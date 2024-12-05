TSK yerli ve milli bulut sistemine geçiyor: İmzalar atıldı!

Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım attı. MSB ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi'nin geliştirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı. TSK Bulut Bilişim Sistemi, Çelik Kubbe başta olmak üzere TSK’nın tüm bilişim altyapısında veri güvenliği sağlayacak.

TSK Bulut Bilişim Sistemi nedir?

TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi ile TSK verileri yerli ve milli olarak geliştirilen özel bulut ağında saklanacak. Sistemdeki sunucular, depolama sistemler ve ağ altyapısı yerli şirketler tarafından sağlanacak. Projede HAVELSAN, ASELSAN, Türk Telekom, MilSOFT ve DT Cloud şirketleri görev alacak. Veriler bulut internet ortamında güvenli bir şekilde saklanacak ve hızlı bir şekilde transfer edilecek. Kesintisiz ve güvenli şekilde veri akışına imkan tanınacak. Yerli savunma sanayi sistemler, TSK Bulut Bilişim Sistemi'ne entegre edilecek.

Tam Boyutta Gör SSB Başkanı Haluk Görgün, TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi’ni “Herhangi bir kamu kurumda şimdiye kadar olmamış bütünsel bulut sistemi” olarak tanımladı. Savunma sanayide geliştirilen teknolojilerin zamanla sivil hayatta da kullanıma sunulduğunun altını çizen Görgün, projede görev alacak şirketlerin önemli yetenek kazanacağını ve sivil alanda da ekonomik fırsat yaratma şansı olacağını ifade etti.

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Son dönemde bilgi üretiminin arttığını ve bu bilgilerin saklanmasının bulut tabanlı yapıların geliştirilmesini gündeme getirdiğini bildiren Görgün, "Projeyle, esnek bir yapıya ulaşarak, erişilebilir özel bir bulut altyapı sistemini yerli ve milli olarak çözüyor ve teslim ediyor olacağız. Bu alanda dünyada rekabetçi çözümler oluşturabilmemiz için bu proje bir fırsat olacak. Proje, sunucular, depolama sistemleri ve ağ altyapılarını içeriyor." diye konuştu

SSB Başkanı Haluk Görgün, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir kamu kurumda şimdiye kadar olmamış bütünsel bulut sistemi bu projeyle hayata geçiriliyor olacak. Bunun zorluklarının farkındayız. Savunma sanayisinde geliştirilen teknolojiler ve tecrübeler zamanla sivil alanlara da uygulanıyor. Burada kazanılacak çok önemli yetenek, şirketlerimize diğer alanlarda da ekonomik fırsat sunmuş olacak. Geleceğin harp ortamına hizmet edecek en önemli platformlarda bir tanesi de bu proje. Çelik Kubbe'nin en önemli altyapılarından bir tanesi de bugün imza attığımız proje olacak."

TSK Bulut Bilişim Sisteminin öne çıkan özellikleri neler?

Veriler yerli ve milli sistemlerde güvenli bir şekilde saklanacak.

Verilere kolay bir şekilde erişim sağlanacak.

Kesintisiz ve yedekli şekilde çalışacak.

Esnek yapılı ve yüksek kapasiteli teknolojiler kullanılacak.

Eğitilmiş yapay zeka uygulamaları haya geçirilecek.

Sunucular, depolama sistemleri ve ağ altyapısı konularında yerli şirketlerimiz tecrübe kazanacak.

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