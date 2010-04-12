Coloud'tan Star Wars hayranlarına özel kulaklıklar

Coloud firması Star Wars hayranları için ürettiği kulaklıkları satışa sundu.

Coloud firması, Star Wars tutukunları için hazırladığı kulaklıkları 3 farklı modelde satışa sundu. Darth Vader, Lightspeed ve Rebel Alliance olarak adlandırılan kulaklıklar 3.5mm'lik girişlere sahip. Coloud'un Star Wars kulaklarının 40 mm sürücülere sahip olduğu belirtildi. Star Wars hayranları için tasarlanan kulaklıkların 39$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı açıklandı