Corsair 450 watt'lık yeni modüler güç kaynağını kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör

Hazırladığı yüksek performanslı sisem bellekleriyle sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Corsair, HX serisi güç kaynağı ailesinin giriş seviyesine konumlandırılan 450 watt'lık yeni modelini kullanıma sundu. HX450W kod adlı yeni model özellikle modüler yapısı yani tak-çıkar kablo yönetim sistemiyle ön plana çıkıyor.

ATX12V v2.2 ve EPS12V 2.91 standartları doğrultusunda hazırlanan ve 120mm'lik fan ile soğutulan güç kaynağı, 33A sağlayabilen 12v rail hattına sahip. %80+ verimlilik seviyesine ulaşabildiği belirtilen güç kaynağının kullanım ömrü ise 100.000 saat olarak belirlenmiş. Corsair'in 450 watt'lık yeni güç kaynağı yurt dışında 84.5 Avro seviyesinden kullanıcılar ile buluşuyor.