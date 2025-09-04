Çin Başkanı Xi Jinping: Ortalama insan ömrü bu yüzyıl içinde 150'ye çıkabilir

Xi Jinping: ""İnsanların 150 Yaşına Kadar Yaşamaya Başlayacağı Öngörülüyor"
Mikrofonlar tarafından yakalanan konuşma yaklaşık bir dakika sürüyor ve Xi Jinping'in "Eskiden insanlar 70 yaşına kadar yaşıyordu, şimdiyse 70 yaşında hâlâ çocuk gibi oluyorsun." demesiyle başlıyor. Bunun üzerine Putin'in “Biyoteknolojinin gelişmesiyle birlikte, insan organları sürekli olarak nakledilebilir, insanlar gitgide gençleşebilir ve hatta ölümsüzlüğe bile ulaşabilir.” dediği duyuluyor. Ardından tekrar söze giren Jinping, "İnsanların bu yüzyıl içinde 150 yaşına kadar yaşamaya başlayacağı öngörülüyor." diyor. Konuşmanın mikrofona yansıyan kısmı burada son buluyor.
Bu konuşmanın içeriği daha sonra Putin tarafından da doğrulandı. Basın mensuplarının bu konuyu gündeme taşıması üzerine konuşmaya açıklık getiren Putin, biyooteknoloji alanında yaşanan atılımla birlikte insan ömrünün giderek uzayacağını, bunun da toplumsal, poltik ve ekonomik sonuçları olacağını söyledi ve ekledi: Bu yüzden bu konuları şimdiden masaya yatırmak önemli.
Bu konularda pek çok bilim insanından bile daha fazla bilgiye erişebildikleri özel konumlarda olan bu üç liderin, insan ömrünün kayda değer ölçüde uzayacağı kaanatinde olması, önümüzdeki 50 yıl içinde bu konuda ciddi atılımlar beklendiğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
