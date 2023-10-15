Cougar soğutmalı oyuncu koltuklarını duyurdu

Cougar NxSys Aero özellikleri ve fiyatı
Cougar NxSys Aero oyuncu koltuğu uzun oyun seanslarında oyuncunun konforunu üst düzeyde tutmayı amaçlıyor. Fizyoterapi için kullanılan malzemeden üretilmiş minder en iyi desteği sağlarken boyun yastığı ise manyetik olarak tutturulabiliyor.
Koltuğun en önemli özelliği 200mm RGB fan. Sektörde bir ilk olan bu sistem geniş bir alanı soğutarak kullanıcının terlemesini engelliyor. Fan koltuk içerisindeki şarj istasyonundan gücünü aldığı için uzun süreler kullanılabiliyor. Cougar NxSys Aero oyuncu koltuğu Ekim ayı sonunda 449 Euro seviyesinden satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.