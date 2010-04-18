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Cooler Master sınırlı sayıda üreteceği Kırmızı renkli HAF922'yi duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master sınırlı sayıda üreteceği Kırmızı renkli HAF922'yi duyurdu
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Önde gelen komponent üreticilerinden Cooler Master, sınırlı sayıda üreteceği Kırmızı renkli HAF922 kasa modelini duyurdu. Kırmızının ağırlıkta olduğu kasanın iç kısmında ise Siyahın egemen olduğunu görüyoruz. Akrilik yan kapağa ve gözenekli ön panele sahip olan HAF922 modelinde, var olan standart modele kıyasla fan sayısının bir adet düşürüldüğü belirtiliyor. Beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasa, alet bağımsız donanım kurulumuna da olanak tanıyor. Üst kısımdaki giriş-çıkış panelinde USB ve eSATA portlarına yer verilen yeni modelde, soğutma için ön tarafta 200mm, arka tarafta ise 120mm fan (1200 devir/dakika) olmak üzere toplamda iki adet fan kullanılıyor.

Cooler Master'ın sınırlı sayıda üreteceği Kırmızı renkli HAF922 modeli, 150$ seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunulacak. Yeni kasa için ön sipariş vermek isteyenlerin isim, telefon ve adres bilgilerini içeren bir elektronik postayı, store@coolermaster.com adresine atmaları yeterli olacak.

Cooler Master sınırlı sayıda üreteceği Kırmızı renkli HAF922'yi duyurdu
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Cooler Master sınırlı sayıda üreteceği Kırmızı renkli HAF922'yi duyurdu
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Speed_Passion 9 yıl
iyi güzel kasada sırf CM diye o bu kasa parayı haketmez bence
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venom88 9 yıl
Bu sınırlı sayı işi tamamen satış stratejisidir kanmayın ..
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LEON-X 9 yıl
İçi kırmızı, dışı siyah olmalıydı...
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Mertcan. 9 yıl
"Soğutma için ön tarafta 200mm, arka tarafta ise 120mm fan"
Ön tarafta ızgaraların arkasına 20cm lik fan sığar mı acaba? 100mm filan olmasın? Bana garip geldi biraz :S
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sinanozk 9 yıl
922 alınacaksa siyah olan daha güzel bence.yanda pencere olması güzel ama onun yerine büyük fan olsa daha güzel olurdu...
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Melih Vayvalak 9 yıl
AMD için de bi HAF932 üretmişlerdi, kasa içinin siyah oluşu güzel ama kırmızının tonu nedir öyle
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tanerturk17 9 yıl
yorumlar çok doğru ama kırmızıda yakışmamışmı ???
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Budfox 9 yıl
Bu ne be itfahiye kamyonu gibi..
Aman sınırlı sayıda üretin birde seri üretime geçerse mazallah..
bu ne yaa..
İnsanın gözünü alıyor wallahi..
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DH Misafiri 9 yıl
Fiyatı çok abartırmış bana göre.4 yada 5 tane fan yuvası olsaydı belki o fiyat edebilirdi.
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acbold 9 yıl
c.master 'ın bu ürününde F/P göremedim.150$ civarlarında psu olan ve aynı kalitede kasalar bulmak mümkün.Rengi kırmızı diye o fiyatı haketmiyor bence.
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carloska 9 yıl

acbold

c.master 'ın bu ürününde F/P göremedim.150$ civarlarında psu olan ve aynı kalitede kasalar bulmak mümkün.Rengi kırmızı diye o fiyatı haketmiyor bence.


+111...

922 ler 270 lira değil 150-200 arası eder en fazla... fiyatını kesinlikle haketmiyor.. dark racer in f/p ürünü kasaları varken cololer master haf seris ve element thermaltake nin elemen serisi kasaların o kadar para verilmez bence...
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lj94 9 yıl
fiyatına göre mükemmel bir kasa.coolar master süper bi firma.
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Chris Brown 9 yıl
Bence iyiki sınırlı sayıda üretecek
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