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    KVKK'den X'e (Twitter) para cezası!

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu, sosyal medya platformu X'in güvenlik amaçlı verileri reklam amacıyla kullandığı gerekçesiyle platforma 1 milyon 470 bin TL ceza kesti.
    KVKK'den X'e (Twitter) para cezası! Tam Boyutta Gör
    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hakkında başlattığı incelemeyi sonuçlandırdı. X’e 1 milyon 470 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

    Edinilen bilgilere göre X’in güvenlik amacıyla kullanıcılardan temin ettiği e-posta adresi ve telefon numaralarını, X’in reklamcılık sistemlerinde yanlışlıkla reklam amacıyla kullanıldığı belirlendi. Kanunda yer alan "hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma" ve "işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma" ilkelerine aykırı olduğu tespit edildiği için para cezası verilmesine karar verildi.

    KVKK, X’in kişisel verileri hukuka aykırı olarak işlediği ve 6698 sayılı kanunda yer alan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı, veri güvenliğine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçeleriyle X'e 1 milyon 470 bin TL idari para cezası verdi. Ceza miktarı, günümüz kuruyla 42 bin 780 dolara denk geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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