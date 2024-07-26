Steam, demo oyunlar için yeni bir güncelleme yayınlıyor

Demo sürüm oyunlar artık daha kolay bulunacak
Geliştiriciler, oyuncular oyunları satın almadan önce deneyimlesin diyerek oyunların demo sürümünü belirli platformlar üzerinden kullanıcılar ile buluşturuyor. Ancak popüler oyun platformunda bir oyunun demo sürümünü aramak oyuncular için zorlayıcı olabiliyor.
Steam blog kısmında Harika Steam Demo Güncellemesi ismiyle bir duyuru paylaşan Valve, artık demo sürüme erişimin daha kolay hale geleceğini bildirdi. Önceden ana oyunun alt kısmında, DLC ve versiyonların üzerinde yer alan demo sürümler şimdi ayrı bir sayfada yer alacak.
Tamamen ayrı bir sayfada olması nedeniyle arama çubuğuna oyunun adını yazdığınızda Demo olarak Ücretsiz şeklinde görülecek. Oyunun ana görselleri değil demo sürümde sunulan özellikler ve detaylar yer alacak. Ek olarak oyuncuların demoya özel yorumları da yine mağazada görüntülenecek.
Demo güncellemesiyle oyunu yüklemeden kütüphaneye ekleyebileceksiniz. Daha önce demo sürüme tıkladığınızda oyun direkt olarak inmeye başlıyordu. Şimdi ise oyunu kütüphaneye eklemenize izin verecek olan Steam, aynı zamanda henüz yayınlanmamış oyunları listeye eklediğiniz takdirde oyunun demo sürümü çıktığında sizlere mobil bildirim ve e-posta gönderecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.