Evinizdeki Airfryer casusluk yapıyor olabilir

Airfryer’ınız casus olabilir
Which? tarafından yapılan araştırmanın bulguları, özellikle Xiaomi ve Aigostar marka airfryer’ların kullanıcı verilerini Çin merkezli sunuculara gönderdiğini gösteriyor. Which?’in incelemesinde airfryer’ların yanı sıra akıllı saatler, akıllı hoparlörler ve akıllı televizyonlar da yer aldı. Test edilen cihazların tamamında, kullanıcıların hassas verilerini toplamak için çeşitli izinler talep edildiği görüldü.
Esasında bu, daha geniş bir gizlilik sorununun sadece görünen bir tarafı. Artık çoğu akıllı cihaz hiçbir anlam ifade etmeyen izinler istiyor. Örneğin bazı airfryer’lar kullanıcıların cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgilerini istiyor. Hatta uygulama kurulumları sırasında cihazların kullanıcıların telefonlarından ses kaydı yapmasına izin isteniyor, ancak bunun sebebi belirtilmiyor.
Hoparlör ve TV’lerde de aynı sorunlar var
Which?, test ettiği cihazların tamamında, kullanıcıların hassas verilerini toplamak için çeşitli izinlerin talep edildiğini tespit etti. Özellikle Amazon Echo gibi popüler akıllı hoparlörler, veri paylaşımı taleplerini reddetme seçeneği sunsa da, birçok cihazın temel özelliklerini kullanabilmek için bir Amazon ya da Google hesabına bağlanmak zorunlu. Kuruluş ayrıca Bose Home Portable hoparlörünün en az ön izin talep ettiğinizi ancak Facebook, Google ve dijital pazarlama firması Urbanairship de dahil olmak üzere izleyicilerle dolu olduğunu söyledi.
Gizlilik endişeleri bunlarla da sınırlı değil. Which? akıllı TV'lerin “reklamlarla dolu ve kullanıcı verilerine susamış” olduğunu bildiriyor. Kuruluş, Hisense ve Samsung TV'lerin kurulum sırasında posta kodu talep ettiğini ve bunun içerik yerelleştirmesi olduğunu söylüyor. Samsung'un TV telefon uygulaması ayrıca yüklü diğer tüm uygulamaları görebilmek de dahil olmak üzere sekiz riskli izin talep ediyor. LG ve Samsung cihazlarının reklam ve veri takibi için Facebook ve Google gibi üçüncü taraflarla bağlantı kurduğu da aktarılıyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/101537/researchers-discover-some-air-fyers-listen-to-their-owners-and-send-data-back-china/index.html https://www.which.co.uk/policy-and-insight/article/why-is-my-air-fryer-spying-on-me-which-reveals-the-smart-devices-gathering-your-data-and-where-they-send-it-a9Fa24K6gY1c Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über