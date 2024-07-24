Call of Duty: Modern Warfare 3, Xbox Game Pass'e eklendi

Modern Warfare 3, Xbox Game Pass'e gelen ilk Call of Duty oyunu oldu
Call of Duty hayranları için bu büyük bir haber ve aynı zamanda Call of Duty: Modern Warfare 3 Xbox Game Pass'e katılan ilk Call of Duty oyunu da oldu. Call of Duty: Black Ops 6'nın Xbox Game Pass'te ilk gün yer alacağı doğrulandı ancak ilk olma onuruna sahip olan yapım Modern Warfare 3 olmuş oldu.
Microsoft ve Activision, Call of Duty: Modern Warfare 3’ü Game Pass’e ekleyerek büyük bir hamle yaptı. Call of Duty serisinin yeni sezonları da bugün başlıyor. Modern Warfare III, Warzone ve Warzone Mobil’in yeni sezonlarıyla birlikte oyunculara sunulacak.
Microsoft, bu stratejiyle hem oyunculara yeni içeriklerle erken erişim sağlamak hem de maddi getirisini iyice artırmak istiyor. Ağustos ayında Black Ops 6’nın beta sürecinin başlaması ve Ekim ayında oyunun piyasaya çıkmasıyla birlikte Call of Duty ve Game Pass furyasının devam etmesi bekleniyor.
Oyun, Türkiye saati ile 20:00'dan itibaren tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olacak. İşte güncel Game Pass fiyatları:
Konsol fiyatı:
- Temel plan: Aylık 175 TL
- Ultimate plan: Aylık 309 TL
PC fiyatı:
- Temel plan: Aylık 209 TL
- Ultimate plan: Aylık 309 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.