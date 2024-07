Tam Boyutta Gör Call of Duty: Modern Warfare 3, 24 Temmuz 2024 (bugün) itibarıyla Game Pass Konsol, PC Game Pass ve Game Pass Ultimate üzerinden oyuncularla buluştu. Campaign, çok oyunculu ve Zombies olmak üzere tüm paket şeklinde gelecek.

Modern Warfare 3, Xbox Game Pass'e gelen ilk Call of Duty oyunu oldu

Call of Duty hayranları için bu büyük bir haber ve aynı zamanda Call of Duty: Modern Warfare 3 Xbox Game Pass'e katılan ilk Call of Duty oyunu da oldu. Call of Duty: Black Ops 6'nın Xbox Game Pass'te ilk gün yer alacağı doğrulandı ancak ilk olma onuruna sahip olan yapım Modern Warfare 3 olmuş oldu.

Microsoft ve Activision, Call of Duty: Modern Warfare 3’ü Game Pass’e ekleyerek büyük bir hamle yaptı. Call of Duty serisinin yeni sezonları da bugün başlıyor. Modern Warfare III, Warzone ve Warzone Mobil’in yeni sezonlarıyla birlikte oyunculara sunulacak.

Microsoft, bu stratejiyle hem oyunculara yeni içeriklerle erken erişim sağlamak hem de maddi getirisini iyice artırmak istiyor. Ağustos ayında Black Ops 6’nın beta sürecinin başlaması ve Ekim ayında oyunun piyasaya çıkmasıyla birlikte Call of Duty ve Game Pass furyasının devam etmesi bekleniyor.

Oyun, Türkiye saati ile 20:00'dan itibaren tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olacak. İşte güncel Game Pass fiyatları:

Konsol fiyatı:

Temel plan: Aylık 175 TL

Ultimate plan: Aylık 309 TL

PC fiyatı:

Temel plan: Aylık 209 TL

Ultimate plan: Aylık 309 TL

Call of Duty: Modern Warfare 3, Xbox Game Pass'e eklendi