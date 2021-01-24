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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel 6 ay arayla yeni nesile geçiyor: Alder Lake Eylül’de gelebilir

    Mavi ekibin heyecanla beklediğimiz hibrit tasarımlı işlemcileri son sızıntıya göre beklenenden erken gelebilir. İddiaya göre firma bu yıl iki nesil sunacak.
    21 dk.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
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    Intel 6 ay arayla yeni nesile geçiyor: Alder Lake Eylül’de gelebilir
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    Yarıiletken üreticis Intel şu günlerde CEO değişikliğiyle gündemdeki yerini koruyor. Diğer taraftan AMD’nin çözümlerinin karşısına çıkacak yeni işlemcilere dair detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

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    1 yılda 2 nesil işlemci

    Bir Twitter kullanıcısına göre Intel Alder Lake işlemcilerini önümüzdeki Eylül ayında duyurabilir. Henüz Z590 yongasetli anakartların yeni ön siparişe açıldığı Intel cephesinde Rocket Lake işlemcilerinin mart ayında satışa sunulması bekleniyor.

    Haliyle yaklaşık 6 aylık arayla yeni platforma geçiş bir hayli iddialı duruyor. Tahminlere göre Intel AMD’nin Zen 4 mimarili işlemcilerinden önce yeni mimariye geçiş yapmak istiyor olabilir.DDR5 ve PCIe 5.0 gibi önemli yeni standartlarla gelecek hibrit Alder Lake çözümleri Golden Cove çekirdeklerini de taşıyacak.

    Intel 6 ay arayla yeni nesile geçiyor: Alder Lake Eylül’de gelebilir
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    Ayrıca Bkz. "Intel 2023’te yongalarının çoğunu kendisi üretecek"

    LGA 775’ten bu yana korunan işlemci boyutları da Alder Lake işlemcilerinin kullanılacağı LGA 1200 soketiyle birlikte değişiyor. Dikdörtgen şeklindeki yeni soket eldeki soğutma çözümlerinin ileriye dönük uyumluluğuyla ilgili önemli bir soru işaretini de beraberinde getirecek.



    https://videocardz.com/newz/intel-rumored-to-announce-12th-gen-core-alder-lake-s-in-september Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CooL_ROMEO

    n

    7 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    No Way Out (Mert A.) 49 sn. ( Mesaj Silindi )
    Alder lake 2021'de gelmez.
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    absamet (sems sems) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amd sağlı sollu vurmaya devam ediyor.😁😁😂😂
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