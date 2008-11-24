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Cooler Master Real Power Pro serisi 3 yeni güç kaynağını duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,5b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master Real Power Pro serisi 3 yeni güç kaynağını duyurdu
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Kasa, güç kaynağı ve soğutucularıyla tanınan Cooler Master, Real Power Pro serisi güç kaynağı ailesine üç yeni model daha ilave ediyor. Firmanın 360W, 400W ve 460W güç sağlayan yeni PSU'ları ATX12V V2.31 standardıyla uyumlu olmanın yanı sıra 80 Plus Bronz sertifikasına sahip yani %85'in üzerinde verimlilik değeriyle geliyorlar. Çift 12v rail hattıyla donatılan ve 120mm'lik fan ile soğutulan Real Power Pro serisi yeni güç kaynakları, 5 yıllık garanti ve 100.000 saatlik kullanım ömrüyle kullanıma sunuluyor. Cooler Master'ın yeni güç kaynaklarıyla ilgili olarak henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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blckhm 11 yıl
test4
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Huzur_02 11 yıl

Orjinalden alıntı: blckhm

test4



Saksı felan mı düştü

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Slayer_ 11 yıl
Test3



























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blckhm 11 yıl
test2
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blckhm 11 yıl
test1
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blckhm 11 yıl
test
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blckhm 11 yıl
test
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max975 11 yıl
%85'in üzerinde verimlilik iyi bir şey
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okean 11 yıl
CM'nin zaten bir tek RealPower serisi gerçekten "real (gerçek)". Geri kalan extreme power vs. serileri direk sattıkları kasaların içerisindeki 330W'tan bozma 390W güç kaynaklarından, yani pek de "real" değil.
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