    Çin Başkanı Xi Jinping: Ortalama insan ömrü bu yüzyıl içinde 150'ye çıkabilir

    Bu hafta Xi Jinping, Putin ve Kim Jung Un arasında geçen bir konuşma, haberleri olmadan mikrofonlara yansıdı. Çin Başkanı Xi Jinping, insan ömrünün uzayacağını söylemesi dikkat çekti.

    Çin Başkanı Xi Jinping: Ortalama insan ömrü 150'ye çıkabilir Tam Boyutta Gör
    Bu hafta Çin'de düzenlenen seremoni sırasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un arasında ilginç bir diyalog geçti. Tüm mikrofonların kapalı olduğunu zannederek kendi aralarında konuşmaya başlayan üç liderin konuşmaları kazara yayına yansıdı. Xi Jinping'in bu konuşma sırasında diğer devlet başkanlarıyla paylaştığı öngörüsü epey ses getirdi. Çünkü Çin Devlet Başkanı, insan ömrünün bu yüzyıl içinde 150 yıla çıkacağını düşünüyor.

    Xi Jinping: ""İnsanların 150 Yaşına Kadar Yaşamaya Başlayacağı Öngörülüyor"

    Mikrofonlar tarafından yakalanan konuşma yaklaşık bir dakika sürüyor ve Xi Jinping'in "Eskiden insanlar 70 yaşına kadar yaşıyordu, şimdiyse 70 yaşında hâlâ çocuk gibi oluyorsun." demesiyle başlıyor. Bunun üzerine Putin'in “Biyoteknolojinin gelişmesiyle birlikte, insan organları sürekli olarak nakledilebilir, insanlar gitgide gençleşebilir ve hatta ölümsüzlüğe bile ulaşabilir.” dediği duyuluyor. Ardından tekrar söze giren Jinping, "İnsanların bu yüzyıl içinde 150 yaşına kadar yaşamaya başlayacağı öngörülüyor." diyor. Konuşmanın mikrofona yansıyan kısmı burada son buluyor.

    Bu konuşmanın içeriği daha sonra Putin tarafından da doğrulandı. Basın mensuplarının bu konuyu gündeme taşıması üzerine konuşmaya açıklık getiren Putin, biyooteknoloji alanında yaşanan atılımla birlikte insan ömrünün giderek uzayacağını, bunun da toplumsal, poltik ve ekonomik sonuçları olacağını söyledi ve ekledi: Bu yüzden bu konuları şimdiden masaya yatırmak önemli.

    Bu konularda pek çok bilim insanından bile daha fazla bilgiye erişebildikleri özel konumlarda olan bu üç liderin, insan ömrünün kayda değer ölçüde uzayacağı kaanatinde olması, önümüzdeki 50 yıl içinde bu konuda ciddi atılımlar beklendiğini gösteriyor.

    HABERİN ETİKETLERİ
    insan ömrü, çin ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
