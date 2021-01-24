Core i5-11500 Ryzen 5 5600X’in %11 gerisinde

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Mavi ekibin kısa bir süre sonra yeni sokete geçeceği iddiaları yayılırken Rocket Lake çözümlerinin test sonuçları da benchmark veri tabanlarına düşmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün paylaştığımız Core i9 ve Core i7 modellerinin skorlarının ardından 6 çekirdekli Core i5 işlemcilerinin üzerindeki örtü de kalkmaya devam ediyor.

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Intel’in Core i3 ve aşağısında Sky Lake çekirdeklerini kullanmaya devam edeceği Rocket Lake ailesinin en yavaş Cypress Cove çekirdekli modelleri Core i5 segmentinde yer alacak.

Testte giren Core i5-11500 Intel’in değerlendirme amaçlı kullandığı bir anakart üzerinde ter dökmüş. Bu açıdan işlemcinin nihai sürüm bir yonga olduğunu söylemek mümkün. Skorların perakende satıcılardan edinebilecek bir Core i5-11500’de de benzer düzeyde olacağını söyleyebiliriz.

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Tek çekirdek testinde selefine Cypress Cove çekirdeği sayesinde %35 fark atan Core i5-11500’ün Ryzen 5 5600X’in karşısına çıkabilmesi beklenmiyor ancak yine de arada hacimli bir fark söz konusu değil.

Ayrıca Bkz. "Intel 6 ay arayla yeni nesile geçiyor: Alder Lake Eylül’de gelebilir"

AMD’nin çözümünden çoklu çekirdekte %11 geride kalan işlemci bu haliyle bakışları hız aşırtma kilitsiz Core i5 işlemcilerine yöneltiyor.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i5-11500-6-core-rocket-lake-s-cpu-debuts-on-geekbench

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