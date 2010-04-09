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Club3D'den medya bilgisayarları için pasif soğutmalı GeForce GT240 Noiseless Edition

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
1
14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, pasif soğutmalı GeForce GT240 modelini duyurdu. Medya bilgisayarları için hazırlanan GeForce GT240 Noisless Edition isimli yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'sundan güç alıyor.
128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR3 bellek kapasitesine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 550MHz GPU ve 1580MHz bellek hızlarıyla geliyor. Isı iletim teknolojisini baz alan pasif soğutucusu ile dikkat çeken kart, DVI, HDMI ve D-Sub konnektörleriyle geliyor.
PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan ekran kartı, CUDA ve PhysX gibi Nvidia teknolojilerine de destek sunuyor. Yakın zamanda satışa sunulacak GeForce GT 240 Noiseless Edition'ın fiyatı ise açıklanmadı.

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::Ashes:: 9 yıl
bu arada bakır soğutmayı severim bendede Duorb var internette gezerken fan takmıyorum zaten fanları bozuldu dönmüyor onun için Kasa fanlarını üstüne getiriyom öle soğutuyom zor durumlarda :)
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ghost recon advanced 9 yıl
kartın soğutucusu çok şekil duruyor giriş sevyesi için tercih edilebilir bi model
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::Ashes:: 9 yıl
Gt240 diye gt215 yutturmuşlar 96x paralel işlemci ney yaw..
ısınma problemi olan W performansı iyi olmayan bir ekran kartını neden medya bilgisayarına alsınki adam..
Gidersin Hd5750 Bakır soğutması var Gigabyteın bundan kat kat daha iyi.
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DH Misafiri 9 yıl
gerekirse fan çakarım :)
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lj94 9 yıl
harbi buna bi 12 cm lik fan caktınmı ekran kartı sıcaklık yüzü görmez.:D
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acbold 9 yıl
@ War Ensemble
fan çaKma diye o soğutma sistemi var zaten :D
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Applejack 9 yıl
ben çakarım
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acbold 9 yıl
@ War Ensemble
fan çama diye o soğutma sistemi var zaten :D
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Applejack 9 yıl
oha soğutmaya bak, üstüne bi fan çaktınmı tamamdır
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resler 9 yıl
nVidia ilk fizik kartlarını üreten firmayı (adi aegia gibi birşeydi) almadan önce genel olarak ayrı bir fizik kartına kimse sıcak bakmıyordu. Şimdi bakıyorum da bu tür ekran kartlarını sadece fizik işlemleri için sistemlerine takıp kullananlar ve tavsiye edenler var. Peki ne değişti. Değişen şey ortada fizik olayını tekeline almış bir firmanın oluşu. Donanım inceleme siteleri uygulama geliştiriciler firmaya gerekli desteği verselerdi fizik işlemleri için sadece bir firmanın ekran kartlarına mahkum olmayacaktık. ATI nVidia hatta intelin sözde ekran kartları bile bu özellikten daha iyi yararlanabilecekti. Hemde anakartlarımız da boş duran PCI slotu üzerinden. Gidip te üzerinde fazladan PCIE slotu olan anakartlara para vermeyecektik. Fiyat olarakta ayrı bir fizik kartı ile şu anda fizik destekleyen ucuz bir nVidia ekran kartı arasında bir farkta yok gibi.
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Tolgá 9 yıl
bu kart iyi fizik kartı olur bence...gtx200 serisi bir kartın yanında iyi iş yapar
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melyyh 9 yıl
medya bilgisayarım için neden bi GT240 tercih edeyim ki?
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-dehşet- 9 yıl
GT240'ı ideal bir fizik kartı olarak görüyorum.Gerek performansı gerekse güç tüketimi bunun için ideal.Ancak ideal olmayan ve önemli bir husus olan fiyatı herşeyi berbat ediyor.Şahsen 100 TL'ye alabileceğim zamanı bekliyorum.
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