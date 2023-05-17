Sürekli grip aşısı olmaya son: Küresel mRNA grip aşısının insan denemeleri başladı

Tam Boyutta Gör Küresel mRNA grip aşısının insanlarda denenmesine karar verildi. Duke Üniversitesi'nde, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Aşı Araştırma Merkezi (VRC) tarafından geliştirilen H1ssF-3928 mRNA-LNP'nin güvenliğini ve bağışıklık tepkisini test eden bir Faz 1 denemesi başlatıldı.

mRNA grip aşısının insanlı deneyleri başladı

Tam Boyutta Gör Yapılacak denemelerde 50 katılımcı üç gruba ayrılacak ve sırasıyla kendilerine 10, 25 ve 50 mikrogram aktif ilaç verilecek. Optimal dozaj belirlendikten sonra 10 katılımcıya daha bu ölçülü aşı yapılacak. Ayrıca, mevcut dört değerlikli mevsimsel grip aşısını alacak ek bir grup daha olacak, böylece araştırmacılar hazırda bulunan grip aşılarının bağışıklık tepkisini ve güvenliğini yeni aşıyla karşılaştırma olanağına sahip olacaklar. Denemeye katılanlar daha sonra ilacın bağışıklık tepkisinin nasıl olduğunu görmek, kısa ve uzun vadeli güvenliğini değerlendirmek için 12 ay boyunca düzenli olarak değerlendirilecektir.

Bilim insanları Alzheimer tedavisi için yeni yöntem buldu 18 sa. önce eklendi

Rakamlar hangi mevsimsel grip türlerinin yaygın olduğuna bağlı olarak değişmekle birlikte, ABD'de 2010'dan 2020'ye kadar grip, 710.000 kişiyi hastaneye yatırdı ve 52.000 ölüme yol açtı. Öte yandan dünya genelinde grip her yıl 650.000 kişinin ölümüne yol açmakta.

Her yıl grip aşısı olmaya son

Tam Boyutta Gör NIAID Direktör Vekili Dr. Hugh Auchincloss, "Evrensel bir grip aşısı halk sağlığı açısından büyük bir başarı olacaktır ve hem mevsimsel grip aşılarının yıllık olarak geliştirilmesi ihtiyacını hem de hastaların her yıl grip aşısı olma ihtiyacını ortadan kaldırabilir" dedi. Dr. Hugh Auchincloss, ayrıca grip virüsünün küresel bir pandemiye neden olabileceğini belirtirken “Evrensel bir grip aşısı, gelecekteki bir grip pandemisinin yayılmasına karşı önemli bir savunma hattı görevi görebilir." dedi.

mRNA tabanlı grip aşısı yarışında geliştirilen H1ssF-3928 mRNA-LNP aşısı yalnız değil. CureVac ve GSK ile Pfizer ve BioNTech halihazırda kendi ortak aşıları üzerinde çalışıyor. Benzer şekilde Moderna firmasının da denemeleri devam ediyor. Görünüşe göre ilerleyen dönemlerde grip (influenza) çözüme kavuşmuş olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Küresel mRNA grip aşısının insan denemeleri başladı