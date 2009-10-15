Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Club3D GeForce 210 ve GeForce GT220 modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,9b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Club3D GeForce 210 ve GeForce GT220 modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Hem AMD-ATi hem de Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Club3D, GeForce G210 ve GeForce GT220 modellerini duyurdu. Üçü GeForce GT220 ve biri de GeForce G210 tabanlı olmak üzere toplamda dört yeni ekran kartı hazırlayan firmanın tüm modelleri DirectX 10.1, OpenGL 3.1 ve donanımsal video hızlandırma desteği sunuyorlar. GeForce GT220 modelinde 40nm GT216, GeForce G210 modelinde ise 40nm GT218 GPU'sunun kullanıldığı yeni modellerde DVI ile birlikte D-Sub ve HDMI ara birimlerine de yer veriliyor.

Club3D'nin önümüzdeki günlerde satışa sunmaya başlayacağı yeni modellerin teknik detaylarına aşağıdaki tablo aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Club3D GeForce 210 ve GeForce GT220 modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yc#1 10 yıl
Pek çoğumuz bu kartların başarımını beğenmese de firmalar pazar paylarının önemli kısmını giriş ve orta seviye çözümleriyle elde ediyor. Üst seviye kartlar iyi gelir getirse de yüksek satış adetleriyle giriş ve orta sınıf kartlarla sürümden kazanmak mümkün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
derincan 10 yıl

yc#1

Pek çoğumuz bu kartların başarımını beğenmese de firmalar pazar paylarının önemli kısmını giriş ve orta seviye çözümleriyle elde ediyor. Üst seviye kartlar iyi gelir getirse de yüksek satış adetleriyle giriş ve orta sınıf kartlarla sürümden kazanmak mümkün.

+1
Bir diger ve en önemli etken ise Nvidia bu kartlarla hem teknik hem de finansal anlamda ar-ge yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simplethinks 10 yıl
Bu kartlar efsane oldu (!)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M0rbid Desire 10 yıl
Çingene kartı görünce deli oluyorum !
Ben bu kartı bilgisayarıma bile takmam fiyakamı bozar be bune allah allah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waltran 10 yıl
neden üretiliyor cevabı basit sadecepara için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 10 yıl
Bir kart ancak bu kadar kötü tasarlanır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hoyt_17 10 yıl

yenerbalcı

Bir kart ancak bu kadar kötü tasarlanır


katılıyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 10 yıl

yenerbalcı

Bir kart ancak bu kadar kötü tasarlanır

Napsın adamlar 64bit kartı gtx295 pcb sine mi koysunlar.

nvidia bu tür kartları gennellikle hazır pc üreticilerine satıyorlar.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5946 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
geforce, Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Operation Flashpoint 2: Dragon Rising Artılar ve Eksiler Videosu 10 yıl Gigabyte HD 5770 1GB video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim