Counter-Strike 2'de tartışılan güncelleme: İşte Dust 2 haritasındaki değişiklik

Tam Boyutta Gör Valve,2023'te Counter-Strike: Global Offensive'i güncelleyerek oyunu Counter-Strike 2 olarak yeniden isimlendirdi. Ancak insanların CS:GO'da sevdiği şeylerin çoğu CS:2'de de mevcut olmaya devam etti. Buna serinin en popüler haritalarından biri olan Dust2 de ekleyebiliriz.

Dust2'de bulunan sandık yığınına eklenen bir kutu oyuncuları ikiye böldü

Ancak CS2 için yeni bir güncelleme, A bombalama alanının yakınındaki bir sandık yığınını biraz değiştirdi. Valve 22 Temmuz'da Counter-Strike 2 için yeni ve nispeten küçük bir güncelleme yayınladı. Yama notlarında belirtildiğine göre Dust2 CT spawn alanı ve Short A bölgesi yakınındaki bir sandık yığınında küçük bir değişiklik yapıldı.

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Counter-Strike 2 oynamıyor veya izlemiyorsanız bu sandık değişikliği büyük bir sorun gibi görünmeyebilir. Ancak Counter-Strike oyuncularının A bomba alanına ve yakınındaki alana nasıl ulaşabileceklerini tamamen değiştirecek bir güncelleme anlamına geliyor.

Daha önce oyuncular, bombalama alanı A ve Short A'ya bakarken birbirlerinin üstüne çıkıyorlardı. Başka bir oyuncuyla birlikte yapılabilen önemli bir taktiksel hareketti. Ayrıca pratik ve koordinasyon da gerektiriyordu.

Bu güncellemeden sonra, herhangi bir yardım veya pratik olmadan bir oyuncu yeni sandığı kullanarak zıplayabilir, etrafına bakabilir ve Short A'ya ulaşabilir. Bu, Counter-Strike oyuncuları için çok faydalı olabilir ve alanı savunmaya çalışan teröristler için sorun yaratabilir.

Oyuncular bu küçük ama çok önemli değişikliği keşfettiklerinde birçoğu bunun iyi olup olmadığını tartışmaya başladı. Genel olarak, Reddit ve X'e bakıldığında çoğu oyuncu değişiklikten memnun görünüyor veya en azından onlarca yıllık bir haritada işleri değiştirebileceği konusunda iyimserler.

Bu yeniliği beğenmeyen kullanıcılar, yetenekli Counter-Strike oyuncularına Short A'ya ve haritanın ortasına daha hızlı ve kolay erişim sağlayabileceği konusunda endişe duyuyor. Ancak oyuncuların ve profesyonellerin bu değiştirilmiş kısayolu nasıl kullanacaklarını bilmek için henüz çok erken.

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Counter-Strike 2'de tartışılan güncelleme: Dust 2'de değişiklik