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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Core i5-10400, Core i7-9700F’in önünde

    Intel’in 6 çekirdek 12 izlekli Core i5 işlemcisinin test sonuçları ortaya çıktı.
    2
    1 hf.
    2,8b
    1
    14
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Core i5-10400, Core i7-9700F’in önünde
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    Mavi ekip Comet Lake’le birlikte bir kere daha izlek sayılarını arttırdı. Bunun sonucunda çekirdek/izlek sayısı itibariyle Coffee Lake Core i7 yongaları Comet Lake’te Core i5’le eşleşir hale geldi.

    Core i5-10400

    Yayınlanan bir incelemede erken mühendislik örneği olduğu belirtilen Core i5-10400 oldukça etkileyici sonuçlar ortaya koymuş. Cinebench R15 tek çekirdekte 186 puan alarak Core i5-9400F ile Core i7-9700F arasına yerleşen model çoklu çekirdekte 1351 puan almış. Ekleyelim, sonuç yine de 6/12 Ryzen 5 3600’ün gerisinde.

    Core i5-10400, Core i7-9700F’in önünde
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    Intel kanadındaki rakiplerine 3DMark Fire Strike’ta da üstünlüğünü sürdüren Core i5-10400, GTA V ve Assassin’s Creed Odyssey’de de önde kalmayı başarmış.

    Core i5-10400, Core i7-9700F’in önünde
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    Özellikle de oyun testleri Comet Lake tabanlı sistem kuracaklar için Coffee Lake’e göre gelişme olması itibariyle güzel bir gelişme.



    https://www.guru3d.com/news-story/core-i5-10400-benchmarks-shows-performance-close-to-i7-9700f.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Musty3535123 1 hf. en beğenilen
    intele senelerce birikmiş kinim var, amd den ucuzada satsa amd diyorum :D
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    Zafer Korkmaz (ZK Games) 1 hf. Musty3535123
    İşte buna fanboyluk deniyor.

    Intel ucuza AMD'den daha iyi işlemci vericeğini herkes bildiği halde AMD alırım diyenler AMD Fanboyudur ve Intel alanada en iyisini seçtiği için intel fanboyu deme cürrettini gösterirler.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 5 gün
    Beyler Biriniz şu soruna cevap verebilir mi..!<br />- Şimdi 10. Nesil i5 10400F işlemci listesinde Memory; 2666Mhz yazıyor.<br />- 1200 soket B460 ve H470 Anakartlar da ise 2933Mhz yazıyor.<br /><br />- Yani şimdi ben, i5 10400F + B460 anakart alsam ve 3000Mhz Ram taksam ne olacak..? Yoksa 3000Mhz Ram takamıyormuyum. İşlemci 2666 olduğu için Ram da 2666 mı olmak zorunda veya 3000 olursa işlemci desteklemediği için Sınır mı koyacak. Ne olacak biri anlatsın.<br />Şimdiden Teşekkürler.
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    tiger cage (yunus ) 2 gün DH Misafiri
    2666 da kullanabilirsin 3000 lik te sorun yok 3000 lik rami 2933 te çalıştırman gerekir
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    Timeguard (HASAN T) 1 hf.
    80 dolarlık 1600af yani ryzen 2600 bu potansiyelde aylardır satılıyor azucuk işten anlayana bu yeni işlemciler komedi gelir.


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    tacos dorados 1 hf.
    Z490 mecbur tuttukları sürece 460 anakartlar çıkana kadar 10400'ün ucuzluğunun bir anlamı kalmıyor. 3600 alınır. İntel soket değiştirmeye devam etsin...
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    SakuraiTomoki (Gökhan ) 1 hf.
    Umarım şu rezalet stok fan tasarımından vazgeçip AMD'yi biraz olsun kendilerine örnek alırlar. Bu tdp ve sıcaklık değerleriyle çarpan kilitli işlemcilerin bile stok fanla çalışmaları çok zor olacak.
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 hf. SakuraiTomoki
    10. Nesilde zar alanı daha ince yapıda olacakmış, tdp 10900K için bile sorun olmayacaktır, 10400 zaten ısınmayan bir işlemci.


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    emreb78 (Emre BOYACILAR) 1 hf.
    pentium 3 faciasına geri döndük core to duoya kadar toparlayamamıştı. AMD oldukça sükse yapmıştı. Sonrasında Intelin atağına AMD cevap vermedi Buldozer dedi tek çekirdekte çakıldı. Ve geldik Intel 9. 10. nesile pek bi işe yaramayan TDp değerleri ile sıcaklık değerleri ve fiyat ile alınabilirliği pek olmayan işlemci ailelerine. KArşıda AMD nin devamlı yükselen ZEN mimarisine cevap veremiyor. Bakalım nasıl bir mimari değişiklik ile ve ne zaman INTEL core to duo core to quad zirvesine çıkacak. Bizde INTEL'e gülmeyi keseceğiz.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    Ryzen 4xxx serisi nasıl bir şey olacak acaba ben asıl onların performansı merak ediyorum. i5 6600 lü diğer pc'mi de 4xxx'e güncellemek istiyorum.
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    ` quaD. (Barış ) 1 hf. Spider_hip
    amd çok kasmaz o seride. zaten 3 seridir çok gelir elde ettiler. Yeni sokete saklarlar gücünü.
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    Musty3535123 1 hf. en beğenilen
    intele senelerce birikmiş kinim var, amd den ucuzada satsa amd diyorum :D
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    Zafer Korkmaz (ZK Games) 1 hf. Musty3535123
    İşte buna fanboyluk deniyor.

    Intel ucuza AMD'den daha iyi işlemci vericeğini herkes bildiği halde AMD alırım diyenler AMD Fanboyudur ve Intel alanada en iyisini seçtiği için intel fanboyu deme cürrettini gösterirler.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    berk768 1 hf.
    i9 10900k bekliyorum haziran'da çıksada alsam şunu.
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