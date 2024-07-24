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    Call of Duty: Modern Warfare 3, Xbox Game Pass'e eklendi

    Call of Duty: Modern Warfare 3, 24 Temmuz itibarıyla Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi. Böylece Xbox Game Pass'teki ilk Call of Duty oyunu oyunseverlerle buluşmuş oldu.
    Call of Duty: Modern Warfare 3, Xbox Game Pass'e eklendi Tam Boyutta Gör
    Call of Duty: Modern Warfare 3, 24 Temmuz 2024 (bugün) itibarıyla Game Pass Konsol, PC Game Pass ve Game Pass Ultimate üzerinden oyuncularla buluştu. Campaign, çok oyunculu ve Zombies olmak üzere tüm paket şeklinde gelecek.

    Modern Warfare 3, Xbox Game Pass'e gelen ilk Call of Duty oyunu oldu

    Call of Duty hayranları için bu büyük bir haber ve aynı zamanda Call of Duty: Modern Warfare 3 Xbox Game Pass'e katılan ilk Call of Duty oyunu da oldu. Call of Duty: Black Ops 6'nın Xbox Game Pass'te ilk gün yer alacağı doğrulandı ancak ilk olma onuruna sahip olan yapım Modern Warfare 3 olmuş oldu.

    Microsoft ve Activision, Call of Duty: Modern Warfare 3’ü Game Pass’e ekleyerek büyük bir hamle yaptı. Call of Duty serisinin yeni sezonları da bugün başlıyor. Modern Warfare III, Warzone ve Warzone Mobil’in yeni sezonlarıyla birlikte oyunculara sunulacak.

    Microsoft, bu stratejiyle hem oyunculara yeni içeriklerle erken erişim sağlamak hem de maddi getirisini iyice artırmak istiyor. Ağustos ayında Black Ops 6’nın beta sürecinin başlaması ve Ekim ayında oyunun piyasaya çıkmasıyla birlikte Call of Duty ve Game Pass furyasının devam etmesi bekleniyor.

    Oyun, Türkiye saati ile 20:00'dan itibaren tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olacak. İşte güncel Game Pass fiyatları:

    Konsol fiyatı:

    • Temel plan: Aylık 175 TL
    • Ultimate plan: Aylık 309 TL

    PC fiyatı:

    • Temel plan: Aylık 209 TL
    • Ultimate plan: Aylık 309 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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