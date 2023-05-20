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    COVID-19 aşısının yenidoğan bebeklerde kalp kası iltihabına sebep olduğu düşünülüyor

    Dünya Sağlık Örgütü, yenidoğan bebeklerde şiddetli miyokardit vakalarında olağüstü artış olduğu konusunda uyardı! Bazı patologlar bu artışın COVID-19 aşısından kaynakladığını düşünüyor.
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    COVID-19 aşısı yeni doğan bebeklerde Miyokardite neden oluyor Tam Boyutta Gör
    Dünya Sağlık Örgütü, yenidoğan bebeklerde şiddetli miyokardit vakalarında olağüstü artış olduğu konusunda uyardı. Bazı patologlar bu artışın COVID-19 aşısından kaynakladığını düşünüyor.

    DSÖ tarafından salı günü yayınlanan bir uyarıda, Galler ve İngiltere'deki yenidoğan ve bebeklerde "şiddetli miyokardit" artışı olduğuna dikkat çekti. Buna göre Haziran 2022 ile Mart 2023 arasında doğan 15 bebekte miyokardit yani kalp kası iltihabı teşhisi konulmuş. DSÖ, bunun kalbi nadiren etkileyen enterovirüs enfeksiyonu ile ilişkili olduğunu söylüyor.

    COVID-19 aşısının yan etkileri olabilir

    Bazı kaynaklar, Dünya Sağlık Örgütü'ne bebeklerdeki Miyokardit artışı ile COVID-19 aşısı arasında bir korelasyon olup olmadığını sordu. DSÖ soruları yanıtsız bırakırken COVID-19 ile ilgili çeşitli araştırmalar yürüten İngiliz patalog Dr. Clare Craig, COVID-19 aşısının çıkışıyla birlikte 2021'den bu yana miyokardit insidans oranının hiç olmadığı kadar yükseldiğine dikkat çekti.

    Dr. Craig, bebeklerde olağanüstü şekilde artan miyokarditin nedenlerini tam anlamıyla anlamak için araştırmalara devam ettiklerini ve kesin sonuçların önümüzdeki haftalarda açıklanacağını sözlerine ekledi.

    Ek olarak her aşı ve ilaçta olduğu gibi COVID-19 aşılarının da risk faktörlerinin tam anlamıyla anlaşılması için uzun yıllar geçmesi gerektiğini ve çok daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu hatırlatalım. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    Forumdan Konular

    bu kartın bin numarası sistemde kayıtlı değil yanlışlıkla çiğ süt içtim nargile çarpmasına ne iyi gelir periyot neye bağlıdır kapı çıtası yapıştırma

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