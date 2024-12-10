Anadolu Sigorta hacklendi!

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin en eski şirketlerinden Anadolu Sigorta siber saldırıya uğradı. Anadolu Sigorta’nın Sigortam Cepte isimli mobil uygulamasından kullanıcılara küfür ve dolandırıcı içerikli bildirimler gönderildi.

Siber saldırı dün gece yarısına yakın saatlerde gerçekleşti. Hacker tarafından 9 Aralık saat 23.20 ile 23.52 arasında 10 farklı bildirim gönderildi. Son gönderilen bildirimlerde hacker, Anadolu Sigorta kullanıcılarını ücretsiz Bitcoin vaat ederek kandırmaya çalıştı.

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Anadolu Sigorta nasıl hacklendi!

Anadolu Sigorta konuyla ilgili açıklama yaptı. Sigortam Cepte uygulamamızın dış katmanında bulunan bildirim/mesaj servisine yetkisiz erişim tespit edildiği ifade edildi. Yetkisiz erişim, yalnızca bildirim/mesaj servisiyle sınırlı kaldı. Şirketin veri tabanları ve güvenlik altyapısı bu durumdan etkilenmedi.

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Anadolu Sigorta’nın açıklaması şu şekilde:

“9 Aralık 2024, saat 23:20’de gerçekleşen, Sigortam Cepte uygulamamızın dış katmanında bulunan bildirim/mesaj servisine yetkisiz erişim olayıyla ilgili olarak şirketimizce konuya ilişkin hızlı ve kapsamlı bir inceleme yapılmıştır. Öncelikle, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin tamamen güvende olduğunu ve herhangi bir veri sızıntısı yaşanmadığını paylaşmak isteriz.

Konuya ilişkin araştırmalarımız neticesinde, Sigortam Cepte uygulamamızın dış katmanında bulunan bildirim/mesaj servisine yetkisiz erişim tespit edilmiştir. Yetkisiz erişim, yalnızca bildirim/mesaj servisiyle sınırlı kalmış, şirketimizin veri tabanları ve güvenlik altyapısı bu durumdan etkilenmemiştir.

Aldığımız önlemler kapsamında, tedbir amaçlı olarak geçici süreyle işleme kapatılan mobil uygulamamız Sigortam Cepte gün içinde kullanıcılarımızın hizmetine açılacaktır.

Müşterilerimizin kişisel verilerini korumanın en büyük önceliğimiz ve sorumluluğumuz olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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