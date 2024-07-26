Tam Boyutta Gör Video oyun sektörünün aldığı büyük grev kararı oyun dünyasında ortalığı karıştırdı. Yaklaşık 2 bin 500 kişiden oluşan video oyun sanatçıları, düşük maaşları ve yapay zekayı gerekçe göstererek eylem yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Oyun sektöründeki en büyük grev çağrısı yapıldı

SAG-AFTRA, sendika ile video oyun şirketleri arasında bir buçuk yıldır süren müzakerelerin ardından İnteraktif Medya Anlaşması kapsamında üretilen tüm oyun çalışmalarına yönelik grev çağrısı yaptı. Activision Blizzard, EA, Insomniac Games, WB Games gibi büyük şirketleri kapsayan tüm SAG-AFTRA oyuncularını, seslendirme sanatçılarını ve hareket yakalama oyuncularını etkiliyor.

SAG-AFTRA’nın yaptığı basın açıklamasına göre, sendika ve video oyunu şirketleri arasında YZ (yapay zeka) korumaları konusunda bir anlaşmaya varılamadı. Sendika başkanı Fran Drescher, "Şirketlerin üyelerimize zarar verecek şekilde YZ'yi kötüye kullanmasına izin veren bir sözleşmeyi kabul etmeyeceğiz.

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Bu şirketler, üyelerimizin yaşayabileceği ve çalışabileceği bir anlaşma sunmaya ciddiyetle yaklaştığında burada, müzakerelere hazır olacağız" şeklinde konuştu. Müzakerelere katılan video oyunu yapımcılarının sözcüsü Audrey Cooling, "Sendikanın, anlaşmaya bu kadar yakın olduğumuz bir dönemde bu kararı almasından dolayı hayal kırıklığına uğradık ve müzakerelere devam etmeye hazırız" dedi.

Greve giden sanatçılar, yapay zeka teknolojileri ile seslerinin, yüzlerinin ve diğer özelliklerinin kolayca kopyalanabileceğini düşünüyorlar. Video oyun dünyasının dev isimleri, konuyla ilgili müzakerelerde iyi niyetli davrandıklarını söylüyor olsalar da sanatçıları ikna edememiş durumdalar.

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Oyun sektöründe yapay zeka tepkisi: Grev başladı