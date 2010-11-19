Cooler Master oyuncu kasası HAF X'in Nvidia versiyonunu hazırladı

Cooler Master oyuncular için hazırladığı full tower kasa modeli HAF X'in, Nvidia ile iş birliğine giderek hazırladığı yeni versiyonunu duyurdu. Tamamı siyah olan ilk versiyona göre, Nvidia ile özdeşleşen yeşil rengin hakimiyeti altındaki yeni kasa, çift renkli tasarımının yanında önünde yer alan Nvidia logosuyla da orjinal modelden ayrılmayı başarıyor.

Renkler ve Nvidia logosu dışında ilk model ile aynı özelliklere sahip olan 230 x 550 x 590 mm boyutlarındaki kasa, altı adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Aletsiz donanım kurulumuna olanak tanıyan HAF-X Nvidia Edition, giriş çıkışı panelinde eSATA ve USB 2.0 ile birlikte USB 3.0, FireWire ve ses portlarını da hazırda bulunduruyor. Pencereli yan panele sahip olan kasa, su soğutma sistemi kullanmak isteyenler için hortum bağlantılarının kolayca yapılmasını sağlayan üç adet boru hattına da sahip.

Kasa içi soğutma için önde 230mm çapında yeşil ledli bir adet, üst ve yan panelde 200mm çapında iki adet ve arka kısımda bir adet 140mm çapında olmak üzere toplamda dört adet fana sahip olan Cooler Master HAF X Nvidia Edition, yurt dışında 229.99$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.