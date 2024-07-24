Netflix, eski Epic Games yöneticisini oyun bölümünün başına getirdi

Tam Boyutta Gör Alain Tascan, son olarak Epic Games'te oyun geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Fortnite, Lego Fortnite, Rocket League, Fall Guys gibi birinci parti oyunların geliştirilme sürecini yönetti. Tascan, yeni görevinde doğrudan Netflix eş CEO'su Greg Peters’a rapor verecek.

Netflix: Geliştirme aşamasında 80'den fazla oyun var 2 gün önce eklendi

Alain Tascan, Netflix oyun bölümünün başında

Netflix, oyun işini Kasım 2021’de başlattığından bu yana Night School, Boss Fight, Next Games ve Spry Fox gibi önemli bağımsız stüdyoları satın aldı ve çok sayıda beğenilen bağımsız oyunu mobil platforma taşıdı. Yayıncının biri Güney Kaliforniya’da, diğeri Helsinki'de olmak üzere iki stüdyo inşa ettiği biliniyor.

Netflix oyunlar bölümüne büyük yatırım yapıyor olsa da insanlar bu oyunlara çok fazla ilgi göstermiyor. Netflix kütüphanesinde 100’den fazla oyun var. Abonelerin %1’inden azı her gün oyun oynuyor.

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Netflix, eski Epic Games yöneticisini oyunların başına getirdi