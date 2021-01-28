Corsair’in sıvı soğutmalı SSD’si MP600 Pro HydroX görüntülendi, fiyatları listelendi

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Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Corsair MP600 Pro’nun ardından firmanın yüksek performanslı yeni NVMe sürücüleri de görüntülendi.

MP600 Pro HydroX

Corsair MP600 Pro HydroX ile başlayacak olursak yeni SSD Corsair MP600 Pro’da olduğu gibi Phison’ın PS5018-E18 kontrolcüsüyle gelen NVMe çözümü 3D TLC NAND Flash’lardan oluşuyor.

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Sıralı okuma yazma operasyonlarında sırasıyla 7000/6550 MB/s’lik hızlara ulaşabilen SSD rastgele 4K işlemlerinde ise 660K/800K seviyesinde performans gösteriyor.

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7 GB/s’ye ulaşacak Corsair MP600 Pro Gen4 ortaya çıktı

MP600 Pro HydroX’u MP600 Pro’dan ayıran en önemli detaysa çözümün fabrika çıkışı sıvı soğutma bloğuyla gelecek olması olarak görünüyor. Sıvı soğutmalı çözüm MP600 Pro'da da olduğu gibi 2 TB kapasite seçeneğinde 1400 TBW'ye kadar dayanım gösterecek.

MP600 Core

Diğer taraftan Corsair uygun fiyatlı bir alternatif de sunacak. MP600 Core’da kontrolcü olarak önceki nesil MP600’de de tercih edilen Phison E16’ya yer verilirken 3D TLC NAND Flash yongaları yerine 3D QLC kümelerine düşüş yaşanacak.

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4950/3700 MB/s’lik sıralı ve 380K/580K seviyesinde rastgele okuma yazma değeri sunacak M.2 2280 ebatlarındaki çözüm PCIe 4.0 x4 arayüzünü kullanacak. Ayrıca 2 TB kapasiteli seçenek için dayanıklılık değeri 450 TBW olarak belirtilmiş.

Ayrıca Bkz. "7 GB/s’ye ulaşacak Corsair MP600 Pro Gen4 ortaya çıktı"

Son olarak önümüzdeki günlerde MP600 Pro ile birlikte duyurulması beklenen SSD’lerden 2 TB’lık MP600 Core 309 dolar ve 2 TB MP600 Pro HydroX ise 459 dolarlık etiketle Newegg’de listelenmiş durumda.

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