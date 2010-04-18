Cooler Master sınırlı sayıda üreteceği Kırmızı renkli HAF922'yi duyurdu

Önde gelen komponent üreticilerinden Cooler Master, sınırlı sayıda üreteceği Kırmızı renkli HAF922 kasa modelini duyurdu. Kırmızının ağırlıkta olduğu kasanın iç kısmında ise Siyahın egemen olduğunu görüyoruz. Akrilik yan kapağa ve gözenekli ön panele sahip olan HAF922 modelinde, var olan standart modele kıyasla fan sayısının bir adet düşürüldüğü belirtiliyor. Beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasa, alet bağımsız donanım kurulumuna da olanak tanıyor. Üst kısımdaki giriş-çıkış panelinde USB ve eSATA portlarına yer verilen yeni modelde, soğutma için ön tarafta 200mm, arka tarafta ise 120mm fan (1200 devir/dakika) olmak üzere toplamda iki adet fan kullanılıyor.

Cooler Master'ın sınırlı sayıda üreteceği Kırmızı renkli HAF922 modeli, 150$ seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunulacak. Yeni kasa için ön sipariş vermek isteyenlerin isim, telefon ve adres bilgilerini içeren bir elektronik postayı, store@coolermaster.com adresine atmaları yeterli olacak.