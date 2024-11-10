“Rabid” olarak bilinen Discord teröristi 30 yıl hapis cezası aldı

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Richard Densmore, çocukları hedef alarak onları şiddet, kendine zarar verme ve cinsel içerikli eylemlere zorlayan çevrimiçi bir topluluğun liderlerinden biri olarak 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Adalet Bakanlığı’na göre Densmore, FBI tarafından birinci dereceden terör tehdidi olarak sınıflandırılan "764" isimli çevrimiçi terör ağına üyeydi ve çocuk istismarı suçlamalarını kabul etti.
"Şöhret" peşindeler
FBI Direktörü Christopher Wray yaptığı açıklamada “Bu sanık, çevrimiçi oyun siteleri aracılığıyla çocukları hedef alan bir topluluk oluşturdu ve reşit olmayan kurbanlarını kendilerine zarar verme ve şiddet eylemlerini kaydetmeye zorlamak için gasp ve şantaj kullandı. Çocukları çevrimiçi ortamda avlıyorsanız, bir klavyenin arkasına saklanamazsınız. FBI sizi tutuklamak ve sorumlu tutmak için tüm kaynaklarımızı ve yetkilerimizi kullanacaktır.” dedi.
Densmore’un "Rabid" takma adıyla tanındığı “Sewer” isimli çevrimiçi gruplarda kendi “şöhretini” artırma arayışında olduğunu ve mağdurlarını, canlı yayınlar aracılığıyla kendine zarar verme gibi aşırı eylemlere zorladığını belirtildi. Soruşturmada yer alan savcı Mark Totten, bu suçlarla her zaman mücadele edeceklerini söylerken aileleri de uyardı; “Ebeveynler: lütfen çocuklarınızla bu tehdit hakkında konuşun; sosyal medya kullanımlarını izleyin; ve işleri berbat ettiklerinde her zaman size gelebileceklerini bilmelerini sağlayın.”
ABD Adalet Bakanlığı, çocukların çevrimiçi etkinliklerinin dikkatlice izlenmesi gerektiğini vurguladı ve ebeveynleri, çocuklarının davranışlarında ani değişiklikler veya kendine zarar verme işaretleri olup olmadığını gözlemlemeye çağırdı. FBI ayrıca, çocuklara tehdit edildiğinde güvenle başvurabilecekleri bir ortam sunmanın önemine işaret etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über