Dünyanın ilk e-ink tümleşik bilgisayarı

Elektronik mürekkep ekran teknolojileri yıllar içerisinde kendisini oldukça geliştirdi ancak halen yaygın bir kullanım alanına kavuşmuş değil. Mobil cihaz pazarında daha çok gördüğümüz elektronik mürekkep ekranlar artık bilgisayar dünyasına gidiyor.

BIGME B251 tümleşik bilgisayar

BIGME B251 adıyla kitle fonlama platformlarına çıkan elektronik mürekkep ekranlı tümleşik bilgisayar, sektörde bir ilk. 25.3 inçlik 3200x1800 piksel çözünürlüğündeki ekran kaleido 3 renk elektronik mürekkep teknolojisi ile tatmin edici sonuçlar sunuyor.

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Ekran ışığının sıcak ve soğukluğunu ayarlayabilen monitör ayrıca Rapid Chip yongasıyla tazeleme hızını da en iyi seviyeye çıkarıyor. 12. Nesil Intel i5 işlemci ile gelen bilgisayarda 16GB RAM ve 1TB SSD yer alıyor. Akıllı asistan ve çift stereo hoparlör de bulunan BIGME B251 tümleşik bilgisayar modeli 1899$ karşılığında satın alınabiliyor ve proje gerekli bağışı topladı. Ocak ayında piyasaya çıktığında fiyatı 3000$ olacak. Sadece monitör isteyenler ise 1399$ ödemek zorunda.

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