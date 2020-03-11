‘Command & Conquer Remastered Collection’ 5 Haziran’da geliyor

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Popüler strateji oyunu Command & Conquer, 4K çözünürlük ve güncellemeler ile birlikte 5 Haziran’da Steam ve Origin üzerinden oyunculara sunulacak. Command & Conquer Remastered Collection adında sunulacak oyun, içerisinde Tiberian Dawn ve Red Alert oyunlarını barındırmanın yanında Covert Ops, Counterstrike ve The Aftermath genişleme paketlerini de getirecek.

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Grafik güncellemelerinin yanı sıra EA tarafından yapılan açıklamaya göre güncellenen kontroller ve düzenlenmiş bir kullanıcı arayüzü de oyunla gelecek. Tüm paket, multiplayer desteğini ilk günde sunacak ve bire bir hızlı maçların yanı sıra elo tabanlı eşleştirme, lider tabloları ve yeniden izleme fonksiyonları sunulacak.

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Oyunun yeniden düzenlenmesi aşamasında yardımcı olan stüdyolardan biri olan Petroglyph Games, Westwood Studios eski çalışanları tarafından kuruan bir şirket. Bu şirket, zamanında orjinal C&C oyunlarının geliştirilmesinde çalışmıştı, bu sebeple yeni oyunda orjinalin dokusuna dokunulmadan güncellemeler yapıldığından emin olmamız isteniyor.

Oyunun dijital versiyonu 20 dolar fiyata sahip olacak ve Limited Run Games kapsamında fiziksel kopyalar da yanında çok sayıda hediyeyle birlikte 60 ve 150 dolara satılacak. Origin Access Premier aboneleri, oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerinde bulacak.

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