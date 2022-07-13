Company of Heroes 3'ün çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu: Fiyatı korkutuyor

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Yayıncılığını Sega'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment'ın yaptığı strateji türündeki Company of Heroes 3'ün Yayıncılığını Sega'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment'ın yaptığı strateji türündeki Company of Heroes 3 çıkış tarihi açıklandı.

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Kasım 2022'de

Geçtiğimiz saatlerde yapılan resmi açıklamaya göre oyun 17 Kasım 2022'de PC için çıkışını yapacak. Ancak oyunun çıkışından önce oyunu oynamak için fırsatlarınız olacak. Buradaki sayfadan kayıt yaptırırsanız North African Operation bölümünü oynayabilirsiniz. Son olarak Steam'de ücretsiz olarak erişime açılacak demo da bugün içerisinde oynanabilir olacak. Buradan demo sayfasına da ulaşabilirsiniz.

Türkiye Fiyatı

Buraya kadar her şey gayet iyiydi ancak buradan sonrası ne yazık ki bir hayli tat kaçırıcı. Oyunun Türkiye fiyatı da belli oldu. Steam'deki fiyatı 799,00 TL. Bu fiyat için ne yazık ki yayıncı firmayı suçlamaya gerek yok. Bu fiyat bile aslında dolar bazında baktığımızda ülkemizde daha ucuz oluyor. Bu oyunun fiyatıyla birlikte de aslında durmak bilmeyen kur sebebiyle oyun fiyatlarının da ciddi artışlar göreceğini düşünebiliriz.

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Company of Heroes 3'ün çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu