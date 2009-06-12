Computex 09: Nvidia, AMD ve Thermaltake standları

Genel Yayın Yönetmeni
Fuar turumuza Nvidia, AMD ve thermaltake standları ile devam ediyoruz.
Bu videomuzda Computex 09'un 3 önemli standını geziyoruz. Nvidia standında yeni nesil netbooklara göz atarken, AMD'nin İstanbul kod isimli işlemcisi bizleri selamlıyor. Thermaltake ise BMW ile ortak tasarladıkları Level 10 kasasıyla tasarım sınırlarını zorluyor.
Paylaş Tweetle
süper ya
Bir tarafta bir çırpıda 4 teknoloji sayarkan, diğer tarafta anakart ve ekran kartı sergileniyor...
Bu anakart ve ekran kartlarını hepsiburada.com'a girip görebiliriz aslında...
Thermaltake kasa baya hoş.Ayrıntılar çok iyi.Heleki fan rengi değiştirme çok ilgi çekici olmuş.Ayrıca kristalle süslenmiş ürünler de kim bilir ne kadar € 'dur.