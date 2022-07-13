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    Company of Heroes 3'ün çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu: Fiyatı korkutuyor

    Strateji türünün en sevilen oyun serilerinden biri olan Company of Heroes'un yeni oyunu Company of Heroes 3'ün çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu.         
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    Company of Heroes 3'ün çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu
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    Yayıncılığını Sega'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment'ın yaptığı strateji türündeki Company of Heroes 3'ün Yayıncılığını Sega'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment'ın yaptığı strateji türündeki Company of Heroes 3 çıkış tarihi açıklandı.

    Kasım 2022'de

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan resmi açıklamaya göre oyun 17 Kasım 2022'de PC için çıkışını yapacak. Ancak oyunun çıkışından önce oyunu oynamak için fırsatlarınız olacak. Buradaki sayfadan kayıt yaptırırsanız North African Operation bölümünü oynayabilirsiniz. Son olarak Steam'de ücretsiz olarak erişime açılacak demo da bugün içerisinde oynanabilir olacak. Buradan demo sayfasına da ulaşabilirsiniz.

    Türkiye Fiyatı

    Buraya kadar her şey gayet iyiydi ancak buradan sonrası ne yazık ki bir hayli tat kaçırıcı. Oyunun Türkiye fiyatı da belli oldu. Steam'deki fiyatı 799,00 TL. Bu fiyat için ne yazık ki yayıncı firmayı suçlamaya gerek yok. Bu fiyat bile aslında dolar bazında baktığımızda ülkemizde daha ucuz oluyor. Bu oyunun fiyatıyla birlikte de aslında durmak bilmeyen kur sebebiyle oyun fiyatlarının da ciddi artışlar göreceğini düşünebiliriz.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 4 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 4 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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