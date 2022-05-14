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    GoDaddy saldırıya uğradı, merkeziyetsiz borsalara dikkat

    GoDaddy hizmetinin siber saldırıya uğraması ile birlikte burayı kullanan merkeziyetsiz borsalar ve DeFi platformlarının kullanıcılarına yağmur gibi oltalama saldırıları gelmeye başladı.
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    Bitcoin
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    Kripto para dünyasında son dönemde yaşanan büyük düşüşler yatırımcıyı bunalıma sokarken bir de üzerine siber saldırı haberleri geliyor. Saldırganlar durmaksızın yatırımcının varlığını çalmaya çalışıyor.

    GoDaddy saldırısına dikkat

    Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre GoDaddy platformu saldırıya uğradı. Saldırganlar hesap kurtarma yöntemlerini uygulayarak DeFi platformlarını ele geçirmeye çalışıyor.

    Polygon ekosisteminin önemli DEX borsası QuickSwap kesinlikle değişim işlemlerinin kullanılmamasını istedi. Ethereum ağındaki hesapları ve transferleri listeleyen Etherscan ağında da sahte cüzdan transferi istekleri belirmeye başladı. Coingecko ve Dextools platformları da saldırı altında.

    GoDaddy gibi bilinir bir platformun saldırıya uğraması oldukça kötü bir durum. Geçtiğimiz haftalarda Bored Ape NFT serisinin Instagram hesabı saldırıya uğramış ve doğrulanmış hesap olduğu için yatırımcıları kolay bir şekilde kandırmıştı. Bir süre değişim borsalarına dikkat etmeniz bilginiz dışında gelen hiç bir cüzdan bağlantı veya transfer isteğini kabul etmemeniz gerekiyor.

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