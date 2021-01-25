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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    7 GB/s’ye ulaşacak Corsair MP600 Pro Gen4 ortaya çıktı

    Yeni nesil kontrolcülerin duyurulmasıyla birlikte SSD üreticileri çözümlerini güncellemeye başladı. Corsair’in yeni NVMe SSD’si Amazon’da yanlışlıkla listelendi.
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    HDD / SSD
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    7 GB/s’ye ulaşacak Corsair MP600 Pro Gen4 ortaya çıktı

    Güncel PCIe arayüzünün sağladığı yüksek bant genişliği yavaş yavaş katı hal sürücüleri tarafından sature edilmeye başlanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Phison 7.4 GB/s’ye ulaşabilen E18 kontrolcüsünü duyurdu

    Corsair MP600 Pro

    Amazon Almanya’da listelenen yeni SSD Corsair’in PCIe 4.0 arayüzünü kullanan çözümünü güncelleme hazırlığını ortaya çıkardı.

    7000 MB/s’ye kadar okuma ve 6850 MB/s’ye kadar yazma hızlarıyla listelenen MP600 Pro Gen4 görünüşe göre Phison’ın yeni E18 kontrolcüsünü temel alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Addlink P20 taşınabilir SSD’sini duyurdu"

    Model bu haliyle MP600’ün sırasıyla 4950/4250 MB/s’lik hızlarının üzerine kaydadeğer iyileştirme sunacak. 3600 TBW olarak belirtilen dayanım değerinin 2 TB kapasite seçeneği için girildiği düşünülen yeni SSD’nin fiyatı henüz açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/277669/corsairs-upcoming-mp600-pro-gen4-ssd-promises-speeds-of-7-gb-s Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BalkanGöçmeniBirBey

    TensorFlow kullandığını düşünüyorum.

    21 dakika önce
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    b

    1 saat önce
    Lagari Hasan Çelebi

    a

    1 saat önce
    CooL_ROMEO

    n

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yazma ömrü çok iyi gözüküyor. MP600'ün 1800TBW idi, Samsung 980 Pro ise 600TBW.

    Xpg gammix s70 ile benzer gözüküyor özellikleri.
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Celonfix
    Yazma ömrünü düşük göstermeleri dert değil çünkü 600TBW çok iyi bir seviye, en kötü durumda dahi 2 katı görecek kadar hayatta kalır. MLC tipteki belleklerde kağıt üzerindeki rakamın nerdeyse 8-10 katı yazma ömrü sunduğunu kimi testlerde web'de görebilirsiniz. SSD'lerde asıl dert ısınma durumu ve performans düşüşü, birde uzun yazma işlemlerinde pik değerde tutunabilme başarısı.
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