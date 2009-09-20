Corsair'in Dominator GT serisi yeni DDR3 kitleri Intel'den XMP sertikası aldı

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Yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan Corsair, Dominator GT serisi yeni bellek kitlerinin Intel'den XMP (Exreme Memory Profiles) sertifikası aldığını açıkladı. Lynnfield kod adını taşıyan ve çift kanal bellek desteği sunan Core i7 860 / Core i7 870 modelleriyle kullanılmak üzere hazırlanan hız aşırtma odaklı yeni bellek kitleri, özel soğutucu tasarımlarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar.

4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile lanse edilen Dominator GT serisi DDR3 bellek kitlerinin 1600MHz'de çalıştığı ve 1.65v geriliminde 8-8-8-24 zamanlamalarıyla görev yaptığı açıklandı. XMP uyumluluğu sayesinde Intel platformunda daha agresif zamanlamalara ulaşabilen yeni bellek kitleri kapasitesine göre 102.39 Avro ve 198 Avro seviyesinden kullanıcılarla buluşuyorlar.