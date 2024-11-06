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    Anlık Bildirim

    Evinizdeki Airfryer casusluk yapıyor olabilir

    Gizlilik ihlalleri endişesi giderek büyüyor. Birleşik Krallık merkezli tüketici koruma kuruluşu Which?, yaptığı bir araştırmada bazı Airfryer modellerinin casusluk yaptığını buldu.
    Evinizdeki Airfryer casusluk yapıyor olabilir Tam Boyutta Gör
    Akıllı cihazların günlük hayatımıza olan faydaları tartışılmaz ancak bu cihazlar veri güvenliği konusunda yeni bir risk alanı da yaratıyor. Birleşik Krallık merkezli tüketici koruma kuruluşu Which?, yaptığı bir araştırmada airfryer (fritöz) modellerinin kullanıcıların verilerini üçüncü taraflarla paylaştığını ve hatta Çin’deki sunuculara bilgi aktardığını ortaya koydu.

    Airfryer’ınız casus olabilir

    Which? tarafından yapılan araştırmanın bulguları, özellikle Xiaomi ve Aigostar marka airfryer’ların kullanıcı verilerini Çin merkezli sunuculara gönderdiğini gösteriyor. Which?’in incelemesinde airfryer’ların yanı sıra akıllı saatler, akıllı hoparlörler ve akıllı televizyonlar da yer aldı. Test edilen cihazların tamamında, kullanıcıların hassas verilerini toplamak için çeşitli izinler talep edildiği görüldü.

    Esasında bu, daha geniş bir gizlilik sorununun sadece görünen bir tarafı. Artık çoğu akıllı cihaz hiçbir anlam ifade etmeyen izinler istiyor. Örneğin bazı airfryer’lar kullanıcıların cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgilerini istiyor. Hatta uygulama kurulumları sırasında cihazların kullanıcıların telefonlarından ses kaydı yapmasına izin isteniyor, ancak bunun sebebi belirtilmiyor. 

    Evinizdeki Airfryer casusluk yapıyor olabilir
    Which? ayrıca incelediği markaları ve ilgili modellerini güvenlik açısından da puanladı. Test edilen ürünlerin gizlilik skorunun büyük bir çoğunluğu yüzde 50'nin altında kaldı.

    Hoparlör ve TV’lerde de aynı sorunlar var

    Which?, test ettiği cihazların tamamında, kullanıcıların hassas verilerini toplamak için çeşitli izinlerin talep edildiğini tespit etti. Özellikle Amazon Echo gibi popüler akıllı hoparlörler, veri paylaşımı taleplerini reddetme seçeneği sunsa da, birçok cihazın temel özelliklerini kullanabilmek için bir Amazon ya da Google hesabına bağlanmak zorunlu. Kuruluş ayrıca Bose Home Portable hoparlörünün en az ön izin talep ettiğinizi ancak  Facebook, Google ve dijital pazarlama firması Urbanairship de dahil olmak üzere izleyicilerle dolu olduğunu söyledi.

    Gizlilik endişeleri bunlarla da sınırlı değil. Which? akıllı TV'lerin “reklamlarla dolu ve kullanıcı verilerine susamış” olduğunu bildiriyor. Kuruluş, Hisense ve Samsung TV'lerin kurulum sırasında posta kodu talep ettiğini ve bunun içerik yerelleştirmesi olduğunu söylüyor. Samsung'un TV telefon uygulaması ayrıca yüklü diğer tüm uygulamaları görebilmek de dahil olmak üzere sekiz riskli izin talep ediyor. LG ve Samsung cihazlarının reklam ve veri takibi için Facebook ve Google gibi üçüncü taraflarla bağlantı kurduğu da aktarılıyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/101537/researchers-discover-some-air-fyers-listen-to-their-owners-and-send-data-back-china/index.html https://www.which.co.uk/policy-and-insight/article/why-is-my-air-fryer-spying-on-me-which-reveals-the-smart-devices-gathering-your-data-and-where-they-send-it-a9Fa24K6gY1c
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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