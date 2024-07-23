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    Steam haftanın en iyi 10 oyununu duyurdu

    Steam, 23 Temmuz biterken bu haftanın en iyi 10 oyunu listesini açıkladı. İlk 100'de yer alan No Man's Sky oyununun büyük geri dönüşü ise oldukça şaşırtıcı bulundu.
    Steam haftanın en iyi 10 oyununu duyurdu Tam Boyutta Gör
    Bu haftanın en iyi 10 Steam oyunu listesi açıklandı. No Man’s Sky, geçtiğimiz hafta Steam’in en çok kazanan oyunlar listesinde ilk 100’de bile değilken şimdi platformun en çok satan yedinci oyunu oldu.

    Counter-Strike 2 zirveye yerleşti

    Steam mağazasındaki haftanın en iyi 10 oyunu arasında yer alan No Man’s Sky’ın bu büyük geri dönüşünün 17 Temmuz’da yayınlanan Worlds Part 1 güncellemesi ve Steam’deki yüzde 60’lık fiyat indirimi sayesinde gerçekleştiği düşünülüyor.

    No Man’s Sky, en son 11 Haziran’da 79. sırada yer aldıktan sonra listeden tamamen düşmüştü. Ancak şimdi tekrar ilk 10’da yer alıyor. Counter-Strike 2 isealtı hafta aradan sonra tekrar zirveye yerleşti. Geçen haftanın en çok satan oyunu PUBG: Battlegrounds ise birinci sıradan ikinci sıraya düştü.

    Nexon’un The First Descendant oyunu üçüncü sıradaki yerini korudu. Valve’ın Dota 2 oyunu dördüncü ve şirketin Steam Deck donanımı beşinci sırada yer aldı. Elden Ring, altıncı sıradaki yerini korurken yeni çıkan hayatta kalma MMO oyunu Once Human sekizinci sıradan yedinci sıraya yükseldi.

    Dead By Daylight, Crystal Dynamics ile yaptığı iş birliği sayesinde Lara Croft’u oyuna ekleyerek 20 sıra birden yükselerek sekizinci sıraya yerleşti. Listenin sonunda ise Digital Extremes’in Warframe oyunu yer alıyor.

    23 Temmuz - Steam haftanın en iyi 10 oyunu listesi

    1. Counter-Strike 2, Valve
    2. PUBG: Battlegrounds, Krafton
    3. The First Descendant, Nexon
    4. Dota 2, Valve
    5. Steam Deck, Valve
    6. Elden Ring, Bandai Namco
    7. Once Human, Starry Studios
    8. Dead By Daylight, Behaviour Interactive
    9. No Man’s Sky, Hello Games
    10. Warframe, Digital Extremes
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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