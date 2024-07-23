Steam haftanın en iyi 10 oyununu duyurdu

Counter-Strike 2 zirveye yerleşti
Steam mağazasındaki haftanın en iyi 10 oyunu arasında yer alan No Man’s Sky’ın bu büyük geri dönüşünün 17 Temmuz’da yayınlanan Worlds Part 1 güncellemesi ve Steam’deki yüzde 60’lık fiyat indirimi sayesinde gerçekleştiği düşünülüyor.
No Man’s Sky, en son 11 Haziran’da 79. sırada yer aldıktan sonra listeden tamamen düşmüştü. Ancak şimdi tekrar ilk 10’da yer alıyor. Counter-Strike 2 isealtı hafta aradan sonra tekrar zirveye yerleşti. Geçen haftanın en çok satan oyunu PUBG: Battlegrounds ise birinci sıradan ikinci sıraya düştü.
Nexon’un The First Descendant oyunu üçüncü sıradaki yerini korudu. Valve’ın Dota 2 oyunu dördüncü ve şirketin Steam Deck donanımı beşinci sırada yer aldı. Elden Ring, altıncı sıradaki yerini korurken yeni çıkan hayatta kalma MMO oyunu Once Human sekizinci sıradan yedinci sıraya yükseldi.
Dead By Daylight, Crystal Dynamics ile yaptığı iş birliği sayesinde Lara Croft’u oyuna ekleyerek 20 sıra birden yükselerek sekizinci sıraya yerleşti. Listenin sonunda ise Digital Extremes’in Warframe oyunu yer alıyor.
23 Temmuz - Steam haftanın en iyi 10 oyunu listesi
- Counter-Strike 2, Valve
- PUBG: Battlegrounds, Krafton
- The First Descendant, Nexon
- Dota 2, Valve
- Steam Deck, Valve
- Elden Ring, Bandai Namco
- Once Human, Starry Studios
- Dead By Daylight, Behaviour Interactive
- No Man’s Sky, Hello Games
- Warframe, Digital Extremes
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.