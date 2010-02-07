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Corsair 512GB kapasiteli 3.5-inç SSD hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair 512GB kapasiteli 3.5-inç SSD hazırlıyor
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Nova ve Reactor serisi yeni nesil SSD çözümlerini geçtiğimiz günlerde duyuran Corsair, yüksek kapasiteli 3.5-inç SSD hazırlıklarını sürdürüyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Corsair, performans serisi altında 512GB kapasiteli 3.5-inç SSD depolama sürücüsü hazırlıyor. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanılacağı söylenen yeni sürücünün yüksek performans için 128MB kapasiteli tampon bellek birimine sahip olacağı bildirililiyor. SATA-II ara birimine destek sunacak yeni sürücünün, okuma ve yazma hızlarının ise sırasıyla 240MB/sn ve 200MB/sn olması bekleniyor.

Resmi lansmanı henüz yapılmayan yeni SSD sürücüsünün, ön sipariş-listelerine 1968$ seviyesinden giriş yaptığı bildiriliyor.


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Momo-Oz 9 yıl
zaten bu işi başarsa başarsa corsair başarır
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toonjai 9 yıl
@ mutimuti
bu HDD değilki? hdd olsa bile tampon belleksiz hdd mi var piyasada ?
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mutimuti 9 yıl
tampon belleksiz almayın dosya sayısı artınca afedersin gaz çıkartmaya başlıyor harddisk.
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NemesisR3 9 yıl
saniyede 1200-1400mb yazan/okuyan 1tb SDD vardı ama pci-express ara birimliydi, fiyatıda 5000$.
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CoreXXX 9 yıl
1950 olsa 2 tane alıp raid yapardım ama 1968 çok para:D
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DH Misafiri 9 yıl
68$ 'lık kısmı beni çok düşündürdü ! Mümkün değil alamam :)
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mustiki212 9 yıl
Satadan ziyade fiber 3 gelir..:)..
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spaydix 9 yıl
şöyle olsa çok ii olur 1 tb sata3 okuma yazma 1000mb / 1000 mb fiyatta 150 dolar o zaman cağ atlarız :)
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Whole Lotta Rosie 9 yıl

spaydix

şöyle olsa çok ii olur 1 tb sata3 okuma yazma 1000mb / 1000 mb fiyatta 150 dolar o zaman cağ atlarız :)


O kadar yüksek hızlar geldiği zaman sata3 olur mu bilmem.sata10 falan gelir herhalde...
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Whole Lotta Rosie 9 yıl
Fiyatlar bu kadar yüksekken SSD' lerin yaygınlaşması zor ..
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