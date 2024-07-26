Tam Boyutta Gör Riot Games, ücretsiz oynanabilen 5’e 5 taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu VALORANT'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollar için beta olarak çıkış yaptığını duyurdu. Açık betaya herkese katılabiliyor, davet gerekmiyor. Yalnız popüler FPS oyununun PC ile konsol sürümü arasında bazı farklılıklar var.

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Valorant konsollar için açık beta başladı

Nişan almadan ateş etme (hip-fire), PC’de Valorant’ın birincil atış modu, ADS ise destekleyici bir mod. Riot, konsol sürümünde nişan almadan ateş etmeye çok benzeyen ancak hassasiyeti azaltılmış yeni bir atış modu olan Focus’u sunuyor. Microsoft, konsoldaki Valorant’ın oyuncuların hem kameralarını hem de nişanlarını hareket ettirirken hıza ihtiyaç duyduklarında nişan almadan ateş etmelerine izin verdiklerini, kafadan vurmak istediklerinde Focus modu kullanma olanağı sağladıklarını söylüyor.

Çapraz platform desteği yok

Valorant, PC ile konsol arasında çapraz oyun özelliğine sahip değil. Yalnızca PS5 ve Xbox Series X/S konsol sahipleri kendi aralarında oynayabiliyor. Microsoft, bu konuda şöyle bir açıklamada bulunuyor: “Bu, aslında oyunu konsola getirmek için gerekli olan kontrol değişiklikleri göz önüne alındığında, oyunun rekabetçi bütünlüğünün korunmasına odaklanılmasından kaynaklanıyor.”

VALORANT, 2 Haziran 2020’de PC için çıkış yaptı: Ücretsiz oynanabilen takım tabanlı nişancı oyunu, hâlâ en popüler FPS oyunları arasında. Bu arada Riot, 2021’de Valorant’ın mobil versiyonu üzerine çalıştıklarını duyurdu ve PC ile aynı deneyimi sunacağının sözünü verdi. Ancak, o zamandan bu yana hiçbir gelişme duyurulmadı.

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Valorant, PS5 ve Xbox Series X/S konsollara çıkış yaptı