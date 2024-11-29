Uganda Merkez Bankası’ndan 17 milyon dolar çalındı

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Tam Boyutta Gör Uganda Merkez Bankası, 62 milyar Uganda şilini (yaklaşık 16,8 milyon dolar) değerindeki bir siber hırsızlık olayına ilişkin polisin soruşturmasını beklediğini açıkladı. Olay, ülkenin önde gelen gazetelerinden New Vision tarafından duyuruldu. Habere göre, kendilerini "Waste" olarak tanımlayan bir hacker grubu, bankanın bilgi teknolojileri sistemine sızarak fonları yasa dışı yollarla ele geçirdi.

"İçeriden bir iş"

New Vision, saldırının Güneydoğu Asya merkezli bir hacker grubu tarafından gerçekleştirildiğini ve çalınan paranın bir kısmının Japonya'ya gönderildiğini belirtti. Kaynaklarını açıklamayan gazete, Merkez Bankası'nın şu ana kadar çalınan paranın yarısından fazlasını geri alabildiğini de bildirdi.

Merkez Bankası ise olaya ilişkin kesin bir açıklamada bulunmazken, Reuters’a gönderdiği bir e-postada “Konuyla ilgili polis raporunu bekliyoruz” ifadesini kullandı. Uganda polisi ise olay hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Uganda'nın bağımsız gazetelerinden Daily Monitor, bankanın içinden bazı çalışanların hacker grubuyla iş birliği yapmış olabileceğini iddia etti. Bu tür siber hırsızlıkların Uganda’da daha önce de yaşandığını hatırlatan gazete, bazı bankaların müşterilerini kaybetme korkusuyla bu olayları kamuoyuna duyurmaktan çekindiğini vurguladı.

Olayın ulusal çapta yankı uyandırmasının ardından, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatı verdi. Uzmanlar, bu tür saldırıların finansal kurumların dijital güvenlik altyapılarındaki zayıflıklara işaret ettiğini ve bu altyapının güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

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