Cooler Master'ın dev soğutucusu V10 test edildi, işte sonuçlar

Yeni nesil üretim teknolojileri sayesinde düşük güç tüketimiyle çalışan dolayısıyla daha az ısı yayan işlemciler üretilebiliyor. Tabii gelişen teknolojiyle birlikte üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesi, kullanıcılara daha uygun fiyatlarla çok çekirdekli işlemci alabilme fırsatı da sunuyor. Öte yandan düşen güç tüketimine bağlı olarak hız aşırtma potansiyeli artan işlemciler donanım meraklıları için yeni fırsatları da beraberinde getiriyor.Yüksek saat frekansına sahip çok çekirdekli işlemcilerin popüler olması ve hız aşırtma uygulamalarının profesyonellerden sonra amatör kullanıcılar arasında da yaygınlaşması özel soğutucuları olan ihtiyacı da arttırdı. Zira satılan işlemcilerle birlikte sunulan soğutucular hem standart çalışma koşulları hem de maliyetler düşünülerek hazırlandığı için hız aşırtma uygulamaları ve sessiz PC kurulumlarında yetersiz kalabiliyorlar.

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Yeni bir soğutucu satın alma arefesindeki kullanıcılar genellikle yüksek performans sunan aynı zamanda sessiz çalışabilen çözümler üzerinde durmakta. Günümüzde sıvı soğutma gibi satın alınabilir soğutucu kitler sunulsa da maliyetleri ve kullanıcısına göre zor gelebilen kurulum detayları nedeniyle çok sayıda firmanın yüzlerce model sunduğu hava soğutma çözümlerinin en popüler seçenek olduğunu söyleyebiliriz.Kıyasıya rekabetin yaşandığı soğutucu pazarında üretici firmalar tasarım, soğutma performansı ve yenilikçi özellikleriyle farklılık yaratabilen çözümler hazırlamaya gayreti içerisindeler. Bu firmalardan biri olan Cooler Master da, ilk defa Computex 08'de gündeme getirilen V10 isimli yeni işlemci soğutucusunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Devasa yapısı ve teknik özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran soğutucunun test sonuçları belirdi.

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Cooler Master yüksek hacimli otomobil motorlarından esinlenerek hazırladığı ve daha önce kullanıma sunduğu V8 isimli soğutucusuyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Firmanın V8'in devamı olarak hazırladığı yeni modeli V10 ise iri cüssesi ve sahip olduğu Peltier tabanlı soğutma teknolojisi ve çift fanlı özel tasarımıyla öne çıkarken yüksek performans odaklı hava soğutma çözümleri arenasında da liderlilğe oynamak istiyor.HKEPC tarafından gerçekleştirilen test sonuçlarına geçmeden önce Cooler Master V10'u teknik özellikleriyle birlikte yakından tanımakta fayda var. 236.5 x 129 x 161.3mm boyutlarında ve tam 1.2 Kg ağırlığında olan soğutucu üzerinde 40mm²'lik termoelekrik soğutucu modül bulunuyor. Bakır tabanlı yüzeye ve yine Bakır tabanlı 10x (6'sı işlemci 4'ü ise TEC'e yardımcı) ısı aktarım borusuyla gelen V10'da üç ayrı ısı emici blok bulunuyor.

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Alüminyum tabanlı yapraklardan oluşan ısı emici bloklardan biri TEC modülüne destek diğer ikisi ise doğrudan yüksek performanslı işlemcilerin ateşini düşürmek için konumlandırılmış. V10'a iki adet 120mm'lik fan eşlik ediyor. 800-2400 devir/dakika hızlarında çalışan LED'li fanların 90 CFM hava üfleyebildiği ve minimum 17dbA'lık gürültü yarattığı belirtilirken fanlardan biri çevre komponentleri ve bellekleri soğutmakla da yükümlü. Hybrid TEC yongasının desteğiyle ısıl güç tasarımı 200 Watt'a kadar olan işlemcilerle kullanılabileceği belirtilen Cooler Master V10, Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 modelleri de dahil olmak üzere güncel işlemcilerine, AMD'nin de Soket 940, AM2, AM2 + ve AM3 formundaki işlemcileriyle kullanılabilecek. Peki V10 performansıyla boyutunun hakkını verebiliyor mu sorunun cevabı için test sonuçlarına geçebiliriz.

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Intel'in standart olarak 3.2GHz'de çalışan Core i7 965 Extreme Edition işlemcisinin kullanıldığı testlerde ayrıca ECS'nin X58 yonga setini taşıyan X58B-A kod adlı anakartına, MSI'ın pasif soğutmalı GeForce 8400GS ekran kartına ve Gigabyte'ın 1200 Watt'lık Odin GT güç kaynağına yer verilmiş. Kasasız bir test platformunda gerçekleştirilen testlerde hem soğutma performansı hem de gürültü seviyesi ölçülmüş.

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120mm çapında PWM kontrollü ve 40.000 saat ömürlü iki fanla gelen V10'ün gürültü testi

Çift fanla donatılan Cooler Master V10'un özellikle maksimum çalışma hızlarında tek fanlı bir soğutucuya kıyasla daha gürültülü çalışacaktır fakat soğutucunun düşük dönüş hızlarında sunacağı soğutma performansı yüksek devirlerde oluşacak gürültünün önüne geçilmesine de fırsat tanıyabilir. Daha önceki haberlerimizde özellikle yüksek performanslı işlemcilerde etkisini göstereceğini belirttiğimiz V10'un performansı ise şöyle;

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Intel'in 3.2GHz'de çalışan ve 8MB'lık belleğe sahip olan Core i7 965 Extreme Edition işlemcisiyle elde edilen sonuçlara yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Özel tasarımı sayesinde bellek modüllerinin soğutulmasına da aktif katkı sağlayabilen V10, tam yük altında Core i7 965 Extreme Edition işlemcisini 33.2 derecede tutmayı ve HKEPC'den yenilikçi tasarım ödülünü almayı başarmış. Farklı işlemcilerle yapılacak detaylı testler ve kullanıma sunulacağı fiyat seviyesi V10'un satın alınabilirliğini belirleyecek önemli parametreler olacak.

Özellikle anakartındaki 6 bellek slotunun tamamını kullanan, yüksek performans tutkunu Core i7 kullanıcılarının, belleklerin soğutulmasına yaptığı katkıdan dolayı Cooler Master V10'a ilgi göstermesi de beklenebilir. Tabii soğutucuyu düşünen kullanıcıların iç hacmi oldukça geniş bir kasaya gereksinim duyacaklarını belirtmekte de fayda var. Önümüzdeki haftalarda satışına başlanacak soğutucunun Avrupa satış fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak; http://www.hkepc.com/1455