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Club 3D PCIe x1 ara birimiyle uyumlu GeForce 8400GS modelini duyurdu

9 yıl
9,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club 3D PCIe x1 ara birimiyle uyumlu GeForce 8400GS modelini duyurdu
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Hem AMD-ATi hem de Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Club 3D özellikle Atom platformunu temel alan medya bilgisayarları için hazırladığı yeni ekran kartını duyurdu. Bilindiği üzere Atom tabanlı nettop sistemlerde ağırlıklı olarak Intel 945 yonga seti kullanılıyor ve buna paralel olarak sistemlerin grafik yükünü ise Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 entegre grafik işlem birimi üstleniyor. Ancak önemli bir kısmında PCIe x1 slotu bulunan bu sistemler için uyumlu ekran kartları da hazırlanmıyor değil.

Club 3D tarafından duyurusu yapılan yeni model, Nvidia'nın giriş seviyesi sistemlerde ve ağırlıklı olarak ofis bilgisayarlarında kullanılan GeForce 8400GS çözümünü baz alıyor. Düşük profilli yapısı ile kompakt boyutlu kasalarla uyumun hedeflendiği yeni model ayrıca pasif soğutması ile sessiz de çalışıyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 16x paralel işlem birimine sahip olan PCIe x1 uyumlu yeni modelin grafik işlem birimi 540MHz'de, bellekleri (256MB GDDR3) ise 1400MHz'de görev yapıyor.

DirectX 10 uyumlu olan ayrıca CUDA ve PhsyX teknolojilerine destek sunan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. DVI, VGA ve HDTV konnektörlerine sahip olan kart, 42 Avro'dan başlayan yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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sertacaygun 9 yıl
790GX'li bir anakart tercihimdir... Karta benzer yanı yok cihazın.
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melyyh 9 yıl
bence multimedia pc ler için hiçte uygun olmaz. ben multimedia pc alacak olsam , onboard hdmi lı bi model bakarım. ekran kartının üzerine ses bağlatısı yapmaktansa , ati yi tercih ederdim...
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mamad 9 yıl
Sanki biraz geç kalmış gibi...


9300gs adında çıksa daha hoş olurdu bence.
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MMX 166 9 yıl
bu tıp kartlar grafık seysı olurmu acaba?
tabıı pcı-ex 1x slotu ne kadar dar bogaz yaratır?
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