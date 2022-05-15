CoinGecko ve Etherscan’dan kimlik avı saldırılarına karşı uyarı

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Etherscan ve CoinGecko gibi popüler kripto veri sitelerinin kullanıcılarını hedef alan belirgin bir kimlik avı saldırısı olduğu ortaya çıktı. Etherscan ve Coingecko ise devam eden Metamask kimlik avı saldırılarına dikkat çekti.

Durumun fark edilmesinin ardından bir uyarı mesajı yayınladı. Yapılan uyarıda, kullanıcılar web sitesindeki bağlantılara dikkat çekerek kullanıcıların herhangi bir işlemi onaylamamaları gerektiği ifade edildi.

Kripto para dünyasına yeni saldırı 1 gün önce eklendi

Etherscan, konu ile ilgili olarak resmi Twitter hesabından şu şekilde açıklama yaptı:

CoinGecko da şu şekilde bir uyarı yayınladı:

Etherscan ve Coingecko, web sitelerinde kullanıcılara gönderilen bağlantılar konusunda uyardı ve kullanıcıların herhangi bir işleme onay vermemesi gerektiğini vurguladı.

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