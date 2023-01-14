Cooler Master’ın ilginç kasası panelleri ısı dağıtıcı olarak kullanıyor

Tam Boyutta Gör Günümüzde işlemci ve ekran kartlarının performansı arttıkça soğutma sistemlerinin de aynı oranda güçlenmesi gerekiyor. Üreticiler farklı çözümler kullanarak en iyi soğutma performansını sağlamaya çalışıyor.

Cooler Master Cooling X nedir?

Cooler Master tarafından Cooling X adıyla yürütülen kasa tasarımı patent başvurusu yapılmış eşsiz bir proje. Sıvı soğutma sisteminin tüm kasayı kaplaması sağlanarak en iyi ısı dağıtımı hedeflenmiş.

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Projede havayı ısı boruları ile dağıtmak yerine alüminyum kenar panelleri kullanılıyor. Kenar panellerinde yer alan kanallar sıvı soğutmadan gelen sıcaklığı dağıtmak için kullanılıyor. Radyatör ise arka panelde yer alıyor ve aktif ventilasyon barındırıyor.

CES 2023 fuarına getirilen Cooling X tasarımında AMD Ryzen 9 5950X işlemci, Radeon RX 6800 XT ekran kartı, 64GB’a kadar DDR4 3200MHz RAM, 2 adet 2TB SSD, 850W 80 Plus Gold SFX güç kaynağı gibi bileşenlere sahip. Bununla birlikte Cooling X bir kod adı ve firma tasarımı geliştirmeye devam ediyor. Yıl içerisinde bu kasaları farklı bir isim altında firmanın portföyünde göreceğiz.

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Cooler Master Cooling X soğutmada devrim yapıyor