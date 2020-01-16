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    Cloudflare ABD siyasetçilerine koruma hizmetleri verecek

    Cloudflare for Campaigns adıyla başlayan hizmet belirli bir bağış yapan Meclis ve Senato adaylarına DDoS saldırılarından korunmak gibi güvenlik bileşenlerini sunuyor.
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    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Cloudflare ABD siyasetçilerine koruma hizmetleri verecek
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    İnternet dünyasında platformların zombi bilgisayarların DDoS saldırılarından korunması dendiğinde akla ilk gelen Cloudflare oluyor. Siteleri bir bulut arkasına saklayarak DDoS saldırılarından koruyan Cloudflare artık siyasilere de hizmet verecek.

    Cloudflare for Campaigns nedir?

    Geçtiğimiz ABD Başkanlık seçimlerinde özellikle Rus kaynaklı grupların manipülasyon yaptığı ve seçmenleri etkilediği sık sık gündeme geliyor. Bu bakımdan ülkede partiye ait olmayan gruplar herkese açık olarak gelecek seçimleri güvene almaya çalışıyor.

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    Cloudflare yaptığı açıklamada adayların kampanyalarını siber saldırılardan korumak amacıyla Cloudflare for Campaigns adıyla bir servis hazırladığını duyurdu. Senato ve Meclis adayları ücretsiz bir şekilde bu servise edişebilecek.

    Cloudflare for Campaigns servisi DDos saldırılarından korunmak gibi önemli bileşenlere sahip. Meclis adaylarının en az 50 bin dolar, Senato adaylarının ise en az 100 bin dolar bağış yapması sonrasında bu hizmet ücretsiz olarak sunuluyor.

    CloudFlare bu hizmeti Defending Digital Campaigns ile birlikte sunuyor. DDC yine benzer bir şekilde adaylara Lookout mobil güvenlik servisi de dahil olmak üzere bir diz koruma hizmeti sunmakta.

    Kaynaklar CloudFlare ve DDC ortaklığını ABD seçim kampanyalarını korumak anlamında ilk adım olarak görüyor. Bu bakımdan yüzde 100 sonuç alınabileceğini düşünmüyor. CloudFlare yakın zamanda ABD dışında da bu hizmeti sunmayı planlıyor.



    https://www.engadget.com/2020/01/15/cloudflare-for-campaigns-announcement/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eaglepaw_1903 5 sa.
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