Condé Nast, Wired Magazine için iTablet konsept çalışması yaptı

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Apple Tablet'in nasıl bir cihaz olacağı hala belirsiz; Mac OS X işletim sistemiyle gelen mini bir Mac mi ? iPhone'un biraz daha büyütülmüş hali mi ? Yoksa bilgisayar-iPhone-oyun cihazı ve e-kitap okuyucusunun karışımı mı? Elbette cihaz doğrulana kadar bu sorunun cevabını çok net olarak bilemeyeceğiz ancak gelen dedikodulardan biri Tablet'in yazılı medyayı elektronik ortama uyarlayacak bir cihaz olacağı yönünde.

Bu doğrultuda dünyanın önde gelen yayınevlerinden Condé Nast Publications, popüler dergisi Wired Magazine'i konsept olarak elektronik ortama uyarladı. Tabletlere özel olarak derlenen elektronik Wired Magazine Adobe'nin yeni bir yazılımı sayesinde hazırlandı. Şu anda konsept olarak bu çalışmayı gerçekleştiren Condé Nast'a göre yakın zamanda dokunmatik ekrana sahip ve kablosuz yetenekleriyle ön plana çıkan bu tarz cihazlar pazardaki yerini alacak.

Apple Tablet'in sıkça dillendirildiği bu dönemde ünlü yayınevi tarafından böyle bir çalışma yapılması içersinde McGraw Hill, Oberlin Press'in de bulunduğu büyük yayınevlerinin şehir efsanesine dönen tabletle ilgili bilgilendirilmiş olabileceğini akıllara getiriyor. Ancak Condé Nast, Apple Tablet'le ilgili herhangi bilgi sahibi olmadıklarını da belirtiyorlar.

Condé Nast'ın Wired Magazine'in iTablet konsept çalışmasıyla ilgili hazırladığı videoya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.