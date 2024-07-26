Tam Boyutta Gör Valve, Steam‘de demo olarak sunulan oyunların daha kolay bulunabilmesi için yeni bir güncellemeye yayınlıyor. Şimdiye kadar ana oyun ile aynı sayfada yer alan demo sürüm artık ayrı bir oyun gibi Steam içerisinde kendi sayfasında sunulacak.

Demo sürüm oyunlar artık daha kolay bulunacak

Geliştiriciler, oyuncular oyunları satın almadan önce deneyimlesin diyerek oyunların demo sürümünü belirli platformlar üzerinden kullanıcılar ile buluşturuyor. Ancak popüler oyun platformunda bir oyunun demo sürümünü aramak oyuncular için zorlayıcı olabiliyor.

Steam blog kısmında Harika Steam Demo Güncellemesi ismiyle bir duyuru paylaşan Valve, artık demo sürüme erişimin daha kolay hale geleceğini bildirdi. Önceden ana oyunun alt kısmında, DLC ve versiyonların üzerinde yer alan demo sürümler şimdi ayrı bir sayfada yer alacak.

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Tamamen ayrı bir sayfada olması nedeniyle arama çubuğuna oyunun adını yazdığınızda Demo olarak Ücretsiz şeklinde görülecek. Oyunun ana görselleri değil demo sürümde sunulan özellikler ve detaylar yer alacak. Ek olarak oyuncuların demoya özel yorumları da yine mağazada görüntülenecek.

Demo güncellemesiyle oyunu yüklemeden kütüphaneye ekleyebileceksiniz. Daha önce demo sürüme tıkladığınızda oyun direkt olarak inmeye başlıyordu. Şimdi ise oyunu kütüphaneye eklemenize izin verecek olan Steam, aynı zamanda henüz yayınlanmamış oyunları listeye eklediğiniz takdirde oyunun demo sürümü çıktığında sizlere mobil bildirim ve e-posta gönderecek.

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Steam, demo oyunlar için yeni bir güncelleme yayınlıyor