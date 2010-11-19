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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Club3D özel tasarımlı Radeon HD 6870 Overclock Edition modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hem AMD hem de Nvidia tabanlı ekran kartları üreten Hollanda merkezli donanım firması Club3D, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen Radeon HD 6870 Overclock Edition modelini duyurdu. AMD'nin standart modeliyle kıyaslandığında arttırılan saat hızları dışında kullandığı soğutucu tasarımıyla farklılaşan kart, Barts XT GPU'sundan güç alıyor.

Grafik işlem birimi 940MHz'de, bellekleri ise 4400MHz'de görev yapan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 1120x paralel işlem birimiyle geliyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerini destekleyen ekran kartı, HD 3D ve UVD 3.0 gibi HD 6800 serisiyle sunulan yenilikleri de bünyesinde barındırıyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI 1.4 ve iki adet Mini DisplayPort 1.2 konnektörüne sahip olan ekran kartının fiyatı ise açıklanmadı.


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eulogy 9 yıl
renkleri çok güzel de oc edition kötü espri
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Rey Leon 9 yıl
hala msı ve gigabyte dan gelmedi 6870 özel tasarımlı modeller beklıyoz bakalım
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