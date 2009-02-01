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Cooler Master'ın dev soğutucusu V10 test edildi, işte sonuçlar

Cooler Master'ın Peltier (TEC) tabanlı yeni soğutucusu V10 test edildi. İri cüssesiyle dikkat çeken soğutucunun performans sonuçları.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,5b
1
49
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil üretim teknolojileri sayesinde düşük güç tüketimiyle çalışan dolayısıyla daha az ısı yayan işlemciler üretilebiliyor. Tabii gelişen teknolojiyle birlikte üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesi, kullanıcılara daha uygun fiyatlarla çok çekirdekli işlemci alabilme fırsatı da sunuyor. Öte yandan düşen güç tüketimine bağlı olarak hız aşırtma potansiyeli artan işlemciler donanım meraklıları için yeni fırsatları da beraberinde getiriyor.Yüksek saat frekansına sahip çok çekirdekli işlemcilerin popüler olması ve hız aşırtma uygulamalarının profesyonellerden sonra amatör kullanıcılar arasında da yaygınlaşması özel soğutucuları olan ihtiyacı da arttırdı. Zira satılan işlemcilerle birlikte sunulan soğutucular hem standart çalışma koşulları hem de maliyetler düşünülerek hazırlandığı için hız aşırtma uygulamaları ve sessiz PC kurulumlarında yetersiz kalabiliyorlar.

Cooler Master'ın dev soğutucusu V10 test edildi, işte sonuçlar
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Yeni bir soğutucu satın alma arefesindeki kullanıcılar genellikle yüksek performans sunan aynı zamanda sessiz çalışabilen çözümler üzerinde durmakta. Günümüzde sıvı soğutma gibi satın alınabilir soğutucu kitler sunulsa da maliyetleri ve kullanıcısına göre zor gelebilen kurulum detayları nedeniyle çok sayıda firmanın yüzlerce model sunduğu hava soğutma çözümlerinin en popüler seçenek olduğunu söyleyebiliriz.Kıyasıya rekabetin yaşandığı soğutucu pazarında üretici firmalar tasarım, soğutma performansı ve yenilikçi özellikleriyle farklılık yaratabilen çözümler hazırlamaya gayreti içerisindeler. Bu firmalardan biri olan Cooler Master da, ilk defa Computex 08'de gündeme getirilen V10 isimli yeni işlemci soğutucusunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Devasa yapısı ve teknik özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran soğutucunun test sonuçları belirdi.

Cooler Master'ın dev soğutucusu V10 test edildi, işte sonuçlar
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Cooler Master yüksek hacimli otomobil motorlarından esinlenerek hazırladığı ve daha önce kullanıma sunduğu V8 isimli soğutucusuyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Firmanın V8'in devamı olarak hazırladığı yeni modeli V10 ise iri cüssesi ve sahip olduğu Peltier tabanlı soğutma teknolojisi ve çift fanlı özel tasarımıyla öne çıkarken yüksek performans odaklı hava soğutma çözümleri arenasında da liderlilğe oynamak istiyor.HKEPC tarafından gerçekleştirilen test sonuçlarına geçmeden önce Cooler Master V10'u teknik özellikleriyle birlikte yakından tanımakta fayda var. 236.5 x 129 x 161.3mm boyutlarında ve tam 1.2 Kg ağırlığında olan soğutucu üzerinde 40mm²'lik termoelekrik soğutucu modül bulunuyor. Bakır tabanlı yüzeye ve yine Bakır tabanlı 10x (6'sı işlemci 4'ü ise TEC'e yardımcı) ısı aktarım borusuyla gelen V10'da üç ayrı ısı emici blok bulunuyor.

Cooler Master'ın dev soğutucusu V10 test edildi, işte sonuçlar
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Alüminyum tabanlı yapraklardan oluşan ısı emici bloklardan biri TEC modülüne destek diğer ikisi ise doğrudan yüksek performanslı işlemcilerin ateşini düşürmek için konumlandırılmış. V10'a iki adet 120mm'lik fan eşlik ediyor. 800-2400 devir/dakika hızlarında çalışan LED'li fanların 90 CFM hava üfleyebildiği ve minimum 17dbA'lık gürültü yarattığı belirtilirken fanlardan biri çevre komponentleri ve bellekleri soğutmakla da yükümlü. Hybrid TEC yongasının desteğiyle ısıl güç tasarımı 200 Watt'a kadar olan işlemcilerle kullanılabileceği belirtilen Cooler Master V10, Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 modelleri de dahil olmak üzere güncel işlemcilerine, AMD'nin de Soket 940, AM2, AM2 + ve AM3 formundaki işlemcileriyle kullanılabilecek. Peki V10 performansıyla boyutunun hakkını verebiliyor mu sorunun cevabı için test sonuçlarına geçebiliriz.

