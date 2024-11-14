KVKK'den X'e (Twitter) para cezası!

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Tam Boyutta Gör Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hakkında başlattığı incelemeyi sonuçlandırdı. X’e 1 milyon 470 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Edinilen bilgilere göre X’in güvenlik amacıyla kullanıcılardan temin ettiği e-posta adresi ve telefon numaralarını, X’in reklamcılık sistemlerinde yanlışlıkla reklam amacıyla kullanıldığı belirlendi. Kanunda yer alan "hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma" ve "işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma" ilkelerine aykırı olduğu tespit edildiği için para cezası verilmesine karar verildi.

The Guardian, X'de paylaşım yapmayı sonlandırdığını açıkladı 15 sa. önce eklendi

KVKK, X’in kişisel verileri hukuka aykırı olarak işlediği ve 6698 sayılı kanunda yer alan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı, veri güvenliğine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçeleriyle X'e 1 milyon 470 bin TL idari para cezası verdi. Ceza miktarı, günümüz kuruyla 42 bin 780 dolara denk geliyor.

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