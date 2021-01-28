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    Corsair’in sıvı soğutmalı SSD’si MP600 Pro HydroX görüntülendi, fiyatları listelendi

    Güncellenen PCIe 4.0 uyumlu kontrolcülerin ardından üreticiler yüksek performanslı depolama birimlerini sunmaya hazırlanıyor. Corsair yeni SSD’si sıvı soğutma bloğuyla geliyor.
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    HDD / SSD
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Corsair’in sıvı soğutmalı SSD’si MP600 Pro HydroX görüntülendi, fiyatları listelendi
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    Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Corsair MP600 Pro’nun ardından firmanın yüksek performanslı yeni NVMe sürücüleri de görüntülendi.

    MP600 Pro HydroX

    Corsair MP600 Pro HydroX ile başlayacak olursak yeni SSD Corsair MP600 Pro’da olduğu gibi Phison’ın PS5018-E18 kontrolcüsüyle gelen NVMe çözümü 3D TLC NAND Flash’lardan oluşuyor.

    Corsair’in sıvı soğutmalı SSD’si MP600 Pro HydroX görüntülendi, fiyatları listelendi
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    Sıralı okuma yazma operasyonlarında sırasıyla 7000/6550 MB/s’lik hızlara ulaşabilen SSD rastgele 4K işlemlerinde ise 660K/800K seviyesinde performans gösteriyor.

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    MP600 Pro HydroX’u MP600 Pro’dan ayıran en önemli detaysa çözümün fabrika çıkışı sıvı soğutma bloğuyla gelecek olması olarak görünüyor. Sıvı soğutmalı çözüm MP600 Pro'da da olduğu gibi 2 TB kapasite seçeneğinde 1400 TBW'ye kadar dayanım gösterecek.

    MP600 Core

    Diğer taraftan Corsair uygun fiyatlı bir alternatif de sunacak. MP600 Core’da kontrolcü olarak önceki nesil MP600’de de tercih edilen Phison E16’ya yer verilirken 3D TLC NAND Flash yongaları yerine 3D QLC kümelerine düşüş yaşanacak.

    Corsair’in sıvı soğutmalı SSD’si MP600 Pro HydroX görüntülendi, fiyatları listelendi
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    4950/3700 MB/s’lik sıralı ve 380K/580K seviyesinde rastgele okuma yazma değeri sunacak M.2 2280 ebatlarındaki çözüm PCIe 4.0 x4 arayüzünü kullanacak. Ayrıca 2 TB kapasiteli seçenek için dayanıklılık değeri 450 TBW olarak belirtilmiş.

    Ayrıca Bkz. "7 GB/s’ye ulaşacak Corsair MP600 Pro Gen4 ortaya çıktı"

    Son olarak önümüzdeki günlerde MP600 Pro ile birlikte duyurulması beklenen SSD’lerden 2 TB’lık MP600 Core 309 dolar ve 2 TB MP600 Pro HydroX  ise 459 dolarlık etiketle Newegg’de listelenmiş durumda.



    Kaynakça https://www.newegg.com/corsair-2tb/p/N82E16820236718 https://www.techpowerup.com/277791/corsair-mp600-core-and-water-cooled-mp600-pro-hydrox-ssds-pictured Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yigit315 (Yusuf Yiğit TURAL) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye de en az 6k.
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