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    Steam, demo oyunlar için yeni bir güncelleme yayınlıyor

    Valve, Steam'e oynanabilir oyun demolarını bulmayı ve yüklemeyi kolaylaştırması gereken bazı değişiklikler getiriyor. Steam, demo oyunların yeni işlevlere sahip olacağını söyledi.
    Steam, demo oyunlar için yeni bir güncelleme yayınlıyor Tam Boyutta Gör
    Valve, Steam‘de demo olarak sunulan oyunların daha kolay bulunabilmesi için yeni bir güncellemeye yayınlıyor. Şimdiye kadar ana oyun ile aynı sayfada yer alan demo sürüm artık ayrı bir oyun gibi Steam içerisinde kendi sayfasında sunulacak.

    Demo sürüm oyunlar artık daha kolay bulunacak

    Geliştiriciler, oyuncular oyunları satın almadan önce deneyimlesin diyerek oyunların demo sürümünü belirli platformlar üzerinden kullanıcılar ile buluşturuyor. Ancak popüler oyun platformunda bir oyunun demo sürümünü aramak oyuncular için zorlayıcı olabiliyor.

    Steam blog kısmında Harika Steam Demo Güncellemesi ismiyle bir duyuru paylaşan Valve, artık demo sürüme erişimin daha kolay hale geleceğini bildirdi. Önceden ana oyunun alt kısmında, DLC ve versiyonların üzerinde yer alan demo sürümler şimdi ayrı bir sayfada yer alacak.

    Tamamen ayrı bir sayfada olması nedeniyle arama çubuğuna oyunun adını yazdığınızda Demo olarak Ücretsiz şeklinde görülecek. Oyunun ana görselleri değil demo sürümde sunulan özellikler ve detaylar yer alacak. Ek olarak oyuncuların demoya özel yorumları da yine mağazada görüntülenecek.

    Demo güncellemesiyle oyunu yüklemeden kütüphaneye ekleyebileceksiniz. Daha önce demo sürüme tıkladığınızda oyun direkt olarak inmeye başlıyordu. Şimdi ise oyunu kütüphaneye eklemenize izin verecek olan Steam, aynı zamanda henüz yayınlanmamış oyunları listeye eklediğiniz takdirde oyunun demo sürümü çıktığında sizlere mobil bildirim ve e-posta gönderecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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