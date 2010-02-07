Corsair 512GB kapasiteli 3.5-inç SSD hazırlıyor

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Nova ve Reactor serisi yeni nesil SSD çözümlerini geçtiğimiz günlerde duyuran Corsair, yüksek kapasiteli 3.5-inç SSD hazırlıklarını sürdürüyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Corsair, performans serisi altında 512GB kapasiteli 3.5-inç SSD depolama sürücüsü hazırlıyor. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanılacağı söylenen yeni sürücünün yüksek performans için 128MB kapasiteli tampon bellek birimine sahip olacağı bildirililiyor. SATA-II ara birimine destek sunacak yeni sürücünün, okuma ve yazma hızlarının ise sırasıyla 240MB/sn ve 200MB/sn olması bekleniyor.

Resmi lansmanı henüz yapılmayan yeni SSD sürücüsünün, ön sipariş-listelerine 1968$ seviyesinden giriş yaptığı bildiriliyor.