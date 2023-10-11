Dünyanın ilk e-ink tümleşik bilgisayarı

BIGME B251 tümleşik bilgisayar
BIGME B251 adıyla kitle fonlama platformlarına çıkan elektronik mürekkep ekranlı tümleşik bilgisayar, sektörde bir ilk. 25.3 inçlik 3200x1800 piksel çözünürlüğündeki ekran kaleido 3 renk elektronik mürekkep teknolojisi ile tatmin edici sonuçlar sunuyor.
Ekran ışığının sıcak ve soğukluğunu ayarlayabilen monitör ayrıca Rapid Chip yongasıyla tazeleme hızını da en iyi seviyeye çıkarıyor. 12. Nesil Intel i5 işlemci ile gelen bilgisayarda 16GB RAM ve 1TB SSD yer alıyor. Akıllı asistan ve çift stereo hoparlör de bulunan BIGME B251 tümleşik bilgisayar modeli 1899$ karşılığında satın alınabiliyor ve proje gerekli bağışı topladı. Ocak ayında piyasaya çıktığında fiyatı 3000$ olacak. Sadece monitör isteyenler ise 1399$ ödemek zorunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.