Cooler Master'ın dev soğutucusu V10 test edildi, işte sonuçlar
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Intel'in standart olarak 3.2GHz'de çalışan Core i7 965 Extreme Edition işlemcisinin kullanıldığı testlerde ayrıca ECS'nin X58 yonga setini taşıyan X58B-A kod adlı anakartına, MSI'ın pasif soğutmalı GeForce 8400GS ekran kartına ve Gigabyte'ın 1200 Watt'lık Odin GT güç kaynağına yer verilmiş. Kasasız bir test platformunda gerçekleştirilen testlerde hem soğutma performansı hem de gürültü seviyesi ölçülmüş.

Cooler Master'ın dev soğutucusu V10 test edildi, işte sonuçlar
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Cooler Master'ın dev soğutucusu V10 test edildi, işte sonuçlar
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120mm çapında PWM kontrollü ve 40.000 saat ömürlü iki fanla gelen V10'ün gürültü testi

Çift fanla donatılan Cooler Master V10'un özellikle maksimum çalışma hızlarında tek fanlı bir soğutucuya kıyasla daha gürültülü çalışacaktır fakat soğutucunun düşük dönüş hızlarında sunacağı soğutma performansı yüksek devirlerde oluşacak gürültünün önüne geçilmesine de fırsat tanıyabilir. Daha önceki haberlerimizde özellikle yüksek performanslı işlemcilerde etkisini göstereceğini belirttiğimiz V10'un performansı ise şöyle;

Cooler Master'ın dev soğutucusu V10 test edildi, işte sonuçlar
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Intel'in 3.2GHz'de çalışan ve 8MB'lık belleğe sahip olan Core i7 965 Extreme Edition işlemcisiyle elde edilen sonuçlara yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Özel tasarımı sayesinde bellek modüllerinin soğutulmasına da aktif katkı sağlayabilen V10, tam yük altında Core i7 965 Extreme Edition işlemcisini 33.2 derecede tutmayı ve HKEPC'den yenilikçi tasarım ödülünü almayı başarmış. Farklı işlemcilerle yapılacak detaylı testler ve kullanıma sunulacağı fiyat seviyesi V10'un satın alınabilirliğini belirleyecek önemli parametreler olacak.

Özellikle anakartındaki 6 bellek slotunun tamamını kullanan, yüksek performans tutkunu Core i7 kullanıcılarının, belleklerin soğutulmasına yaptığı katkıdan dolayı Cooler Master V10'a ilgi göstermesi de beklenebilir. Tabii soğutucuyu düşünen kullanıcıların iç hacmi oldukça geniş bir kasaya gereksinim duyacaklarını belirtmekte de fayda var. Önümüzdeki haftalarda satışına başlanacak soğutucunun Avrupa satış fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak; http://www.hkepc.com/1455


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Batw0 8 yıl
Kasa Cooler master Haf x 942 Full tower
ve cpu soğutucusu Cooler master v10 ve mutluyum
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silentsv 8 yıl
Tuniq Tower 120 Extreme

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drarter 8 yıl
AĞIR : KASA DİK DURDUĞUNDA AKSI DEĞİŞTİRECEK KADAR AĞIR BUDA SOĞUTMAYI OLUMSUZ ETKİLİYOR BİR KAÇ KEZ ISI ARTTI VE VİDALARI SIKMAK ZORUNDA KALDIM
BÜYÜK : KASA İÇERİSİNDEKİ AKIMI BÜYÜKLÜĞÜYLE BENCE BOZUYOR
ÇOK SESLİ : İYİ SOĞUTSUN DİYE BU SOĞUTUCUNUN SESİNİ ÇEKEMEM
PAHALI : PERTİER OLDUĞUNDANMIDIR BİLMEM AMA EMSALLERİNE GÖRE ÇOK PAHALI VE PERTİERİN HİÇ BİR AVANTAJINI GÖREMEDİM
ALDIĞIM GÜNDEN BERİ PİŞMANIM : EN YAKIN ZAMANDA SİLVER AROW YADA D14 ALMAYI PLANLIYORUM
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wertyu361 10 yıl
bnce boyuta göre bi fiyat belir ler
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CoolnQuiet 10 yıl
Xbitlabs, test etmiş V10 u. xbitlabs.com/... yapılan testlere göre, bekleneni vermekten uzak. Fiyatıda pahalı, performansına göre. Daha öncede ThermoLab Baram'ı test etmişlerdi. Ona da burdan ulaşabilirsiniz. xbitlabs.com/... CM V10, Thermalright Ultra-120 Extreme ayarında görünüyor. Boştaki sıcaklık değerleri daha düşük ama yükteki sıcaklık değerleri önemli olan O/C çular için. Test sonucuda şu şekilde:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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ozzzy222 10 yıl
wuhh! motor parçası gibi duruyor
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alacakll 10 yıl
kasaya takmak sıkıntıdır.ayrıca bunu almakla bitmez masrafda yanında gelebilir
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ugacomtr 10 yıl
kasaya sıgar sıgmaya da sesliyse gerek yok...
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Elguug 10 yıl
simdi bu yuk altinda 8.2 dB mi ses cikartiyor?? yani ordaki ortam gurultusunun bu aletle bi alakasi yok mu yani dogru mu anladim
?
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mc.kork 10 yıl
Güzel ama kullanışsız bir sogutucu olmuş
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bakidoruk 10 yıl

