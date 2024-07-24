Netflix, eski Epic Games yöneticisini oyun bölümünün başına getirdi

Alain Tascan, Netflix oyun bölümünün başında
Netflix, oyun işini Kasım 2021’de başlattığından bu yana Night School, Boss Fight, Next Games ve Spry Fox gibi önemli bağımsız stüdyoları satın aldı ve çok sayıda beğenilen bağımsız oyunu mobil platforma taşıdı. Yayıncının biri Güney Kaliforniya’da, diğeri Helsinki'de olmak üzere iki stüdyo inşa ettiği biliniyor.
Netflix oyunlar bölümüne büyük yatırım yapıyor olsa da insanlar bu oyunlara çok fazla ilgi göstermiyor. Netflix kütüphanesinde 100’den fazla oyun var. Abonelerin %1’inden azı her gün oyun oynuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.