Club3D'den medya bilgisayarları için pasif soğutmalı GeForce GT240 Noiseless Edition

Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, pasif soğutmalı GeForce GT240 modelini duyurdu. Medya bilgisayarları için hazırlanan GeForce GT240 Noisless Edition isimli yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'sundan güç alıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR3 bellek kapasitesine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 550MHz GPU ve 1580MHz bellek hızlarıyla geliyor. Isı iletim teknolojisini baz alan pasif soğutucusu ile dikkat çeken kart, DVI, HDMI ve D-Sub konnektörleriyle geliyor.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan ekran kartı, CUDA ve PhysX gibi Nvidia teknolojilerine de destek sunuyor. Yakın zamanda satışa sunulacak GeForce GT 240 Noiseless Edition'ın fiyatı ise açıklanmadı.

