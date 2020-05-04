Core i5-10400, Core i7-9700F’in önünde

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Mavi ekip Comet Lake’le birlikte bir kere daha izlek sayılarını arttırdı. Bunun sonucunda çekirdek/izlek sayısı itibariyle Coffee Lake Core i7 yongaları Comet Lake’te Core i5’le eşleşir hale geldi.

Core i5-10400

Yayınlanan bir incelemede erken mühendislik örneği olduğu belirtilen Core i5-10400 oldukça etkileyici sonuçlar ortaya koymuş. Cinebench R15 tek çekirdekte 186 puan alarak Core i5-9400F ile Core i7-9700F arasına yerleşen model çoklu çekirdekte 1351 puan almış. Ekleyelim, sonuç yine de 6/12 Ryzen 5 3600’ün gerisinde.

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Intel kanadındaki rakiplerine 3DMark Fire Strike’ta da üstünlüğünü sürdüren Core i5-10400, GTA V ve Assassin’s Creed Odyssey’de de önde kalmayı başarmış.

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Özellikle de oyun testleri Comet Lake tabanlı sistem kuracaklar için Coffee Lake’e göre gelişme olması itibariyle güzel bir gelişme.

https://www.guru3d.com/news-story/core-i5-10400-benchmarks-shows-performance-close-to-i7-9700f.html

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