Valorant, PS5 ve Xbox Series X/S konsollara çıkış yaptı

Valorant konsollar için açık beta başladı
Nişan almadan ateş etme (hip-fire), PC’de Valorant’ın birincil atış modu, ADS ise destekleyici bir mod. Riot, konsol sürümünde nişan almadan ateş etmeye çok benzeyen ancak hassasiyeti azaltılmış yeni bir atış modu olan Focus’u sunuyor. Microsoft, konsoldaki Valorant’ın oyuncuların hem kameralarını hem de nişanlarını hareket ettirirken hıza ihtiyaç duyduklarında nişan almadan ateş etmelerine izin verdiklerini, kafadan vurmak istediklerinde Focus modu kullanma olanağı sağladıklarını söylüyor.
Çapraz platform desteği yok
Valorant, PC ile konsol arasında çapraz oyun özelliğine sahip değil. Yalnızca PS5 ve Xbox Series X/S konsol sahipleri kendi aralarında oynayabiliyor. Microsoft, bu konuda şöyle bir açıklamada bulunuyor: “Bu, aslında oyunu konsola getirmek için gerekli olan kontrol değişiklikleri göz önüne alındığında, oyunun rekabetçi bütünlüğünün korunmasına odaklanılmasından kaynaklanıyor.”
VALORANT, 2 Haziran 2020’de PC için çıkış yaptı: Ücretsiz oynanabilen takım tabanlı nişancı oyunu, hâlâ en popüler FPS oyunları arasında. Bu arada Riot, 2021’de Valorant’ın mobil versiyonu üzerine çalıştıklarını duyurdu ve PC ile aynı deneyimi sunacağının sözünü verdi. Ancak, o zamandan bu yana hiçbir gelişme duyurulmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.