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    Sürekli grip aşısı olmaya son: Küresel mRNA grip aşısının insan denemeleri başladı

    Bilim insanları küresel olarak grip hastalığına karşı güçlü bir silah geliştirmeye çalışıyor. Henüz çok erken, ancak ilk güvenli ve etkili mRNA bazlı grip aşısını geliştirme yarışı hız kazanıyor.
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    Küresel mRNA grip aşısının insan denemeleri başladı Tam Boyutta Gör
    Küresel mRNA grip aşısının insanlarda denenmesine karar verildi. Duke Üniversitesi'nde, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Aşı Araştırma Merkezi (VRC) tarafından geliştirilen H1ssF-3928 mRNA-LNP'nin güvenliğini ve bağışıklık tepkisini test eden bir Faz 1 denemesi başlatıldı.

    mRNA grip aşısının insanlı deneyleri başladı

    Küresel mRNA grip aşısının insan denemeleri başladı Tam Boyutta Gör
    Yapılacak denemelerde 50 katılımcı üç gruba ayrılacak ve sırasıyla kendilerine 10, 25 ve 50 mikrogram aktif ilaç verilecek. Optimal dozaj belirlendikten sonra 10 katılımcıya daha bu ölçülü aşı yapılacak. Ayrıca, mevcut dört değerlikli mevsimsel grip aşısını alacak ek bir grup daha olacak, böylece araştırmacılar hazırda bulunan grip aşılarının bağışıklık tepkisini ve güvenliğini yeni aşıyla karşılaştırma olanağına sahip olacaklar. Denemeye katılanlar daha sonra ilacın bağışıklık tepkisinin nasıl olduğunu görmek, kısa ve uzun vadeli güvenliğini değerlendirmek için 12 ay boyunca düzenli olarak değerlendirilecektir.

    Rakamlar hangi mevsimsel grip türlerinin yaygın olduğuna bağlı olarak değişmekle birlikte, ABD'de 2010'dan 2020'ye kadar grip, 710.000 kişiyi hastaneye yatırdı ve 52.000 ölüme yol açtı. Öte yandan dünya genelinde grip her yıl 650.000 kişinin ölümüne yol açmakta.

    Her yıl grip aşısı olmaya son

    Küresel mRNA grip aşısının insan denemeleri başladı Tam Boyutta Gör
    NIAID Direktör Vekili Dr. Hugh Auchincloss, "Evrensel bir grip aşısı halk sağlığı açısından büyük bir başarı olacaktır ve hem mevsimsel grip aşılarının yıllık olarak geliştirilmesi ihtiyacını hem de hastaların her yıl grip aşısı olma ihtiyacını ortadan kaldırabilir" dedi. Dr. Hugh Auchincloss, ayrıca grip virüsünün küresel bir pandemiye neden olabileceğini belirtirken “Evrensel bir grip aşısı, gelecekteki bir grip pandemisinin yayılmasına karşı önemli bir savunma hattı görevi görebilir." dedi.

    mRNA tabanlı grip aşısı yarışında geliştirilen H1ssF-3928 mRNA-LNP aşısı yalnız değil. CureVac ve GSK ile Pfizer ve BioNTech halihazırda kendi ortak aşıları üzerinde çalışıyor. Benzer şekilde Moderna firmasının da denemeleri devam ediyor. Görünüşe göre ilerleyen dönemlerde grip (influenza) çözüme kavuşmuş olacak.

    Kaynakça https://corporate.dukehealth.org/news/duke-health-leads-its-first-clinical-trial-testing-new-universal-flu-vaccine https://newatlas.com/medical/human-trial-mrna-universal-flu-vaccine/ https://www.nih.gov/news-events/news-releases/clinical-trial-mrna-universal-influenza-vaccine-candidate-begins
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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