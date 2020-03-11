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    ‘Command & Conquer Remastered Collection’ 5 Haziran’da geliyor

    Efsanevi strateji oyunlarından Command & Conquer serisi, tamamen yenilenerek daha iyi grafikler, daha uyumlu kontroller ve çok oyuncu desteğiyle birlikte geliyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    3,9b
    1
    31
    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    ‘Command & Conquer Remastered Collection’ 5 Haziran’da geliyor
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    Popüler strateji oyunu Command & Conquer, 4K çözünürlük ve güncellemeler ile birlikte 5 Haziran’da Steam ve Origin üzerinden oyunculara sunulacak. Command & Conquer Remastered Collection adında sunulacak oyun, içerisinde Tiberian Dawn ve Red Alert oyunlarını barındırmanın yanında Covert Ops, Counterstrike ve The Aftermath genişleme paketlerini de getirecek.

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    Grafik güncellemelerinin yanı sıra EA tarafından yapılan açıklamaya göre güncellenen kontroller ve düzenlenmiş bir kullanıcı arayüzü de oyunla gelecek. Tüm paket, multiplayer desteğini ilk günde sunacak ve bire bir hızlı maçların yanı sıra elo tabanlı eşleştirme, lider tabloları ve yeniden izleme fonksiyonları sunulacak.

    ‘Command & Conquer Remastered Collection’ 5 Haziran’da geliyor
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    Oyunun yeniden düzenlenmesi aşamasında yardımcı olan stüdyolardan biri olan Petroglyph Games, Westwood Studios eski çalışanları tarafından kuruan bir şirket. Bu şirket, zamanında orjinal C&C oyunlarının geliştirilmesinde çalışmıştı, bu sebeple yeni oyunda orjinalin dokusuna dokunulmadan güncellemeler yapıldığından emin olmamız isteniyor.

    Oyunun dijital versiyonu 20 dolar fiyata sahip olacak ve Limited Run Games kapsamında fiziksel kopyalar da yanında çok sayıda hediyeyle birlikte 60 ve 150 dolara satılacak. Origin Access Premier aboneleri, oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerinde bulacak.



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    BekirHan (Bekir Han) 4 gün Godolphin
    Soviet Disc' i ödünç versene kuzen. (Vakti zamanında kuzenimle aramızda geçen muhabbetti )
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    deoks 1 hf.
    c&c genarals zero hour olmayacaksa hiç çıkmasın daha iyi.
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    3dfx 1 hf. deoks
    sen ne biliyorsun ki, pokemon degil bunlar. Hayatinda tiberian sun filan oynadin mi ? Red alert 2 senin generalsinin eline verir.Ea kim ki? Westwood'un yaptigi oyunlari oynamamissin , wikipedia dan filan bir yerlerden okuyup oren sonra gel buraya bilmis gibi takil da bari tartismanin tadi ciksin.
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 4 gün
    RTS evreninin gelişmesi döneminde bebek olanlar bu oyunların (WC2, AOE2, RE, C&C) bu türü var ettiğini bilmediği için niye bu oyunların remastered edildiğini kavrayamaması normal. WarCraft' ın da remastered ediliyor olması ayrı bir keyif, ayrı bir mutluluk...

    C&C Generals ne allasen...
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    -Blue- 5 gün yeni yorumcu
    Generals Zero Hour çok güzeldi
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    DH Misafiri 6 gün
    vay be 2000 yıllarda internet cafe cagiydi herkes ageof red alert oynardi o zamanlar efsaneydi simdi tabi her sey degisti artik eskisi gibi bilgisayar oynayan yok zaten o zamanlar nedense millet hep oyundaki adini küfürlü yazardi hala düsünyorum bak aradan 20 30 yıl gecmis zaten yaslananalarda yaslandi artik bir degeri yok
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    DH Misafiri 1 hf.
    Nolur Generals de yenilenmis olsun :((
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    Zeky 1 hf.
    Generals Zero Hour gibi bir oyunu ilerleteceklerine saçma sapan işlere giriyorlar ya... Basireti bağlanmış bu kamillerin.
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    _*_ShadoW_*_ (Bilal Erdoğan) 1 hf.
    Renegade için de bir remake yapsalar güzel olurdu
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    El Prezidente (can ) 1 hf.
    bırakın generals'ı red alert 2 bile yok. ben almam 120 küsür tele'ye. yaşasın korsan limanı.
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 hf.
    general zero hour nasıl olmaz???

    oynadığım en iyi strateji oyunu. öğrenmesi kolay fakat bir o kadar farklı taktik yapabildiğiniz, birim güçleri cok dengeli olan bir oyundu. remastered yapmayacaktiniz bari eski versiyonunu yücel pc’lerde düzgün çalışacak hale getirin. oyunu oynamak icin resmen hacker olmak gerekiyor. o kadar uğraştan sonra da random oyundan atmalar insanı deli ediyor
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    recep.ali (Recep Ali Orhan CAKMAK) 1 hf.
    Eski oyunlar güzeldi, Warcraft, CC Serisi, Earth 2140, KKND Crosfire, Settlers vb..
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    canguler917 (can guler) 1 hf.
    generals 2 gelecekti güya hayin EA
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    3868 kez okundu.
    25 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

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