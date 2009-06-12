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Computex 09: Nvidia, AMD ve Thermaltake standları

9 yıl
44,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Fuar turumuza Nvidia, AMD ve thermaltake standları ile devam ediyoruz.

Bu videomuzda Computex 09'un 3 önemli standını geziyoruz. Nvidia standında yeni nesil netbooklara göz atarken, AMD'nin İstanbul kod isimli işlemcisi bizleri selamlıyor. Thermaltake ise BMW ile ortak tasarladıkları Level 10 kasasıyla tasarım sınırlarını zorluyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
waltran 9 yıl
şu su şişeli kasa gibi çay yapan kasalr yapsalar ısıtıcı hazır işlemci var
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F.@.T.İ.H 9 yıl
cümlenin baslangıcına dikkat.. ''eger odaklanabilirseniz..''
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UzmaN345 9 yıl
Bu ara mesut bey guzel olaya deyinmiş menkene bakarken kılavye gözden kaçıyor
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isamil 9 yıl
mankenler....kasalar.....mankenlerin kasaları :DDD
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Cool Boy 9 yıl
İnceleme için teşekkürler
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HOTEN 9 yıl
memnun kalmayan manken kısmı hosuma gitii hahahaxx
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spruakll 9 yıl
kasalar daha güzel
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iso614300 9 yıl
Ürünler bahane kızlar şahane
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MrPerFormance 9 yıl
O manken değil esasında. AMD ve NVIDIA nın ortaklaşa yapmış olduğu robot. Oda extra bir ürün
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fatihcanery 9 yıl

Orjinalden alıntı: MrPerFormance

O manken değil esasında. AMD ve NVIDIA nın ortaklaşa yapmış olduğu robot. Oda extra bir ürün



süper ya

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VIDOCQ 9 yıl
İşte NVIDIA ile AMD arasındaki fark....
Bir tarafta bir çırpıda 4 teknoloji sayarkan, diğer tarafta anakart ve ekran kartı sergileniyor...
Bu anakart ve ekran kartlarını hepsiburada.com'a girip görebiliriz aslında...
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Batuist 9 yıl
neye yorum yazacağımı şaşırdım.. ama aklım kızda kaldı :)) iyimiş (ürünler yani :P ... orada olmak vardı :)
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Penryn 9 yıl
Herkes de kıza sarmış.


Thermaltake kasa baya hoş.Ayrıntılar çok iyi.Heleki fan rengi değiştirme çok ilgi çekici olmuş.Ayrıca kristalle süslenmiş ürünler de kim bilir ne kadar 'dur.
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ProgreSsive aTTacK 9 yıl
Mesut bey mankene fena sardırmışsınız. Şaka bir yana kasalar çok güzelmiş.
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rider30 9 yıl
Thermaltake kasalar mükemmel gerçekten. Manken de halinden pek şikayetçi gözükmüyordu aslında!
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