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Corsair'in Dominator GT serisi yeni DDR3 kitleri Intel'den XMP sertikası aldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair'in Dominator GT serisi yeni DDR3 kitleri Intel'den XMP sertikası aldı
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Yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan Corsair, Dominator GT serisi yeni bellek kitlerinin Intel'den XMP (Exreme Memory Profiles) sertifikası aldığını açıkladı. Lynnfield kod adını taşıyan ve çift kanal bellek desteği sunan Core i7 860 / Core i7 870 modelleriyle kullanılmak üzere hazırlanan hız aşırtma odaklı yeni bellek kitleri, özel soğutucu tasarımlarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar.

4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile lanse edilen Dominator GT serisi DDR3 bellek kitlerinin 1600MHz'de çalıştığı ve 1.65v geriliminde 8-8-8-24 zamanlamalarıyla görev yaptığı açıklandı. XMP uyumluluğu sayesinde Intel platformunda daha agresif zamanlamalara ulaşabilen yeni bellek kitleri kapasitesine göre 102.39 Avro ve 198 Avro seviyesinden kullanıcılarla buluşuyorlar.


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yawuz158 10 yıl
Ürün DDR3 Olarak Üretilir ki zaten Türkiye Ortalamasının %90 ı DDR2 kullanır.
Intelden XMP ödüllü
Çift Kanal Bellekli
İ7 Destekli
Intel Tabanlı Anakartlarda Beklentinin Üstünde Performans
Bunun yanı sıra 15 farklı markadan aldığı ödül de göz önünde bulundurulacak olursa fiyatıda o kadar abartılacak kadar değil.
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mazbut 10 yıl
KDV hariç sanırım fiyatlar.

1600Mhz cl8 için normal sayılır.

Beklemekle fiyatların ucuzlayacağı yok ihtiyacı olan alacak mecburen.
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solidblue 10 yıl

yawuz158

Ürün DDR3 Olarak Üretilir ki zaten Türkiye Ortalamasının %90 ı DDR2 kullanır.

Intelden XMP ödüllü

Çift Kanal Bellekli

İ7 Destekli

Intel Tabanlı Anakartlarda Beklentinin Üstünde Performans

Bunun yanı sıra 15 farklı markadan aldığı ödül de göz önünde bulundurulacak olursa fiyatıda o kadar abartılacak kadar değil.


Yawux158'e katılıyorum. Sonuçta yeni bir ürün piyasaya girince çok pahalıdır. Düşünün, 3-4 sene öncesinde laptop almak için ciddi bütçeler ayırmak gerekliyken şimdi her evde bir tane bulabiliyoruz.

Kaldı ki ürün kendi alanında çok başarılı ve aldığı ödüller de bunun kanıtıdır. Kalitenin bir karşılığı olması gerektiğini eminim ki hepiniz kabul edersiniz.
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OverClocK1ng 10 yıl
Ram fiyatları artmakta. Ne ucuzlaması. Onu unutun şu sıralar.
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Gt95 10 yıl
haber icin tesekkurler eline emeyine saglik fiyati gercekten ucuzmu arkadasimin dediyi gibi acaba
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MrPerFormance 10 yıl
Biraz daha çabuk ucuzlasa iyi olacak :(
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TELESCOPE 10 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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