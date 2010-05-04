Corsair Nova SSD serisinin yeni üyeleri duyuruldu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Corsair'ın Şubat ayı sonlarına doğru satışa sunduğu Nova serisi SSD'lerinin yeni üyeleri tanıtıldı. Daha önce 64 GB ve 128 GB'lik modelleri tanıtılan Corsair Nova SSD serisine 32 GB ve 256 GB kapasiteli modeller dahil edildi. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer verilen SSD'lerin 32 GB'lik modeli kullanıcılara 195MB/s ve 75MB/s okuma-yazma hızları sunuyor. Indilinx Barefoot kontrolcüsüne sahip olan 256 GB kapasiteli Corsair Nova SSD'de ise bu değerlerin 250 MB /s ve 195 MB/s olduğu belirtildi.
Corsair'ın Nova serisi altında ürettiği SSD'lerin 32 GB ve 256 GB'lik yeni üyelerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor
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arkadaşlar ben de aynı üründen aldım kullandım. normal bir 3,5" sata2 diskten çok daha yavaş çalışıyor. hatta sistemi kilitliyor. teknik servise 2 sefer gitti geldi. cihazda problem yok deyip geri gönderiyorlar. değişim talep ediyorum kabul etmiyorlar. türkiye ayağı da ayrı bir rezalet zaten sormayın. Servis de zaten performans düşüklüğünü onaylıyor. fakat dediğim gibi performasn düşük değil berbat. aynı fiyata 500gb sata2 (marka farketmez) bir disk alıp takın çok daha iyi. Bu cihazın ssd ile alakası yok. normal bir disk bundan kat kat hızlı çalışıyor.
evet fiyatları gören kitleniyo :)
Performans olarak gayet memnunum(bir arkadaşımda da OCZ Vertex var karşılaştırma şansı bulduk)...
Umarım yakın zamanda fiyatlar düşer de herkes en azından sistem drive'ı olarak kullanmak için 60GB'lık bir SSD alabilir...
bu taktik böğle devam edip gidiyor zaten