Oyun sektöründe yapay zeka tepkisi: Grev başladı

Oyun sektöründeki en büyük grev çağrısı yapıldı
SAG-AFTRA, sendika ile video oyun şirketleri arasında bir buçuk yıldır süren müzakerelerin ardından İnteraktif Medya Anlaşması kapsamında üretilen tüm oyun çalışmalarına yönelik grev çağrısı yaptı. Activision Blizzard, EA, Insomniac Games, WB Games gibi büyük şirketleri kapsayan tüm SAG-AFTRA oyuncularını, seslendirme sanatçılarını ve hareket yakalama oyuncularını etkiliyor.
SAG-AFTRA’nın yaptığı basın açıklamasına göre, sendika ve video oyunu şirketleri arasında YZ (yapay zeka) korumaları konusunda bir anlaşmaya varılamadı. Sendika başkanı Fran Drescher, "Şirketlerin üyelerimize zarar verecek şekilde YZ'yi kötüye kullanmasına izin veren bir sözleşmeyi kabul etmeyeceğiz.
Bu şirketler, üyelerimizin yaşayabileceği ve çalışabileceği bir anlaşma sunmaya ciddiyetle yaklaştığında burada, müzakerelere hazır olacağız" şeklinde konuştu. Müzakerelere katılan video oyunu yapımcılarının sözcüsü Audrey Cooling, "Sendikanın, anlaşmaya bu kadar yakın olduğumuz bir dönemde bu kararı almasından dolayı hayal kırıklığına uğradık ve müzakerelere devam etmeye hazırız" dedi.
Greve giden sanatçılar, yapay zeka teknolojileri ile seslerinin, yüzlerinin ve diğer özelliklerinin kolayca kopyalanabileceğini düşünüyorlar. Video oyun dünyasının dev isimleri, konuyla ilgili müzakerelerde iyi niyetli davrandıklarını söylüyor olsalar da sanatçıları ikna edememiş durumdalar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.