Tam Boyutta Gör Paradox Interactive tarafından yayınlanan ve geliştiriciliğini Colossal Order'ın yaptığı Cities: Skylines 2, 24 Ekim tarihinde oyuncularla buluşacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu. Peki Cities: Skylines 2nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Cities: Skylines 2 için PC sistem gereksinimleri açıklandı

Aktarıldığı kadarıyla Cities: Skylines 2, serinin önceki oyununa kıyasla kısıtlı bir donanım yelpazesine destek sunacak. Öyle ki minimum ayarlar için 4 çekirdekli Intel Core i7-6700K, AMD Ryzen 5 2600X işlemci ve GeForce GTX 970 4GB ve RX580 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca oyuncuların minimum 8GB RAM ve Windows 10 işletim sistemine sahip olmaları gerekecek.

Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, Intel Core i5-12600K, AMD Ryzen 7 5800X işlemci, 16GB RAM ve GeForce GTX 3080 10GB, Radeon RX 6900 XT ekran kartları yer alıyor. Ayrıca bu ayarların FullHD çözünürlük için belirtildiğini hatırlatalım.

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Daha önce Cities: Skylines 2'nin geliştiricisi Colossal Order, oyunun performans sıkıntıları olduğunu kabul etti. Ancak performans sorunlarına rağmen planlanan tarihte yani 24 Ekim'de PC için çıkış yapacak. Oyunun konsol versiyonları ise 2024 baharına ertelendi. Cities: Skylines 2, Steam üzerinden 425 TL’ye ön siparişe açılmış durumda.

Cities: Skylines 2 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

Windows 10 64 Bit İşlemci : Intel Core i7-6700K, AMD Ryzen 5 2600X

: Intel Core i7-6700K, AMD Ryzen 5 2600X Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 970 4GB ve RX580

Cities: Skylines 2 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit İşlemci : Intel Core i5-12600K, AMD Ryzen 7 5800X

: Intel Core i5-12600K, AMD Ryzen 7 5800X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 3080 10GB, Radeon RX 6900 XT

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Cities: Skylines 2 için PC sistem gereksinimleri açıklandı!