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    Anlık Bildirim

    Cougar soğutmalı oyuncu koltuklarını duyurdu

    Cougar NxSys Aero oyuncu koltuğu sektörde ilk kez RGB aydınlatmalı fan ile kullanıcıların terlemesini engelliyor. Fan dahili powerbank ile sürekli besleniyor.   
    Cougar NxSys Aero özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oyuncu dünyasında koltuk ürünleri de artık önemli bir yer tutmaya başladı. Ergonomiye ve aydınlatmaya önem vermek artık yeterli değil. Üreticiler soğutma gibi ekstralarla farklılaşmaya çalışıyor.

    Cougar NxSys Aero özellikleri ve fiyatı

    Cougar NxSys Aero oyuncu koltuğu uzun oyun seanslarında oyuncunun konforunu üst düzeyde tutmayı amaçlıyor. Fizyoterapi için kullanılan malzemeden üretilmiş minder en iyi desteği sağlarken boyun yastığı ise manyetik olarak tutturulabiliyor.

    Koltuğun en önemli özelliği 200mm RGB fan. Sektörde bir ilk olan bu sistem geniş bir alanı soğutarak kullanıcının terlemesini engelliyor. Fan koltuk içerisindeki şarj istasyonundan gücünü aldığı için uzun süreler kullanılabiliyor. Cougar NxSys Aero oyuncu koltuğu Ekim ayı sonunda 449 Euro seviyesinden satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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