Cooler Master Real Power Pro serisi 3 yeni güç kaynağını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Kasa, güç kaynağı ve soğutucularıyla tanınan Cooler Master, Real Power Pro serisi güç kaynağı ailesine üç yeni model daha ilave ediyor. Firmanın 360W, 400W ve 460W güç sağlayan yeni PSU'ları ATX12V V2.31 standardıyla uyumlu olmanın yanı sıra 80 Plus Bronz sertifikasına sahip yani %85'in üzerinde verimlilik değeriyle geliyorlar. Çift 12v rail hattıyla donatılan ve 120mm'lik fan ile soğutulan Real Power Pro serisi yeni güç kaynakları, 5 yıllık garanti ve 100.000 saatlik kullanım ömrüyle kullanıma sunuluyor. Cooler Master'ın yeni güç kaynaklarıyla ilgili olarak henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.