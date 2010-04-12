Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Coloud'tan Star Wars hayranlarına özel kulaklıklar

Coloud firması Star Wars hayranlarına özel kulaklıkları satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,4b
1
3
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Coloud firması Star Wars hayranları için ürettiği kulaklıkları satışa sundu.
Coloud firması, Star Wars tutukunları için hazırladığı kulaklıkları 3 farklı modelde satışa sundu. Darth Vader, Lightspeed ve Rebel Alliance olarak adlandırılan kulaklıklar 3.5mm'lik girişlere sahip. Coloud'un Star Wars kulaklarının 40 mm sürücülere sahip olduğu belirtildi. Star Wars hayranları için tasarlanan kulaklıkların 39$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı açıklandı

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gun 9 yıl
Düz kulaklık olacağına tüm kulaklıklar böyle olsa daha iyi. Siyah sıkıcı olmasındansa böyle olması daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 9 yıl
o yapıstırmalarla Starwars serisi mi oluyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
einhander 9 yıl

artenis

o yapıstırmalarla Starwars serisi mi oluyor...




kulaklıga baska ne yapabılırlerkı
gorunduk yerlerıne bısıler bısıler ıste
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim