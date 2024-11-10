“Rabid” olarak bilinen Discord teröristi 30 yıl hapis cezası aldı

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Tam Boyutta Gör Çevrimiçi oyun oynayan çocukları hedef alan ve onları kendine zarar vermeye, cinsel içerikli eylemlere, intihara ve diğer şiddet eylemlerine zorlayan sohbet odaları ve Discord sunucuları işleten Rabid olarak bilinen “Discord teröristi” 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Richard Densmore, çocukları hedef alarak onları şiddet, kendine zarar verme ve cinsel içerikli eylemlere zorlayan çevrimiçi bir topluluğun liderlerinden biri olarak 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Adalet Bakanlığı’na göre Densmore, FBI tarafından birinci dereceden terör tehdidi olarak sınıflandırılan "764" isimli çevrimiçi terör ağına üyeydi ve çocuk istismarı suçlamalarını kabul etti.

"Şöhret" peşindeler

FBI Direktörü Christopher Wray yaptığı açıklamada “Bu sanık, çevrimiçi oyun siteleri aracılığıyla çocukları hedef alan bir topluluk oluşturdu ve reşit olmayan kurbanlarını kendilerine zarar verme ve şiddet eylemlerini kaydetmeye zorlamak için gasp ve şantaj kullandı. Çocukları çevrimiçi ortamda avlıyorsanız, bir klavyenin arkasına saklanamazsınız. FBI sizi tutuklamak ve sorumlu tutmak için tüm kaynaklarımızı ve yetkilerimizi kullanacaktır.” dedi.

Tam Boyutta Gör Densmore’un üyesi olduğu 764 grubu, sosyal medya üzerinden çocuklara ulaşarak onları kendine zarar verme, cinsel içerikli görüntüler paylaşma ve rastgele şiddet eylemlerine katılmaya zorluyor. Buradaki üyeler, çocukları hedef alarak sözde “şöhretlerini” artırmaya çalışıyor.

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Densmore’un "Rabid" takma adıyla tanındığı “Sewer” isimli çevrimiçi gruplarda kendi “şöhretini” artırma arayışında olduğunu ve mağdurlarını, canlı yayınlar aracılığıyla kendine zarar verme gibi aşırı eylemlere zorladığını belirtildi. Soruşturmada yer alan savcı Mark Totten, bu suçlarla her zaman mücadele edeceklerini söylerken aileleri de uyardı; “Ebeveynler: lütfen çocuklarınızla bu tehdit hakkında konuşun; sosyal medya kullanımlarını izleyin; ve işleri berbat ettiklerinde her zaman size gelebileceklerini bilmelerini sağlayın.”

ABD Adalet Bakanlığı, çocukların çevrimiçi etkinliklerinin dikkatlice izlenmesi gerektiğini vurguladı ve ebeveynleri, çocuklarının davranışlarında ani değişiklikler veya kendine zarar verme işaretleri olup olmadığını gözlemlemeye çağırdı. FBI ayrıca, çocuklara tehdit edildiğinde güvenle başvurabilecekleri bir ortam sunmanın önemine işaret etti.

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“Rabid” olarak bilinen Discord teröristi 30 yıl hapis cezası aldı