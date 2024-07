Steam haftanın en iyi 10 oyununu duyurdu

Tam Boyutta Gör Bu haftanın en iyi 10 Steam oyunu listesi açıklandı. No Man’s Sky, geçtiğimiz hafta Steam’in en çok kazanan oyunlar listesinde ilk 100’de bile değilken şimdi platformun en çok satan yedinci oyunu oldu.

Counter-Strike 2 zirveye yerleşti

Steam mağazasındaki haftanın en iyi 10 oyunu arasında yer alan No Man’s Sky’ın bu büyük geri dönüşünün 17 Temmuz’da yayınlanan Worlds Part 1 güncellemesi ve Steam’deki yüzde 60’lık fiyat indirimi sayesinde gerçekleştiği düşünülüyor.

No Man’s Sky, en son 11 Haziran’da 79. sırada yer aldıktan sonra listeden tamamen düşmüştü. Ancak şimdi tekrar ilk 10’da yer alıyor. Counter-Strike 2 isealtı hafta aradan sonra tekrar zirveye yerleşti. Geçen haftanın en çok satan oyunu PUBG: Battlegrounds ise birinci sıradan ikinci sıraya düştü.

Nexon’un The First Descendant oyunu üçüncü sıradaki yerini korudu. Valve’ın Dota 2 oyunu dördüncü ve şirketin Steam Deck donanımı beşinci sırada yer aldı. Elden Ring, altıncı sıradaki yerini korurken yeni çıkan hayatta kalma MMO oyunu Once Human sekizinci sıradan yedinci sıraya yükseldi.

Dead By Daylight, Crystal Dynamics ile yaptığı iş birliği sayesinde Lara Croft’u oyuna ekleyerek 20 sıra birden yükselerek sekizinci sıraya yerleşti. Listenin sonunda ise Digital Extremes’in Warframe oyunu yer alıyor.

23 Temmuz - Steam haftanın en iyi 10 oyunu listesi

Counter-Strike 2, Valve PUBG: Battlegrounds, Krafton The First Descendant, Nexon Dota 2, Valve Steam Deck, Valve Elden Ring, Bandai Namco Once Human, Starry Studios Dead By Daylight, Behaviour Interactive No Man’s Sky, Hello Games Warframe, Digital Extremes

