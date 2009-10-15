Club3D GeForce 210 ve GeForce GT220 modellerini duyurdu

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Hem AMD-ATi hem de Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Club3D, GeForce G210 ve GeForce GT220 modellerini duyurdu. Üçü GeForce GT220 ve biri de GeForce G210 tabanlı olmak üzere toplamda dört yeni ekran kartı hazırlayan firmanın tüm modelleri DirectX 10.1, OpenGL 3.1 ve donanımsal video hızlandırma desteği sunuyorlar. GeForce GT220 modelinde 40nm GT216, GeForce G210 modelinde ise 40nm GT218 GPU'sunun kullanıldığı yeni modellerde DVI ile birlikte D-Sub ve HDMI ara birimlerine de yer veriliyor.

Club3D'nin önümüzdeki günlerde satışa sunmaya başlayacağı yeni modellerin teknik detaylarına aşağıdaki tablo aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

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