Orjinalden alıntı: okan3807

simdi bu yuk altinda 8.2 dB mi ses cikartiyor?? yani ordaki ortam gurultusunun bu aletle bi alakasi yok mu yani dogru mu anladim

?


53,6-45,4=8,2 dB Ses seviyesi hesabı bu şekilde yapılmaz.
Ses testi yapılabilmesi için ortamın aşağı yukarı 25-30 dB seviyesinde olması gerekir ki sağlıklı bir test olsun. Yani bu ses testinden bir kanıya varılamaz.
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Hobo. 10 yıl
Sonuçlar gerçekten iyi.
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killingtime 10 yıl
böyle bi ses beni cıldırdır herhalde 45 db normal sartlarda ha off off inanasım gelmior
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StreamRolleR 10 yıl
Şimdi peltier kaç dereceden sonra devreye giriyor ve ne kadar güç çekiyor. Ayrıca diğer soğutucularla karşılaştırmaları merak ediyorum. Benim c1 revizyonu Q9550 İşlemci 3,8 ile çalışıyor (masaüstünde zaten çarpanı düşürdüğünden sıcaklık artmıyor). 1,3 volt veriyorum. Yüklenince sıcaklık 60 dereceyi buluyor. Daha fazla voltaj vermeyi de istemedim fazla ısınır diye.Mesela bu soğutucu peltier desteği ile benim 70 derece olabilek işlemcimi 50 dereceye düşürebilir mi bunu merak ediyorum? Sunbeam Core-Contact Freezer kullanıyorum bu arada. /////BEN TİTAN AMANDA KULLANDIM 25 DERECEDEN SONRA DEVREYE GİRER güç çekme durumu ise şöle masaüstü 25 oyun 50 O.C 100w anlıcan gibi çok fazla ama e8500 4.6 ghz 40-45 arası oc siz 33 32 senin işlemcini 40 yapar çok rahat
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labtek38 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

Şimdi peltier kaç dereceden sonra devreye giriyor ve ne kadar güç çekiyor. Ayrıca diğer soğutucularla karşılaştırmaları merak ediyorum. Benim c1 revizyonu Q9550 İşlemci 3,8 ile çalışıyor (masaüstünde zaten çarpanı düşürdüğünden sıcaklık artmıyor). 1,3 volt veriyorum. Yüklenince sıcaklık 60 dereceyi buluyor. Daha fazla voltaj vermeyi de istemedim fazla ısınır diye.Mesela bu soğutucu peltier desteği ile benim 70 derece olabilek işlemcimi 50 dereceye düşürebilir mi bunu merak ediyorum? Sunbeam Core-Contact Freezer kullanıyorum bu arada. /////BEN TİTAN AMANDA KULLANDIM 25 DERECEDEN SONRA DEVREYE GİRER güç çekme durumu ise şöle masaüstü 25 oyun 50 O.C 100w anlıcan gibi çok fazla ama e8500 4.6 ghz 40-45 arası oc siz 33 32 senin işlemcini 40 yapar çok rahat








Teşekkürler açıklama için. Ama dediğim gibi diğer soğutucularla ve hatta giriş seviyesi sıvı soğutmalarla karşılaştırmalı testleri görmek lazım. Her şekilde sıvı soğutmadan ucuza gelir sanırım ama performansı yakın olur mu görmek lazım.
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KURSAD. 10 yıl
-Gurultu fazla
-Agirligi FAzla
-Buyuklugu fazla her kasaya sıgmaz
-6 tane ram Kullanacaksinki prformans alasin
-E hersey fazla Fiyatida Fazla olacagina inaniyorum.
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uGürkan. 10 yıl
Fanı alacakların ekstradan kasa parasıda ayarlaması lazım abi. zannetmiyorum firmamın bu ürünü pahalı tutacağını dediğim gibi kasa masrafıda olacak ya o bakımdan. hatta bundle falan yaparlar belki


birde bi direnaj falana koymak lazım anakartın bir yerlerine. anakart bel verir mazallah
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