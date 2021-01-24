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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Core i5-11500 Ryzen 5 5600X’in %11 gerisinde

    Cypress Cove çekirdeklerinin kullanılacağı en yavaş işlemcilerden Core i5-11500 Geekbench’te ortaya çıktı. İşlemci kaydadeğer tek çekirdek performans artışı sunuyor.
    53 dk.
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    5
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Core i5-11500 Ryzen 5 5600X’in %11 gerisinde
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    Mavi ekibin kısa bir süre sonra yeni sokete geçeceği iddiaları yayılırken Rocket Lake çözümlerinin test sonuçları da benchmark veri tabanlarına düşmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz gün paylaştığımız Core i9 ve Core i7 modellerinin skorlarının ardından 6 çekirdekli Core i5 işlemcilerinin üzerindeki örtü de kalkmaya devam ediyor.

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    Intel’in Core i3 ve aşağısında Sky Lake çekirdeklerini kullanmaya devam edeceği Rocket Lake ailesinin en yavaş Cypress Cove çekirdekli modelleri Core i5 segmentinde yer alacak.

    Testte giren Core i5-11500 Intel’in değerlendirme amaçlı kullandığı bir anakart üzerinde ter dökmüş. Bu açıdan işlemcinin nihai sürüm bir yonga olduğunu söylemek mümkün. Skorların perakende satıcılardan edinebilecek bir Core i5-11500’de de benzer düzeyde olacağını söyleyebiliriz.

    Core i5-11500 Ryzen 5 5600X’in %11 gerisinde
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    Tek çekirdek testinde selefine Cypress Cove çekirdeği sayesinde %35 fark atan Core i5-11500’ün Ryzen 5 5600X’in karşısına çıkabilmesi beklenmiyor ancak yine de arada hacimli bir fark söz konusu değil.

    Ayrıca Bkz. "Intel 6 ay arayla yeni nesile geçiyor: Alder Lake Eylül’de gelebilir"

    AMD’nin çözümünden çoklu çekirdekte %11 geride kalan işlemci bu haliyle bakışları hız aşırtma kilitsiz Core i5 işlemcilerine yöneltiyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i5-11500-6-core-rocket-lake-s-cpu-debuts-on-geekbench Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CooL_ROMEO

    n

    11 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    No Way Out (Mert A.) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    11500 200 dolar

    5600x 300 dolar

    Bir zahmet gerisinde olsun, haber değeri yok.

    5600x'in rakibi 11600K'dır o da 250 dolar yani o da daha ucuz olacak.
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    Boş yapma beni dinle 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    ucuza versin alalım ah intel ne hallere düştün.
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    M mami24 (M K) 40 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Aradaki performans farkı tam olarak ne kadar olur onu bilmem ama 11400f için 150 usd fiyatlardan bahsediliyor. Bu fiyatlara gelirse yok 5600x ten %11 gerideymiş, yok oyunda 10fps düşük alıyormuş, bunların hiçbir önemi kalmaz yeni fp ve kullanıcı dostu olarak inteli alkışlarız.



    Ha ne zaman 5600x 200usd altına düşer o zaman tekrar 5600x tavsiye ederiz..
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yani soket ve daha düşük performans. Ah Intel ah...
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    MALİ MÜŞAVİR (Şenel Baştuğ) 43 dk. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Yeni soket değil hocam yine lga1200 bir sonrakine lga 1700 gelecek.
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