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    CoinGecko ve Etherscan’dan kimlik avı saldırılarına karşı uyarı

    Etherscan ve CoinGecko, çok sayıda kullanıcının kripto cüzdanlarını web sitesine bağlamalarını isteyen olağan dışı Metamask popup'ı bildirmesinin ardından kimlik avı saldırısına karşı uyarı yayınladı.
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    Etherscan ve CoinGecko gibi popüler kripto veri sitelerinin kullanıcılarını hedef alan belirgin bir kimlik avı saldırısı olduğu ortaya çıktı. Etherscan ve Coingecko ise devam eden Metamask kimlik avı saldırılarına dikkat çekti. 

    Durumun fark edilmesinin ardından bir uyarı mesajı yayınladı. Yapılan uyarıda, kullanıcılar web sitesindeki bağlantılara dikkat çekerek kullanıcıların herhangi bir işlemi onaylamamaları gerektiği ifade edildi.

    Etherscan, konu ile ilgili olarak resmi Twitter hesabından şu şekilde açıklama yaptı:

    CoinGecko da şu şekilde bir uyarı yayınladı:

    Etherscan ve Coingecko, web sitelerinde kullanıcılara gönderilen bağlantılar konusunda uyardı ve kullanıcıların herhangi bir işleme onay vermemesi gerektiğini vurguladı.

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