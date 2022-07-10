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    Rockstar Games GTA 6'ya odaklanmak için Red Dead Online güncellemesini durdurdu

    Geçtiğimiz günlerde Rockstar Games'in GTA 6 için aldığı kararlar üzerine çıkan söylentilerin ardından şimdi de benzer konuda resmi bir açıklama geldi.              
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    Rockstar Games'den GTA 6 hamleler devam ediyor
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    Oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6, uzun bir süredir bekleniyor. Oyunun geliştirme sürecinin hangi aşamasında olduğu da bilinmiyor ancak son çıkan haberler Rockstar Games'in yeni oyuna odaklandığını gösteriyor.

    Red Dead Online Güncellemesi Durduruldu

    Geçtiğimiz saatlerde Rockstar Games'in yaptığı açıklamaya göre stüdyo GTA 6'ya odaklanmak için Red Dead Online için geliştirilen büyük bir güncellemeyi geliştirmeyi durduğunu açıkladı. Büyük bir ihtimalle ufak güncellemeler ve belki de bazı küçük yeni içerikler önümüzdeki süreçte gelmeye devam edecektir ancak sanıyoruz ki artık Rockstar için öncelik GTA 6.

    Geçtiğimiz günlerde de stüdyonun GTA 6'ya odaklandığı için GTA 4 remake ve Red Dead Redemption 1 remake versiyonlarının geliştirme sürecini durdurduğu söylentisi ortaya çıkmıştı. Bu projeler her ne kadar resmi olarak onaylanmasa da stüdyonun bu oyunları geliştirdiği düşünülüyor. Umuyoruz ki GTA 6'dan sonra da olsa bu projeleri de görebiliriz.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 1 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 1 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 5 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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