 4GB ve RX580
Cities: Skylines 2 önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
- İşlemci: Intel Core i5-12600K, AMD Ryzen 7 5800X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 3080 10GB, Radeon RX 6900 XT
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.