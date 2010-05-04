Corsair Nova SSD serisinin yeni üyeleri duyuruldu

Corsair'ın Şubat ayı sonlarına doğru satışa sunduğu Nova serisi SSD'lerinin yeni üyeleri tanıtıldı. Daha önce 64 GB ve 128 GB'lik modelleri tanıtılan Corsair Nova SSD serisine 32 GB ve 256 GB kapasiteli modeller dahil edildi. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer verilen SSD'lerin 32 GB'lik modeli kullanıcılara 195MB/s ve 75MB/s okuma-yazma hızları sunuyor. Indilinx Barefoot kontrolcüsüne sahip olan 256 GB kapasiteli Corsair Nova SSD'de ise bu değerlerin 250 MB /s ve 195 MB/s olduğu belirtildi.

Corsair'ın Nova serisi altında ürettiği SSD'lerin 32 GB ve 256 GB'lik yeni üyelerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor