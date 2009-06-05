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Computex 2009: Gigabyte pasif soğutmalı HD 4770 modelini gösteriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: Gigabyte pasif soğutmalı HD 4770 modelini gösteriyor
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Taipei'de devam eden Computex 2009 fuarının iddialı katılımcılarından birisi olan Gigabyte, pasif soğutmalı Radeon HD 4770 modelin katılımcıların beğenisine sunuyor. Hatırlanacağı üzere Radeon HD 4770 modeli geçtiğimiz ayın hemen başında, Dünyanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak lanse edilmişti. Özellikle Ultra Durable VGA serisi çözümleriyle ekran kartı arenasındaki iddiasını ortaya koyan Gigabyte, pasif soğutmalı Radeon HD 4770 modeli ile dikkat çekiyor.

Firmann sessizlik ve yüksek performansı bir arada isteyen kullanıcılar için hazırladığı yeni kart üzerinde, Gigabyte tarafından geliştirilen Silent Cell isimli özel bir soğutucu bulunuyor. Gigabyte tarafından geçtiğimiz dönemde anons edilen Multicore Cell isimli pasif soğutma teknolojisinin yeni nesil takipçisi olan Silent Cell soğutucusunda GPU ve soğutucu arasındaki ısı transferinin daha hızlı gerçekleşmesi amaçlanırken, bu konuda özellikle ısı borularına büyük önem verildiği belirtiliyor.

Bakır tabanlı üç adet ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan pasif soğutucu ile hem sessiz hem de oldukça serin çalıştığı belirtilen pasif soğutmalı Gigabyte Radeon HD 4770'in saat hızları hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, standart frekans değerlerinde gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Çift slot tasarıma sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartı aynı zamanda destek uyumlu anakartlarda Crossfire X teknolojisine de destek veriyor.

Görüntü aktarımı için VGA, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan pasif soğutmalı ekran kartı, özel tasarım baskılı devresi ve katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Gigabyte'ın pasif soğutmalı Radeon HD 4770 modelin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunması bekleniyor.

Computex 2009: Gigabyte pasif soğutmalı HD 4770 modelini gösteriyor
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Computex 2009: Gigabyte pasif soğutmalı HD 4770 modelini gösteriyor
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IeVeN 10 yıl
Kart ne kadar pasif soğutmaya sahip olsada çok az ısınan 40nm bir yapıya sahip. Bu arada üzerindeki soğutucuya pasif demek biraz haraket olmuş sanki. accelero 2 tarzı ve pasif ikende gayet iyi performansa sahip gibi görünüyor. diğer yandan fan denildiği zaman herkes sesden yakınıyor ama kaliteli bir fan helede 5v veya 7v ile bağlı olunca pekde ses çıkarmıyor. 7v ile çalışan 80nm lik bir fan gayette iyi bir soğutma sağlar.
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OverClocK1ng 10 yıl
Alacaksın işte bunu ,yanındaki slota da 2'li fan card tipi soğutucu takacaksın.
O zaman gör nasıl overclock oluyor...
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01000101e 10 yıl
bunu kasasında iyi hava akımı olanlar alır yanda 25 fan olan kasalarla muhteşem sessizlik sağlar
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lTriviuml 10 yıl
Overclock dusunuyorsam referans tasarım alacagıma gider bunu alırım ustune fan takarım emin ol daha iyi olur.
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Hobo. 10 yıl
Alıcaksan pasif soğutuculu bi ekran kartı, Gigabyte'tan şaşmicaksın. Gerçekten çok kaliteli soğutucuları. Bu da güzel olmuş.
VGA, DVI ve HDMI aynı zamanda artısu..
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MÜŞAVİR 10 yıl

Orjinalden alıntı: aQua~MaDooR`

Alıcaksan pasif soğutuculu bi ekran kartı, Gigabyte'tan şaşmicaksın. Gerçekten çok kaliteli soğutucuları. Bu da güzel olmuş.

VGA, DVI ve HDMI aynı zamanda artısu..


+1000

HD2600 pro su vardı pasif soğutmalı. Furmark kararlılık testinde 5 dk. sonunda HD4830 sapphire den daha az ısınmıştı, testlerimde.
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safe-e 10 yıl
@DEATH71 adam eğer üstüne fan takacaksa ndn gidip pasif soğutmalı kart alsınki gider referans tasarımı alır
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Tolgá 10 yıl
elin sağırı körü yapmıyor ya bence sorun olcağını sanmıyorum..gerektiğinde üstüne bir fan taktınmı harika olur
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safe-e 10 yıl
biraz uzun olmuş kasalarda yer problemi yaratabilir ama sessizlik için pasif soğutma tercih edilebilir tabi nekadar soğutma perfonmansı olur orası tartışılır
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Master_Evil 10 yıl
bu kartları almak bir tür kumar oluyor sessiz ama ...
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