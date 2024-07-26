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    Oyun sektöründe yapay zeka tepkisi: Grev başladı

    Video oyun sektöründe düşük maaşlar ve yapay zekanın kötüye kullanılması gerekçe gösterilerek büyük çapta bir grev kararı alındı. Grev, Activision Blizzard ve EA gibi büyük şirketleri de etkileyecek.
    Oyun sektöründe yapay zeka tepkisi: Grev başladı Tam Boyutta Gör
    Video oyun sektörünün aldığı büyük grev kararı oyun dünyasında ortalığı karıştırdı. Yaklaşık 2 bin 500 kişiden oluşan video oyun sanatçıları, düşük maaşları ve yapay zekayı gerekçe göstererek eylem yapma kararı aldıklarını duyurdu.

    Oyun sektöründeki en büyük grev çağrısı yapıldı

    SAG-AFTRA, sendika ile video oyun şirketleri arasında bir buçuk yıldır süren müzakerelerin ardından İnteraktif Medya Anlaşması kapsamında üretilen tüm oyun çalışmalarına yönelik grev çağrısı yaptı. Activision Blizzard, EA, Insomniac Games, WB Games gibi büyük şirketleri kapsayan tüm SAG-AFTRA oyuncularını, seslendirme sanatçılarını ve hareket yakalama oyuncularını etkiliyor.

    SAG-AFTRA’nın yaptığı basın açıklamasına göre, sendika ve video oyunu şirketleri arasında YZ (yapay zeka) korumaları konusunda bir anlaşmaya varılamadı. Sendika başkanı Fran Drescher, "Şirketlerin üyelerimize zarar verecek şekilde YZ'yi kötüye kullanmasına izin veren bir sözleşmeyi kabul etmeyeceğiz.

    Bu şirketler, üyelerimizin yaşayabileceği ve çalışabileceği bir anlaşma sunmaya ciddiyetle yaklaştığında burada, müzakerelere hazır olacağız" şeklinde konuştu. Müzakerelere katılan video oyunu yapımcılarının sözcüsü Audrey Cooling, "Sendikanın, anlaşmaya bu kadar yakın olduğumuz bir dönemde bu kararı almasından dolayı hayal kırıklığına uğradık ve müzakerelere devam etmeye hazırız" dedi.

    Greve giden sanatçılar, yapay zeka teknolojileri ile seslerinin, yüzlerinin ve diğer özelliklerinin kolayca kopyalanabileceğini düşünüyorlar. Video oyun dünyasının dev isimleri, konuyla ilgili müzakerelerde iyi niyetli davrandıklarını söylüyor olsalar da sanatçıları ikna edememiş durumdalar.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    skoda rapid yorum evde kene buldum şase yapmak ne demek harvest sigara nerede satılır lnx integrali

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