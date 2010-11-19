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Cooler Master oyuncu kasası HAF X'in Nvidia versiyonunu hazırladı

8 yıl
35,8b
1
39
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master oyuncular için hazırladığı full tower kasa modeli HAF X'in, Nvidia ile iş birliğine giderek hazırladığı yeni versiyonunu duyurdu. Tamamı siyah olan ilk versiyona göre, Nvidia ile özdeşleşen yeşil rengin hakimiyeti altındaki yeni kasa, çift renkli tasarımının yanında önünde yer alan Nvidia logosuyla da orjinal modelden ayrılmayı başarıyor.

Renkler ve Nvidia logosu dışında ilk model ile aynı özelliklere sahip olan 230 x 550 x 590 mm boyutlarındaki kasa, altı adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Aletsiz donanım kurulumuna olanak tanıyan HAF-X Nvidia Edition, giriş çıkışı panelinde eSATA ve USB 2.0 ile birlikte USB 3.0, FireWire ve ses portlarını da hazırda bulunduruyor. Pencereli yan panele sahip olan kasa, su soğutma sistemi kullanmak isteyenler için hortum bağlantılarının kolayca yapılmasını sağlayan üç adet boru hattına da sahip.

Kasa içi soğutma için önde 230mm çapında yeşil ledli bir adet, üst ve yan panelde 200mm çapında iki adet ve arka kısımda bir adet 140mm çapında olmak üzere toplamda dört adet fana sahip olan Cooler Master HAF X Nvidia Edition, yurt dışında 229.99$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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ooppss 8 yıl en beğenilen
hafx fanboy ediyşın
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lj94 8 yıl
bence bu kasanın rengi böyle değildir ya ışık vurmuştur:D yoksa cm böle iş yapmaz
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The@Thing 8 yıl
bırakın güzelim kasaya dokunmayın ilk hali daha güzel
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bassman93 8 yıl
kasanın rengi biraz diskotek gibi olmuş
ama dışardan bir uv ışıkla güzel olabilir biraz içi modlanırsa belki
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Tolgá 8 yıl
açık yeşil olmamış koyu olsa belki ama..
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ExECaLiBuR 8 yıl
Gold'dan sonra nVidia tam bir felaket olmuş renk olarak. Sırada AMD Edition var. Bakalım o nasıl olacak.
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Furkán 8 yıl
Rengi biraz açık olmuş gibi.. Yeşilin biraz daha koyu bir tonu kullanılsaymış daha iyi olurmuş.
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Dovahkiin 8 yıl
Rengini koyu yapsalar gayet şık duruyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 8 yıl
rezillik bune yaa :D
plastikten gibi gözüküyor :D
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H1dd3n_Man 8 yıl
nedense bana güzel geldi
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Emin83 8 yıl
Nvidia cooler master dan sonra xigmateke sakın bulasma. xıgmatek utgart ı boyle dusunemıyorum:)
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Batuist 8 yıl
kasa mükemmelde renkler işi bozmuş...
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saintroyo 8 yıl
karar verdim almıyorum haf falan....
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eneshatipoglu 8 yıl
normal haf-x bunu solda sıfır bırakır haf-x e olan hayralığım böyle dandik tasarımlar yüzünden bitmez inşallah :D kenarları yeşile boya önüne nvidia logosu yapıştır sonra çık nvidia edition de bide 230 dolar fiyat biç cm senin kafanmı iyi bu aralar aşıkmısın nesin :D
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leech 8 yıl
Çingen işi olmuş
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gunescan 8 yıl
pehh. Azcık daha koyu yeşil kullanılsaymış daha iyi olurmuş gibi geldi bana. Cırtlamış yav..
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ceycey11 8 yıl
bu kadar mı kötü olur
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