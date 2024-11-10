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    “Rabid” olarak bilinen Discord teröristi 30 yıl hapis cezası aldı

    Çocukları hedef alan ve onları cinsel, kendine zarar verme ve şiddet içerikli eylemlere zorlayan sohbet odaları ve Discord sunucuları işleten “Rabid” olarak bilinen kullanıcı 30 yıl ceza aldı.
    “Rabid” olarak bilinen Discord teröristi 30 yıl hapis cezası aldı Tam Boyutta Gör
    Çevrimiçi oyun oynayan çocukları hedef alan ve onları kendine zarar vermeye, cinsel içerikli eylemlere, intihara ve diğer şiddet eylemlerine zorlayan sohbet odaları ve Discord sunucuları işleten Rabid olarak bilinen “Discord teröristi30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Richard Densmore, çocukları hedef alarak onları şiddet, kendine zarar verme ve cinsel içerikli eylemlere zorlayan çevrimiçi bir topluluğun liderlerinden biri olarak 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Adalet Bakanlığı’na göre Densmore, FBI tarafından birinci dereceden terör tehdidi olarak sınıflandırılan "764" isimli çevrimiçi terör ağına üyeydi ve çocuk istismarı suçlamalarını kabul etti.

    "Şöhret" peşindeler

    FBI Direktörü Christopher Wray yaptığı açıklamada “Bu sanık, çevrimiçi oyun siteleri aracılığıyla çocukları hedef alan bir topluluk oluşturdu ve reşit olmayan kurbanlarını kendilerine zarar verme ve şiddet eylemlerini kaydetmeye zorlamak için gasp ve şantaj kullandı. Çocukları çevrimiçi ortamda avlıyorsanız, bir klavyenin arkasına saklanamazsınız. FBI sizi tutuklamak ve sorumlu tutmak için tüm kaynaklarımızı ve yetkilerimizi kullanacaktır.” dedi.

    “Rabid” olarak bilinen Discord teröristi 30 yıl hapis cezası aldı Tam Boyutta Gör
    Densmore’un üyesi olduğu 764 grubu, sosyal medya üzerinden çocuklara ulaşarak onları kendine zarar verme, cinsel içerikli görüntüler paylaşma ve rastgele şiddet eylemlerine katılmaya zorluyor. Buradaki üyeler, çocukları hedef alarak sözde “şöhretlerini” artırmaya çalışıyor.

    Densmore’un "Rabid" takma adıyla tanındığı “Sewer” isimli çevrimiçi gruplarda kendi “şöhretini” artırma arayışında olduğunu ve mağdurlarını, canlı yayınlar aracılığıyla kendine zarar verme gibi aşırı eylemlere zorladığını belirtildi. Soruşturmada yer alan savcı Mark Totten, bu suçlarla her zaman mücadele edeceklerini söylerken aileleri de uyardı; “Ebeveynler: lütfen çocuklarınızla bu tehdit hakkında konuşun; sosyal medya kullanımlarını izleyin; ve işleri berbat ettiklerinde her zaman size gelebileceklerini bilmelerini sağlayın.

    ABD Adalet Bakanlığı, çocukların çevrimiçi etkinliklerinin dikkatlice izlenmesi gerektiğini vurguladı ve ebeveynleri, çocuklarının davranışlarında ani değişiklikler veya kendine zarar verme işaretleri olup olmadığını gözlemlemeye çağırdı. FBI ayrıca, çocuklara tehdit edildiğinde güvenle başvurabilecekleri bir ortam sunmanın önemine işaret etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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