‘Command & Conquer Remastered Collection’ 5 Haziran’da geliyor

Popüler strateji oyunu Command & Conquer, 4K çözünürlük ve güncellemeler ile birlikte 5 Haziran’da Steam ve Origin üzerinden oyunculara sunulacak. Command & Conquer Remastered Collection adında sunulacak oyun, içerisinde Tiberian Dawn ve Red Alert oyunlarını barındırmanın yanında Covert Ops, Counterstrike ve The Aftermath genişleme paketlerini de getirecek.İlginizi Çekebilir Google Stadia uygulaması Play Store’da yayınlandı
Grafik güncellemelerinin yanı sıra EA tarafından yapılan açıklamaya göre güncellenen kontroller ve düzenlenmiş bir kullanıcı arayüzü de oyunla gelecek. Tüm paket, multiplayer desteğini ilk günde sunacak ve bire bir hızlı maçların yanı sıra elo tabanlı eşleştirme, lider tabloları ve yeniden izleme fonksiyonları sunulacak.
Oyunun yeniden düzenlenmesi aşamasında yardımcı olan stüdyolardan biri olan Petroglyph Games, Westwood Studios eski çalışanları tarafından kuruan bir şirket. Bu şirket, zamanında orjinal C&C oyunlarının geliştirilmesinde çalışmıştı, bu sebeple yeni oyunda orjinalin dokusuna dokunulmadan güncellemeler yapıldığından emin olmamız isteniyor.
Oyunun dijital versiyonu 20 dolar fiyata sahip olacak ve Limited Run Games kapsamında fiziksel kopyalar da yanında çok sayıda hediyeyle birlikte 60 ve 150 dolara satılacak. Origin Access Premier aboneleri, oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerinde bulacak.
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C&C Generals ne allasen...
oynadığım en iyi strateji oyunu. öğrenmesi kolay fakat bir o kadar farklı taktik yapabildiğiniz, birim güçleri cok dengeli olan bir oyundu. remastered yapmayacaktiniz bari eski versiyonunu yücel pc’lerde düzgün çalışacak hale getirin. oyunu oynamak icin resmen hacker olmak gerekiyor. o kadar uğraştan sonra da random oyundan atmalar insanı deli ediyor
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