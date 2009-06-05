Computex 2009: Gigabyte pasif soğutmalı HD 4770 modelini gösteriyor

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Taipei'de devam eden Computex 2009 fuarının iddialı katılımcılarından birisi olan Gigabyte, pasif soğutmalı Radeon HD 4770 modelin katılımcıların beğenisine sunuyor. Hatırlanacağı üzere Radeon HD 4770 modeli geçtiğimiz ayın hemen başında, Dünyanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak lanse edilmişti. Özellikle Ultra Durable VGA serisi çözümleriyle ekran kartı arenasındaki iddiasını ortaya koyan Gigabyte, pasif soğutmalı Radeon HD 4770 modeli ile dikkat çekiyor.

Firmann sessizlik ve yüksek performansı bir arada isteyen kullanıcılar için hazırladığı yeni kart üzerinde, Gigabyte tarafından geliştirilen Silent Cell isimli özel bir soğutucu bulunuyor. Gigabyte tarafından geçtiğimiz dönemde anons edilen Multicore Cell isimli pasif soğutma teknolojisinin yeni nesil takipçisi olan Silent Cell soğutucusunda GPU ve soğutucu arasındaki ısı transferinin daha hızlı gerçekleşmesi amaçlanırken, bu konuda özellikle ısı borularına büyük önem verildiği belirtiliyor.

Bakır tabanlı üç adet ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan pasif soğutucu ile hem sessiz hem de oldukça serin çalıştığı belirtilen pasif soğutmalı Gigabyte Radeon HD 4770'in saat hızları hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, standart frekans değerlerinde gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Çift slot tasarıma sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartı aynı zamanda destek uyumlu anakartlarda Crossfire X teknolojisine de destek veriyor.

Görüntü aktarımı için VGA, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan pasif soğutmalı ekran kartı, özel tasarım baskılı devresi ve katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Gigabyte'ın pasif soğutmalı Radeon HD 4770 modelin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunması bekleniyor.

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