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    Counter-Strike 2'de tartışılan güncelleme: İşte Dust 2 haritasındaki değişiklik

    Valve, Counter-Strike 2 için yeni bir güncelleme yayınladı ve oyunun en popüler haritası olan Dust 2'deki Counter-Terrorist spawn'ının yakınındaki küçük bir özelliği değiştirdi.
    Counter-Strike 2'de tartışılan güncelleme: Dust 2'de değişiklik Tam Boyutta Gör
    Valve,2023'te Counter-Strike: Global Offensive'i güncelleyerek oyunu Counter-Strike 2 olarak yeniden isimlendirdi. Ancak insanların CS:GO'da sevdiği şeylerin çoğu CS:2'de de mevcut olmaya devam etti. Buna serinin en popüler haritalarından biri olan Dust2 de ekleyebiliriz.

    Dust2'de bulunan sandık yığınına eklenen bir kutu oyuncuları ikiye böldü

    Ancak CS2 için yeni bir güncelleme, A bombalama alanının yakınındaki bir sandık yığınını biraz değiştirdi. Valve 22 Temmuz'da Counter-Strike 2 için yeni ve nispeten küçük bir güncelleme yayınladı. Yama notlarında belirtildiğine göre Dust2 CT spawn alanı ve Short A bölgesi yakınındaki bir sandık yığınında küçük bir değişiklik yapıldı.

    Counter-Strike 2 oynamıyor veya izlemiyorsanız bu sandık değişikliği büyük bir sorun gibi görünmeyebilir. Ancak Counter-Strike oyuncularının A bomba alanına ve yakınındaki alana nasıl ulaşabileceklerini tamamen değiştirecek bir güncelleme anlamına geliyor.

    Daha önce oyuncular, bombalama alanı A ve Short A'ya bakarken birbirlerinin üstüne çıkıyorlardı. Başka bir oyuncuyla birlikte yapılabilen önemli bir taktiksel hareketti. Ayrıca pratik ve koordinasyon da gerektiriyordu.

    Bu güncellemeden sonra, herhangi bir yardım veya pratik olmadan bir oyuncu yeni sandığı kullanarak zıplayabilir, etrafına bakabilir ve Short A'ya ulaşabilir. Bu, Counter-Strike oyuncuları için çok faydalı olabilir ve alanı savunmaya çalışan teröristler için sorun yaratabilir.

    Oyuncular bu küçük ama çok önemli değişikliği keşfettiklerinde birçoğu bunun iyi olup olmadığını tartışmaya başladı. Genel olarak, Reddit ve X'e bakıldığında çoğu oyuncu değişiklikten memnun görünüyor veya en azından onlarca yıllık bir haritada işleri değiştirebileceği konusunda iyimserler.

    Bu yeniliği beğenmeyen kullanıcılar, yetenekli Counter-Strike oyuncularına Short A'ya ve haritanın ortasına daha hızlı ve kolay erişim sağlayabileceği konusunda endişe duyuyor. Ancak oyuncuların ve profesyonellerin bu değiştirilmiş kısayolu nasıl kullanacaklarını bilmek için henüz çok erken.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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