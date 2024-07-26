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    Valorant, PS5 ve Xbox Series X/S konsollara çıkış yaptı

    Riot Games, popüler FPS oyunu Valorant'ın PS5 ve Xbox Series X/S için çıkış yaptığını duyurdu. Konsollar için Valorant açık betası herhangi bir kod girmeden ücretsiz indirilebiliyor.
    riot valorant ps5 & xbox series x/s konsol indir Tam Boyutta Gör
    Riot Games, ücretsiz oynanabilen 5’e 5 taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu VALORANT'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollar için beta olarak çıkış yaptığını duyurdu. Açık betaya herkese katılabiliyor, davet gerekmiyor. Yalnız popüler FPS oyununun PC ile konsol sürümü arasında bazı farklılıklar var.

    Valorant konsollar için açık beta başladı

    Nişan almadan ateş etme (hip-fire), PC’de Valorant’ın birincil atış modu, ADS ise destekleyici bir mod. Riot, konsol sürümünde nişan almadan ateş etmeye çok benzeyen ancak hassasiyeti azaltılmış yeni bir atış modu olan Focus’u sunuyor. Microsoft, konsoldaki Valorant’ın oyuncuların hem kameralarını hem de nişanlarını hareket ettirirken hıza ihtiyaç duyduklarında nişan almadan ateş etmelerine izin verdiklerini, kafadan vurmak istediklerinde Focus modu kullanma olanağı sağladıklarını söylüyor.

    Çapraz platform desteği yok

    Valorant, PC ile konsol arasında çapraz oyun özelliğine sahip değil. Yalnızca PS5 ve Xbox Series X/S konsol sahipleri kendi aralarında oynayabiliyor. Microsoft, bu konuda şöyle bir açıklamada bulunuyor: “Bu, aslında oyunu konsola getirmek için gerekli olan kontrol değişiklikleri göz önüne alındığında, oyunun rekabetçi bütünlüğünün korunmasına odaklanılmasından kaynaklanıyor.

    VALORANT, 2 Haziran 2020’de PC için çıkış yaptı: Ücretsiz oynanabilen takım tabanlı nişancı oyunu, hâlâ en popüler FPS oyunları arasında. Bu arada Riot, 2021’de Valorant’ın mobil versiyonu üzerine çalıştıklarını duyurdu ve PC ile aynı deneyimi sunacağının sözünü verdi. Ancak, o zamandan bu yana hiçbir gelişme duyurulmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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