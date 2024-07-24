Counter-Strike 2'de tartışılan güncelleme: İşte Dust 2 haritasındaki değişiklik

Dust2'de bulunan sandık yığınına eklenen bir kutu oyuncuları ikiye böldü
Ancak CS2 için yeni bir güncelleme, A bombalama alanının yakınındaki bir sandık yığınını biraz değiştirdi. Valve 22 Temmuz'da Counter-Strike 2 için yeni ve nispeten küçük bir güncelleme yayınladı. Yama notlarında belirtildiğine göre Dust2 CT spawn alanı ve Short A bölgesi yakınındaki bir sandık yığınında küçük bir değişiklik yapıldı.
Counter-Strike 2 oynamıyor veya izlemiyorsanız bu sandık değişikliği büyük bir sorun gibi görünmeyebilir. Ancak Counter-Strike oyuncularının A bomba alanına ve yakınındaki alana nasıl ulaşabileceklerini tamamen değiştirecek bir güncelleme anlamına geliyor.
Daha önce oyuncular, bombalama alanı A ve Short A'ya bakarken birbirlerinin üstüne çıkıyorlardı. Başka bir oyuncuyla birlikte yapılabilen önemli bir taktiksel hareketti. Ayrıca pratik ve koordinasyon da gerektiriyordu.
Bu güncellemeden sonra, herhangi bir yardım veya pratik olmadan bir oyuncu yeni sandığı kullanarak zıplayabilir, etrafına bakabilir ve Short A'ya ulaşabilir. Bu, Counter-Strike oyuncuları için çok faydalı olabilir ve alanı savunmaya çalışan teröristler için sorun yaratabilir.
Oyuncular bu küçük ama çok önemli değişikliği keşfettiklerinde birçoğu bunun iyi olup olmadığını tartışmaya başladı. Genel olarak, Reddit ve X'e bakıldığında çoğu oyuncu değişiklikten memnun görünüyor veya en azından onlarca yıllık bir haritada işleri değiştirebileceği konusunda iyimserler.
Bu yeniliği beğenmeyen kullanıcılar, yetenekli Counter-Strike oyuncularına Short A'ya ve haritanın ortasına daha hızlı ve kolay erişim sağlayabileceği konusunda endişe duyuyor. Ancak oyuncuların ve profesyonellerin bu değiştirilmiş kısayolu nasıl kullanacaklarını bilmek için henüz çok erken.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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