7 GB/s’ye ulaşacak Corsair MP600 Pro Gen4 ortaya çıktı

Güncel PCIe arayüzünün sağladığı yüksek bant genişliği yavaş yavaş katı hal sürücüleri tarafından sature edilmeye başlanıyor.İlginizi Çekebilir Phison 7.4 GB/s’ye ulaşabilen E18 kontrolcüsünü duyurdu
Corsair MP600 Pro
Amazon Almanya’da listelenen yeni SSD Corsair’in PCIe 4.0 arayüzünü kullanan çözümünü güncelleme hazırlığını ortaya çıkardı.
7000 MB/s’ye kadar okuma ve 6850 MB/s’ye kadar yazma hızlarıyla listelenen MP600 Pro Gen4 görünüşe göre Phison’ın yeni E18 kontrolcüsünü temel alıyor.
Ayrıca Bkz. "Addlink P20 taşınabilir SSD’sini duyurdu"
Model bu haliyle MP600’ün sırasıyla 4950/4250 MB/s’lik hızlarının üzerine kaydadeğer iyileştirme sunacak. 3600 TBW olarak belirtilen dayanım değerinin 2 TB kapasite seçeneği için girildiği düşünülen yeni SSD’nin fiyatı henüz açıklanmadı.
https://www.techpowerup.com/277669/corsairs-upcoming-mp600-pro-gen4-ssd-promises-speeds-of-7-gb-s Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi
TensorFlow kullandığını düşünüyorum.
b
Xpg gammix s70 ile benzer gözüküyor özellikleri.