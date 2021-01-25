7 GB/s’ye ulaşacak Corsair MP600 Pro Gen4 ortaya çıktı

Güncel PCIe arayüzünün sağladığı yüksek bant genişliği yavaş yavaş katı hal sürücüleri tarafından sature edilmeye başlanıyor.

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Phison 7.4 GB/s’ye ulaşabilen E18 kontrolcüsünü duyurdu

Corsair MP600 Pro

Amazon Almanya’da listelenen yeni SSD Corsair’in PCIe 4.0 arayüzünü kullanan çözümünü güncelleme hazırlığını ortaya çıkardı.

7000 MB/s’ye kadar okuma ve 6850 MB/s’ye kadar yazma hızlarıyla listelenen MP600 Pro Gen4 görünüşe göre Phison’ın yeni E18 kontrolcüsünü temel alıyor.

Ayrıca Bkz. "Addlink P20 taşınabilir SSD’sini duyurdu"

Model bu haliyle MP600’ün sırasıyla 4950/4250 MB/s’lik hızlarının üzerine kaydadeğer iyileştirme sunacak. 3600 TBW olarak belirtilen dayanım değerinin 2 TB kapasite seçeneği için girildiği düşünülen yeni SSD’nin fiyatı henüz açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/277669/corsairs-upcoming-mp600-pro-gen4-ssd-promises-speeds-of-7-gb-s

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