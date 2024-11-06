Evinizdeki Airfryer casusluk yapıyor olabilir

Tam Boyutta Gör Akıllı cihazların günlük hayatımıza olan faydaları tartışılmaz ancak bu cihazlar veri güvenliği konusunda yeni bir risk alanı da yaratıyor. Birleşik Krallık merkezli tüketici koruma kuruluşu Which?, yaptığı bir araştırmada airfryer (fritöz) modellerinin kullanıcıların verilerini üçüncü taraflarla paylaştığını ve hatta Çin’deki sunuculara bilgi aktardığını ortaya koydu.

Airfryer’ınız casus olabilir

Which? tarafından yapılan araştırmanın bulguları, özellikle Xiaomi ve Aigostar marka airfryer’ların kullanıcı verilerini Çin merkezli sunuculara gönderdiğini gösteriyor. Which?’in incelemesinde airfryer’ların yanı sıra akıllı saatler, akıllı hoparlörler ve akıllı televizyonlar da yer aldı. Test edilen cihazların tamamında, kullanıcıların hassas verilerini toplamak için çeşitli izinler talep edildiği görüldü.

Esasında bu, daha geniş bir gizlilik sorununun sadece görünen bir tarafı. Artık çoğu akıllı cihaz hiçbir anlam ifade etmeyen izinler istiyor. Örneğin bazı airfryer’lar kullanıcıların cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgilerini istiyor. Hatta uygulama kurulumları sırasında cihazların kullanıcıların telefonlarından ses kaydı yapmasına izin isteniyor, ancak bunun sebebi belirtilmiyor.

Which? ayrıca incelediği markaları ve ilgili modellerini güvenlik açısından da puanladı. Test edilen ürünlerin gizlilik skorunun büyük bir çoğunluğu yüzde 50'nin altında kaldı.

Hoparlör ve TV’lerde de aynı sorunlar var

Which?, test ettiği cihazların tamamında, kullanıcıların hassas verilerini toplamak için çeşitli izinlerin talep edildiğini tespit etti. Özellikle Amazon Echo gibi popüler akıllı hoparlörler, veri paylaşımı taleplerini reddetme seçeneği sunsa da, birçok cihazın temel özelliklerini kullanabilmek için bir Amazon ya da Google hesabına bağlanmak zorunlu. Kuruluş ayrıca Bose Home Portable hoparlörünün en az ön izin talep ettiğinizi ancak Facebook, Google ve dijital pazarlama firması Urbanairship de dahil olmak üzere izleyicilerle dolu olduğunu söyledi.

Popüler torrent istemcisindeki açık 14 yıl sonra kapatıldı! 4 gün önce eklendi

Gizlilik endişeleri bunlarla da sınırlı değil. Which? akıllı TV'lerin “reklamlarla dolu ve kullanıcı verilerine susamış” olduğunu bildiriyor. Kuruluş, Hisense ve Samsung TV'lerin kurulum sırasında posta kodu talep ettiğini ve bunun içerik yerelleştirmesi olduğunu söylüyor. Samsung'un TV telefon uygulaması ayrıca yüklü diğer tüm uygulamaları görebilmek de dahil olmak üzere sekiz riskli izin talep ediyor. LG ve Samsung cihazlarının reklam ve veri takibi için Facebook ve Google gibi üçüncü taraflarla bağlantı kurduğu da aktarılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.