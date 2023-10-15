Cougar soğutmalı oyuncu koltuklarını duyurdu

Tam Boyutta Gör Oyuncu dünyasında koltuk ürünleri de artık önemli bir yer tutmaya başladı. Ergonomiye ve aydınlatmaya önem vermek artık yeterli değil. Üreticiler soğutma gibi ekstralarla farklılaşmaya çalışıyor.

Cougar NxSys Aero özellikleri ve fiyatı

Cougar NxSys Aero oyuncu koltuğu uzun oyun seanslarında oyuncunun konforunu üst düzeyde tutmayı amaçlıyor. Fizyoterapi için kullanılan malzemeden üretilmiş minder en iyi desteği sağlarken boyun yastığı ise manyetik olarak tutturulabiliyor.

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Koltuğun en önemli özelliği 200mm RGB fan. Sektörde bir ilk olan bu sistem geniş bir alanı soğutarak kullanıcının terlemesini engelliyor. Fan koltuk içerisindeki şarj istasyonundan gücünü aldığı için uzun süreler kullanılabiliyor. Cougar NxSys Aero oyuncu koltuğu Ekim ayı sonunda 449 Euro seviyesinden satışa sunulacak.

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Cougar NxSys Aero tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı